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    Anlık Bildirim

    PS5 kullanıcılarına müjde: DualSense, beklenen özelliğe kavuşuyor

    Playstation 5 kontrolcüsü DualSense, uzun zamandır beklenen bir özelliğe kavuştu. PS5'in kontrolcü güncellemerinde kablo ihtiyacı ortadan kalkıyor. İşte detaylar
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    PS5 kullanıcılarına müjde: DualSense, beklenen özelliğe kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Playstation 5 lansmanından bu yana Sony, kullanıcı deneyimini ve konsolu daha iyi hale getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki kısa süre önce marka, konsola Discord entegrasyonu dahil olmak üzere yeni yetenekler kazandıran büyük bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, DualSense'in en büyük sorunlarından birini ortadan kaldırıyor.

    PS5 kontrolcüsü DualSense, kablosuz güncelleme desteği kazandı

    Bilindiği üzere DualSense, gelişmiş titreşim motoru ve aktif tetik tuşları ile oyun konsollarında şimdiye kadarki en iyi kontrol cihazlarından biri olarak görülüyor. Ancak bu artıların yanı sıra birçok kullanıcı, kontrolcünün kablosuz güncelleme desteğine sahip olmamasından şikayetçi. 

    Nitekim şirketin en yakın rakibi Microsoft, kısa süre önce Xbox kontrolcüleri için benzer bir özellik yayınladı. Playstation 5 sahipleri ise, DualSense güncellemeleri için kablo bağlantısına ihtiyaç duyuyor. 

    Bildirilenlere göre kısa süre önce paylaşılan Playstation 5 sistem güncellemesi 7.0, DualSense kontrolcüleri için kablosuz güncelleme desteğini beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Sony'nin kullanıcılara kulak verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kablosuz güncellemelerde sorun yaşayan kullanıcılar için USB desteği de devam edecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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