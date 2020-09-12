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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var

    Sony ikinci büyük PS5 etkinliğini önümüzdeki hafta düzenleyecek. Konsol fiyatının nihayet açıklanması bekleniyor.
    18 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var
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    Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için önümüzdeki hafta önemli bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre 16 Eylül tarihinde TSİ 23.00'da yeni bir PlayStation 5 etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin 40 dakika uzunluğunda olacağı belirtildi.

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    Sony'nin yayınladığı yazıda etkinliğin oyun odaklı olacağı ifade edilmiş. Hem birinci parti oyunlar hem de partner stüdyolardan yeni oyun fragmanları gösterilecek. Ayrıca PS5'in fiyatının ve ön sipariş tarihlerinin de nihayet resmen açıklanması bekleniyor.

    PS5 fiyatı konusunda şu anda elbette birçok söylenti var. Xbox Series X'in 499 dolar olarak açıklanmasının ardından PS5'in tam olarak nereye konumlanacağı merak ediliyor. Burada genel beklenti diskli PS5'in 499 dolar, disksiz dijital versiyonun ise 399-449 dolar olabileceği yönünde. Dijital konsolun fiyatı özellikle de kritik bir öneme sahip. 399 dolar olarak açıklanması halinde dijital PS5 yeni neslin en çok satan konsolu olabilir. 

    Dijital PS5 399 dolar olabilir mi?

    PS5'in diskli ve dijital versiyonları arasında elbette 100 dolarlık bir maliyet farkı yok. Ancak burada önemli olan nokta, dijital PS5 kullanıcılarının bütün oyun alımlarını PS Store üzerinden yapmak zorunda olması. Bu durum elbette Sony için daha fazla yazılım geliri anlamına gelecek zira PS Store üzerinden yapılan her bir satın alımdan %30'luk pay doğrudan Sony'ye gidiyor (kutulu oyunlarda ise bu durum geçerli değil). Dolayısıyla Sony donanım tarafında zarar etse dahi yazılım gelirleriyle çok daha fazla kazanç elde etme ihtimali var. 

    Tabi bunlar şu an için yalnızca birer söylenti. Sony nasıl bir strateji izlemek istiyor bunu önümüzdeki hafta göreceğiz.



    https://blog.playstation.com/2020/09/12/watch-live-playstation-5-showcase-on-wednesday-september-16/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 17 sa. en beğenilen
    Şu vergileri ve kur farklarını gördükçe gram heyacan duymadığımı belirtmek istiyorum
    Yanıtla +19
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    0ldskool (Old is Koool) 18 sa.
    Ey sony yap 399 dolar milletin yüzü gülsün
    Yanıtla +6
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    joven 16 sa. (düzenlendi)
    Sony her zamanki gibi özel oyunlarıyla kendinden söz ettirecek özel oyun bu işin sihri bu sihir sadece Sony ait herkes Ps5 fiyatından çok oyunlarını
    merak ediyor
    Sony her zamanki gibi özel oyunlarıyla kendinden söz ettirecek özel oyun bu işin sihri bu sihir sadece Sony ait herkes Ps5 fiyatından çok oyunlarını merak ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 3 sa.
    Bu defa Microsoft da iyi bir şekilde geliyor, özel oyunlar konusunda sıkı durursa Sony i yerinden oynatma şansı çok yüksek, çünkü çok sağlam bir fiyat ile de geldi. Benim önerim 350 ve 450$ fiyatlar iyi olacaktır. Malum biraz daha güçsüz bir konsol çıkıyor, daha dikkatli olması lazım bu nesilde.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 10 sa.
    1. Djital versiyonunun 2 TB kapasiteli olanını da yapsa iyi olurdu. Malum yeni nesil oyunlar bayağı yer kaplayacak gibi gözüküyor.

    2. Konsol fiyatı düşük olsa da oyun fiyatları artıyor. 60 dolarlık oyun 500 TL seviyelerine denk geliyordu. 70 dolarlar konuşulmaya başlandı. Bakalım nereye kadar gidecek.
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    Formani 15 sa.
    Ne kadar uzattılar bu işi
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    joven 16 sa. (düzenlendi)
    Sony her zamanki gibi özel oyunlarıyla kendinden söz ettirecek özel oyun bu işin sihri bu sihir sadece Sony ait herkes Ps5 fiyatından çok oyunlarını
    merak ediyor
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 16 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 16 sa.
    7k?
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    khytr89 (Hakan ) 17 sa. en beğenilen
    Şu vergileri ve kur farklarını gördükçe gram heyacan duymadığımı belirtmek istiyorum
    Yanıtla +19
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    0ldskool (Old is Koool) 18 sa.
    Ey sony yap 399 dolar milletin yüzü gülsün
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