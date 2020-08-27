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    PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı

    ABD’de yaşıyor ve PS5 konsolunu ilk satın alanlardan birisi olmak istiyorsanız Sony bir ön kayıt sayfası açmış durumda. Sıra size gelirse ön sipariş verme şansınız olacak.
    5 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı
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    Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği yeni nesil konsolların çıkış tarihine yaklaşırken bilgilendirme veya ön kayıt sayfaları da ortaya çıkmaya başladı. Sony PS5 için ABD’de ön kayıtlar açıldı.

    Sadece ABD için

    Sony mevcut PlayStation sitesine özel bir sayfa ekleyerek ABD’li tüketiciler için ön kayıt toplamaya başladı. PSN kimliği ile kaydını oluşturanların bundan sonra yapması gereken tek şey beklemek.

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    Sony ön sipariş süreci başladığında sırayla belirli bir kotaya kadar kayıt olanlara bildirim yollayacak. Kullanıcıların belirlenmiş süre içerisinde ön siparişini geçmesi gerekiyor. Yapamazsa sıra sonraki kullanıcıya geçecek.

    Ön siparişler Sony’nin çevrim içi mağazasında yapılacak. Burada PS5 veya PS5 dijital sürümünden birisi seçilebiliyor. Muhtemelen pandemi süreci nedeniyle ilk etapta sınırlı bir satış yapılacak. Stoklar büyüdüğünde de satışlar normale dönecek.

    PS5 ön kayıt sayfası



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Ps4 çıktığında bulunması zor bir konsoldu ps5 için durum ülkemizde kasımda tam tersi olacak.
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    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 2 sa.
    Ps5 PS4 ten daha kötü bence . Geriye dönük oyunlar olacakmış .. geriye dönük oyun yaptiracaklarina ve rahat oynanabilecegine inanmıyorum.. tepe oyunu gran turismo 7 koydular PS4 e uretmeyip 5 e ürettiler.. bizde yıllardır gt7 bekledik yazık..
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    mShinQda 2 sa.
    bizde de başlar ilk gün kuyrukları , izdihamlar.İlk gün oynasan ne olur oynamasan. Hepimiz temin edeceğiz sonucunda.
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    clarq26 (Emre Bayram) 4 sa.
    olurda bir gün ps5 almaya flan niyetlenirsem rusya gider 1-2 gün takılır ürünü alır ist geri dönerim sonucta aynı para
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    Alqu 5 sa.
    3 k fiyatı olsada keşke bizde alsak.
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