PS5 için PlayStation turnuvaları başlıyor: İşte ödüller

Ödüllü PlayStation Turnuvaları
Yeni PlayStation Turnuvaları sistemi, oyuncuların etkinlikleri bulmalarını, sonuçları takip etmelerini ve oynama zamanı geldiğinde bilgilendirilmelerini sağlayan PS5 aktivite kartları ve bildirimlerden yararlanan yeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. eSpor mücadeleleri ana ekran bölümünden takip edilebilecek. Discord topluluk kanalı, grup sohbeti, röportajlar, oyun oturumlarına ev sahipliği yapacak.
Özel açılış programı: Win-A-Thon
PlayStation Plus üyeliği olan herkes, turnuvalara katılabilecek. Sony, ilk oyunların FIFA 23, Guilty Gear Strive, NBA 2K23 olacağını söyledi.
Oyun içi paradan nakit paraya, PlayStation’dan deneyimlere, ödüller çeşitlilik gösterecek. Sony, 1 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında oyuncuların bölgesel turnuvalardaki başarı oranına göre ödüllendirilecekleri Win-A-Thon liderlik tablosu etkinliği düzenleyecek. Bu turnuvaya PS4 kullanıcıları da katılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam