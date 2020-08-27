PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği yeni nesil konsolların çıkış tarihine yaklaşırken bilgilendirme veya ön kayıt sayfaları da ortaya çıkmaya başladı. Sony PS5 için ABD’de ön kayıtlar açıldı.

Sadece ABD için

Sony mevcut PlayStation sitesine özel bir sayfa ekleyerek ABD’li tüketiciler için ön kayıt toplamaya başladı. PSN kimliği ile kaydını oluşturanların bundan sonra yapması gereken tek şey beklemek.

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Sony ön sipariş süreci başladığında sırayla belirli bir kotaya kadar kayıt olanlara bildirim yollayacak. Kullanıcıların belirlenmiş süre içerisinde ön siparişini geçmesi gerekiyor. Yapamazsa sıra sonraki kullanıcıya geçecek.

Ön siparişler Sony’nin çevrim içi mağazasında yapılacak. Burada PS5 veya PS5 dijital sürümünden birisi seçilebiliyor. Muhtemelen pandemi süreci nedeniyle ilk etapta sınırlı bir satış yapılacak. Stoklar büyüdüğünde de satışlar normale dönecek.

PS5 ön kayıt sayfası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.