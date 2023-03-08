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    Anlık Bildirim

    Yeni PlayStation 5 sistem güncellemesi yayınlandı: İşte PS5'e gelen yenilikler

    Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının merakla beklediği güncellemeyi yayınladı. PS5 sistem güncellemesi 7.0, Discord, 1440p VRR desteği ve fazlasını getiriyor.   
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    Sony PS5 güncelleme 7.0 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Sony, Discord entegrasyonunu da içeren yeni PS5 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, konsoldan Discord aramalarına katılma, 1440p çözünürlükte iyileştirmeler, PS5 konsolları arasında veri transferi dahil birçok yenilik getiriyor.

    Discord entegrasyonu

    Discord aramalarının PS5 konsoluna aktarılması için kullanıcının telefon veya bilgisayardan Discord uygulamasını kullanıyor olması gerekiyor. Ayrıca şu anda yalnızca sesli aramalar destekleniyor. Bu, konsol üzerinden Discord sohbet mesajlarının görüntülenemeyeceği, diğer Discord kullanıcılarının yayınlarının görülemeyeceği anlamına geliyor. Oyuncular artık PS5’in kendi sohbet sistemini kullanmak zorunda değil; Xbox ve PC oyuncularıyla sohbet edebilecek.

    1440p VRR desteği

    ps5 1440p vrr desteği Tam Boyutta Gör
    Çözünürlük tarafında, PS5 artık 1440p VRR desteği sunuyor. Sony, bu iyileştirmeyle oyunlarda daha akıcı görsel performans elde edileceğini söylüyor. Artık 1440p için daha fazla mod ve HDMI aygıtı destekleniyor.

    Sesli komutla oyun kaydı

    ps5 güncellemesi 7.0 sesli komut Tam Boyutta Gör
    Sony, bu güncellemeyle oyuncuların oynanış videolarını kaydetmelerini kolaylaştıran bir sesli komut getiriyor. PS5 sahipleri artık “Hey Playstation” komutuyla oyundan bir kesit alabilecek. Bu özelliğin şu anda Amerika ve İngiltere’de kullanılabildiği belirtildi.

    Sosyal özellikler

    Sony, yeni güncellemeyle o anda oyun oynayan arkadaşlarınızı görebildiğiniz yeni “oynayan arkadaşlar” kutucuğuyla birlikte parti sohbetleri ve ekran paylaşımını PS5 paneline ekledi.

    Yeni erişilebilirlik özellikleri

    ps5 sistem güncellemesi 7.0 kayıtlı PS4 verileri Tam Boyutta Gör
    PS5'e PS4 oyunu indirilip yüklendiğinde, oyuncunun PS4'te kayıtlı verilerinin olduğunu söyleyen bir bildirim gösteriliyor. Ayrıca WiFi veya LAN bağlantısı üzerinden PS5 konsolları arasında veri ve oyun aktarımına olanak tanıyan yeni bir seçenek de eklendi.

    Kaynakça https://blog.playstation.com/2023/02/02/ps5-beta-introduces-discord-voice-chat-vrr-support-for-1440p-and-more/ https://www.theverge.com/2023/3/8/23630228/sony-ps5-update-discord-1440p-vrr-support
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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