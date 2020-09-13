PS5 kontrolcüsü DualSense; pil bittiğinde ikincisine akıcı geçiş yapabilecek

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Sony’nin yeni nesil konsolu için donanım ve yazılım tarafında yaptığı çalışmalar takdire şayan ancak DualSense kontrolcüsünün gizli kahraman olduğunu belirtmek gerek. Firmanın önceki nesle göre yeni kontrolcüsüne getirdiği yenilikler birer birer ortaya çıkıyor.

Pil bitti derdi kalmayacak

DualSense kontrolcüsünün kullanıcı davranışını izleyerek profil seçebilmesi, sahnelere göre titreşim seviyelerinin otomatik olarak ayarlanabilmesi, daha hassas L2 ve R2 tetik tuşları, mikrofon ve 3.5mm girişi ile sohbet imkanı, mikrofonu kapatan özel tuş şimdiye kadar bilinenler.

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DualSense kontrolcüsünün daha büyük batarya ile kullanım süresini önemli ölçüde uzatmayı amaçladığı daha önce dile getirilmişti. Ayrıca Sony bir şarj kaidesi de satışa sunarak pil bitti derdini ortadan kaldırıyor.

Bununla birlikte ikinci bir alternatif çözüm daha geliştirmiş durumda. Ortaya çıkan yeni bir patente göre düşük batarya durumunda akıcı geçiş yapacak bir teknoloji mevcut. Kontrolcü batarya azaldığında kullanıcının ikinci bir kontrolcüye akıcı ve anlık olarak geçiş yapmasını mümkün kılıyor.

Bu yeni yöntem sayesinde mevcut bölüm bitene kadar kontrolcü ile idare etmeye veya diğer kontrolcüyü devreye sokmaya çalışmak gibi koşuşturmacalar yaşanmayacak. Haliyle bu yöntem ikinci bir kontrolcü istiyor.

https://wccftech.com/ps5-dualsense-controller-easy-switching/

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