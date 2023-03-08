Yeni PlayStation 5 sistem güncellemesi yayınlandı: İşte PS5'e gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Sony, Discord entegrasyonunu da içeren yeni PS5 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, konsoldan Discord aramalarına katılma, 1440p çözünürlükte iyileştirmeler, PS5 konsolları arasında veri transferi dahil birçok yenilik getiriyor.

PlayStation VR2 - inceleme 1 gün önce eklendi

Discord entegrasyonu

Discord aramalarının PS5 konsoluna aktarılması için kullanıcının telefon veya bilgisayardan Discord uygulamasını kullanıyor olması gerekiyor. Ayrıca şu anda yalnızca sesli aramalar destekleniyor. Bu, konsol üzerinden Discord sohbet mesajlarının görüntülenemeyeceği, diğer Discord kullanıcılarının yayınlarının görülemeyeceği anlamına geliyor. Oyuncular artık PS5’in kendi sohbet sistemini kullanmak zorunda değil; Xbox ve PC oyuncularıyla sohbet edebilecek.

1440p VRR desteği

Tam Boyutta Gör Çözünürlük tarafında, PS5 artık 1440p VRR desteği sunuyor. Sony, bu iyileştirmeyle oyunlarda daha akıcı görsel performans elde edileceğini söylüyor. Artık 1440p için daha fazla mod ve HDMI aygıtı destekleniyor.

Sesli komutla oyun kaydı

Tam Boyutta Gör Sony, bu güncellemeyle oyuncuların oynanış videolarını kaydetmelerini kolaylaştıran bir sesli komut getiriyor. PS5 sahipleri artık “Hey Playstation” komutuyla oyundan bir kesit alabilecek. Bu özelliğin şu anda Amerika ve İngiltere’de kullanılabildiği belirtildi.

Sosyal özellikler

Sony, yeni güncellemeyle o anda oyun oynayan arkadaşlarınızı görebildiğiniz yeni “oynayan arkadaşlar” kutucuğuyla birlikte parti sohbetleri ve ekran paylaşımını PS5 paneline ekledi.

Yeni erişilebilirlik özellikleri

Tam Boyutta Gör PS5'e PS4 oyunu indirilip yüklendiğinde, oyuncunun PS4'te kayıtlı verilerinin olduğunu söyleyen bir bildirim gösteriliyor. Ayrıca WiFi veya LAN bağlantısı üzerinden PS5 konsolları arasında veri ve oyun aktarımına olanak tanıyan yeni bir seçenek de eklendi.

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