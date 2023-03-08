Yeni PlayStation 5 sistem güncellemesi yayınlandı: İşte PS5'e gelen yenilikler

- Discord entegrasyonu
- 1440p VRR desteği
- Sesli komutla oyun kaydı
- Sosyal özellikler
- Yeni erişilebilirlik özellikleri
- Yorumlar
Discord entegrasyonu
Discord aramalarının PS5 konsoluna aktarılması için kullanıcının telefon veya bilgisayardan Discord uygulamasını kullanıyor olması gerekiyor. Ayrıca şu anda yalnızca sesli aramalar destekleniyor. Bu, konsol üzerinden Discord sohbet mesajlarının görüntülenemeyeceği, diğer Discord kullanıcılarının yayınlarının görülemeyeceği anlamına geliyor. Oyuncular artık PS5’in kendi sohbet sistemini kullanmak zorunda değil; Xbox ve PC oyuncularıyla sohbet edebilecek.
1440p VRR desteği
Sesli komutla oyun kaydı
Sosyal özellikler
Sony, yeni güncellemeyle o anda oyun oynayan arkadaşlarınızı görebildiğiniz yeni “oynayan arkadaşlar” kutucuğuyla birlikte parti sohbetleri ve ekran paylaşımını PS5 paneline ekledi.
Yeni erişilebilirlik özellikleriKaynakça https://blog.playstation.com/2023/02/02/ps5-beta-introduces-discord-voice-chat-vrr-support-for-1440p-and-more/ https://www.theverge.com/2023/3/8/23630228/sony-ps5-update-discord-1440p-vrr-support Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez