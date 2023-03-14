PS5 kullanıcılarına müjde: DualSense, beklenen özelliğe kavuşuyor

PS5 kontrolcüsü DualSense, kablosuz güncelleme desteği kazandı
Bilindiği üzere DualSense, gelişmiş titreşim motoru ve aktif tetik tuşları ile oyun konsollarında şimdiye kadarki en iyi kontrol cihazlarından biri olarak görülüyor. Ancak bu artıların yanı sıra birçok kullanıcı, kontrolcünün kablosuz güncelleme desteğine sahip olmamasından şikayetçi.
Nitekim şirketin en yakın rakibi Microsoft, kısa süre önce Xbox kontrolcüleri için benzer bir özellik yayınladı. Playstation 5 sahipleri ise, DualSense güncellemeleri için kablo bağlantısına ihtiyaç duyuyor.
Bildirilenlere göre kısa süre önce paylaşılan Playstation 5 sistem güncellemesi 7.0, DualSense kontrolcüleri için kablosuz güncelleme desteğini beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Sony'nin kullanıcılara kulak verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kablosuz güncellemelerde sorun yaşayan kullanıcılar için USB desteği de devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)