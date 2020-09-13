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    PS5 kontrolcüsü DualSense; pil bittiğinde ikincisine akıcı geçiş yapabilecek

    PS5 kontrolcüsü DualSense; pil azaldığında oyuncuyu uyararak akıcı bir şekilde diğer kontrolcüye geçiş yapmasına yardımcı olacak. Sony bununla ilgili bir patent aldı.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 kontrolcüsü DualSense; pil bittiğinde ikincisine akıcı geçiş yapabilecek
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    Sony’nin yeni nesil konsolu için donanım ve yazılım tarafında yaptığı çalışmalar takdire şayan ancak DualSense kontrolcüsünün gizli kahraman olduğunu belirtmek gerek. Firmanın önceki nesle göre yeni kontrolcüsüne getirdiği yenilikler birer birer ortaya çıkıyor.

    Pil bitti derdi kalmayacak

    DualSense kontrolcüsünün kullanıcı davranışını izleyerek profil seçebilmesi, sahnelere göre titreşim seviyelerinin otomatik olarak ayarlanabilmesi, daha hassas L2 ve R2 tetik tuşları, mikrofon ve 3.5mm girişi ile sohbet imkanı, mikrofonu kapatan özel tuş şimdiye kadar bilinenler.

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    DualSense kontrolcüsünün daha büyük batarya ile kullanım süresini önemli ölçüde uzatmayı amaçladığı daha önce dile getirilmişti. Ayrıca Sony bir şarj kaidesi de satışa sunarak pil bitti derdini ortadan kaldırıyor.

    Bununla birlikte ikinci bir alternatif çözüm daha geliştirmiş durumda. Ortaya çıkan yeni bir patente göre düşük batarya durumunda akıcı geçiş yapacak bir teknoloji mevcut. Kontrolcü batarya azaldığında kullanıcının ikinci bir kontrolcüye akıcı ve anlık olarak geçiş yapmasını mümkün kılıyor.

    Bu yeni yöntem sayesinde mevcut bölüm bitene kadar kontrolcü ile idare etmeye veya diğer kontrolcüyü devreye sokmaya çalışmak gibi koşuşturmacalar yaşanmayacak. Haliyle bu yöntem ikinci bir kontrolcü istiyor.



    https://wccftech.com/ps5-dualsense-controller-easy-switching/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    misterrium (Doruk Buğday) 4 sa. en beğenilen
    İkinci kolun fiyatı bizde "kol" gibi olunca türkiyede biz yine bekleriz şarj olmasını....
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    brigand35 (Gökhan ŞİRİN) 49 dk.
    konsolu aldik da kafamizda deli sorular 2. kolu mu alsam yoksa harici ssd mi alsam neyse Allah başka dert vermesin
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    Bgrn7 52 dk.
    Keşke DualSense'in bataryası çıkartılabilir olsa.
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 2 sa.
    Bunun fiyatı 900-1000 TL civarı olur.
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    matador_mirkhan 4 sa.
    Umarım ds4’ler için kablolu yada kablosuz bağlanma imkanı sağlarlar. Yoksa herkesin ps5’i kendine olur. Gerçi 2. Kolu geçtim herkesin ps5’i olabilecek mi xD
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 3 sa. matador_mirkhan
    PS5 oyunlarında DS4 çalışmayacak ama ps5te oynadığınız PS4 oyunlarında DS4 çalışacak. Bunun açıklaması yaklaşık bir ay önce yapıldı zaten
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    misterrium (Doruk Buğday) 4 sa. en beğenilen
    İkinci kolun fiyatı bizde "kol" gibi olunca türkiyede biz yine bekleriz şarj olmasını....
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa.
    Daha akıcı bir geçiş için o zaman kutuya ikinci kolu da dahil etmelisiniz. Bizim buralarda o fiyatlarla kimse ikinci kolu alıp rahat geçiş yapammaz !
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