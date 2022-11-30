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    Anlık Bildirim

    PS5 için PlayStation turnuvaları başlıyor: İşte ödüller

    PS5 için ödüllü PlayStation turnuvaları başlıyor. PlayStation 5 kullanıcıları, doğrudan konsollarından turnuvalara katılabilecek. Sony, ilk oyunları da duyurdu.        
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    ps5 playstation turnuvası Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation turnuvalarını PS5’e getireceklerini duyurdu. Düzenli aralıklarla kısa turnuvalara odaklanacak eSpor özelliği, tüm PlayStation 5 kullanıcılarına açılacak ve oyuncular doğrudan konsoldan kaydolabilecek.

    Ödüllü PlayStation Turnuvaları

    Yeni PlayStation Turnuvaları sistemi, oyuncuların etkinlikleri bulmalarını, sonuçları takip etmelerini ve oynama zamanı geldiğinde bilgilendirilmelerini sağlayan PS5 aktivite kartları ve bildirimlerden yararlanan yeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. eSpor mücadeleleri ana ekran bölümünden takip edilebilecek. Discord topluluk kanalı, grup sohbeti, röportajlar, oyun oturumlarına ev sahipliği yapacak.

    Özel açılış programı: Win-A-Thon

    PlayStation Plus üyeliği olan herkes, turnuvalara katılabilecek. Sony, ilk oyunların FIFA 23, Guilty Gear Strive, NBA 2K23 olacağını söyledi.

    Oyun içi paradan nakit paraya, PlayStation’dan deneyimlere, ödüller çeşitlilik gösterecek. Sony, 1 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında oyuncuların bölgesel turnuvalardaki başarı oranına göre ödüllendirilecekleri Win-A-Thon liderlik tablosu etkinliği düzenleyecek. Bu turnuvaya PS4 kullanıcıları da katılabilecek.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 4 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 21 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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