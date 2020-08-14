PS5 kontrolcüsü daha büyük bataryaya sahip olacak

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Sony uzun süredir merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS5 ve DualSense kontrolcüsünün tasarım detaylarını açıklığa kavuşturmuştu. Konsolun donanım tarafında önemli gelişmeler yaşanırken kontrolcü de daha yoğun hassasiyet için iyileştirildi. Kaynaklar bataryanın da büyüdüğünü söylüyor.

DualSense neler sunacak?

DualSense kontrolcüsünde titreşim seviyeleri artık daha fazla. Oyundaki sahnelere göre titreşim seviyeleri en iyi hissiyatı verecek şekilde kendisini ayarlıyor. L2 ve R2 tetik tuşları ise uyguladığınız baskıya göre oyunlara etki ediyor. Bunun için tuşların açısı biraz değiştirilmiş.

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Önceki nesilde Share olarak yer alan paylaşma tuşu artık Create adını almış. Oyuncular bu tuş ile oyun yayınlarını ister herkesle ister kendileriyle paylaşabiliyor. Ayrıca entegre hoparlör ve mikrofon sayesinde kulaklığa gerek olmadan sohbet edebilecekler.

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Yapılan bu iyileştirmeler haliyle kullanım ömrüne etki edecek. Bunun için Sony’nin 1560mAh kapasiteli bir batarya tercih ettiği ifade ediliyor. Yani DualShock kontrolcüsüne göre yüzde 56 daha fazla. Xbox One kontrolcüsünde ise 2 AA pil ile 4200mAh kapasite elde edilebiliyordu.

Artan batarya kapasitesinin kullanım süresine ne kadar etki edeceği merak konusu. Mühendislerin bu konuda çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor ancak önceki nesle göre muhtemelen bir miktar daha ilerleme olacaktır.

https://www.techpowerup.com/270944/playstation-5-dualsense-controller-receives-56-battery-capacity-boost-over-dualshock-4

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