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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 konsolunda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 olacak

    PS5 konsolu en yeni Zen çekirdekleri ve Navi 2x grafik biriminin yanı sıra kablosuz bağlantılarıyla da öne çıkacak. Konsolda WiFi 6 2x2 MIMO ve Bluetooth 5.1 yongaları yer alıyor.
    19 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 konsolunda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 olacak
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    Bir dönem sadece konsol üzerinde oyun oynamanın önemli olduğu konsollarda bugün internet bağlantısı başta olmak üzere diğer kablosuz bağlantılar da öne çıkıyor. Çoklu oyunlar ve oyun yayınları yanında kontrolcünün mesafe tespiti gibi konularda kablosuz bağlantı şart.

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    PS5 en iyi bağlantılara sahip

    Sony’nin farklı ülkelerdeki düzenleyici kurumlara yaptığı sertifika başvurularında kablosuz bağlantı yongaları ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmış durumda. Daha verimli bağlantılar için konsolda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standartlarına yer veriliyor.

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    WiFi 6 teknolojisi 2x2 çoklu giriş ve çıkış antenleri ile desteklenerek daha yüksek kapasitelere ulaşılmasını sağlıyor. 9.6Gbps teorik veri aktarım hızları yanında uyumlu yönlendiriciler ile birlikte ağ içerisindeki diğer cihazları da yormamış olacak.

    Bluetooth 5.1 standardının ise DualSense kontrolcüsünün veya bağlanacak diğer aksesuarların konumunu tam olarak tespit etmeye yarayacağı ifade ediliyor. Böylece sinyal kalitesi de optimize edilebilecek. Sony PS5 için ön kayıt sayfası yayınlanmış durumda.



    https://taskboot.com/2020/08/27/playstation-5-certification-confirms-wi-fi-6-2x2-mimo-and-bluetooth-5-1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoano (Rıdvan Çoban) 13 sa.
    dualshock 4 bağlantı hızı ve mesafesi bakımından ds3'ten kat kat kötü. umarım 5.1 ile daha güzel joystick görürüz
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    Elenya 15 sa. yeni yorumcu
    Bu standartlar beş yılda bir yenilenen bir cihaz için nimet değil.
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    blank42 (Mehmet Gün) 2 sa. Elenya
    nimet bence, ps4 ilk kasasında mevcutta 5GHz yaygınken koymamışlardı
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    fhrstw 16 sa.
    Sony hatalarından baya ders almış sıvı metal ile soğutma patentide almıştı. Umarım kullanır çünkü benzerini xboxta yapacaktır şüphe yok.
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    maximus8282 (maximus ) 19 sa. (düzenlendi)
    Playstation 4’te Bluetooth 2.1 kullanan bir firma için devrimsel bir gelişme. O hiçbiryerden çekmeyen WiFi’dan bahsetmiyorum bile.
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