PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var

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Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için önümüzdeki hafta önemli bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre 16 Eylül tarihinde TSİ 23.00'da yeni bir PlayStation 5 etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin 40 dakika uzunluğunda olacağı belirtildi.

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Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir

Sony'nin yayınladığı yazıda etkinliğin oyun odaklı olacağı ifade edilmiş. Hem birinci parti oyunlar hem de partner stüdyolardan yeni oyun fragmanları gösterilecek. Ayrıca PS5'in fiyatının ve ön sipariş tarihlerinin de nihayet resmen açıklanması bekleniyor.

PS5 fiyatı konusunda şu anda elbette birçok söylenti var. Xbox Series X'in 499 dolar olarak açıklanmasının ardından PS5'in tam olarak nereye konumlanacağı merak ediliyor. Burada genel beklenti diskli PS5'in 499 dolar, disksiz dijital versiyonun ise 399-449 dolar olabileceği yönünde. Dijital konsolun fiyatı özellikle de kritik bir öneme sahip. 399 dolar olarak açıklanması halinde dijital PS5 yeni neslin en çok satan konsolu olabilir.

Dijital PS5 399 dolar olabilir mi?

PS5'in diskli ve dijital versiyonları arasında elbette 100 dolarlık bir maliyet farkı yok. Ancak burada önemli olan nokta, dijital PS5 kullanıcılarının bütün oyun alımlarını PS Store üzerinden yapmak zorunda olması. Bu durum elbette Sony için daha fazla yazılım geliri anlamına gelecek zira PS Store üzerinden yapılan her bir satın alımdan %30'luk pay doğrudan Sony'ye gidiyor (kutulu oyunlarda ise bu durum geçerli değil). Dolayısıyla Sony donanım tarafında zarar etse dahi yazılım gelirleriyle çok daha fazla kazanç elde etme ihtimali var.

Tabi bunlar şu an için yalnızca birer söylenti. Sony nasıl bir strateji izlemek istiyor bunu önümüzdeki hafta göreceğiz.

https://blog.playstation.com/2020/09/12/watch-live-playstation-5-showcase-on-wednesday-september-16/

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