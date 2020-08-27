PS5 konsolunda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 olacak

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Bir dönem sadece konsol üzerinde oyun oynamanın önemli olduğu konsollarda bugün internet bağlantısı başta olmak üzere diğer kablosuz bağlantılar da öne çıkıyor. Çoklu oyunlar ve oyun yayınları yanında kontrolcünün mesafe tespiti gibi konularda kablosuz bağlantı şart.

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Sony’nin farklı ülkelerdeki düzenleyici kurumlara yaptığı sertifika başvurularında kablosuz bağlantı yongaları ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmış durumda. Daha verimli bağlantılar için konsolda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standartlarına yer veriliyor.

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WiFi 6 teknolojisi 2x2 çoklu giriş ve çıkış antenleri ile desteklenerek daha yüksek kapasitelere ulaşılmasını sağlıyor. 9.6Gbps teorik veri aktarım hızları yanında uyumlu yönlendiriciler ile birlikte ağ içerisindeki diğer cihazları da yormamış olacak.

Bluetooth 5.1 standardının ise DualSense kontrolcüsünün veya bağlanacak diğer aksesuarların konumunu tam olarak tespit etmeye yarayacağı ifade ediliyor. Böylece sinyal kalitesi de optimize edilebilecek. Sony PS5 için ön kayıt sayfası yayınlanmış durumda.

https://taskboot.com/2020/08/27/playstation-5-certification-confirms-wi-fi-6-2x2-mimo-and-bluetooth-5-1/

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