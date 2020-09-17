Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'ten Türk oyunseverlere bir kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamalara göre yeni PlayStation 5 oyunları Amerika'da 70 dolar, Avrupa'da ise 80 euro üzerinden piyasaya sürülecek. Türkiye'de oyun fiyatlarının böylece 700 TL'yi aşmasını bekliyoruz.

Sony dün geceki etkinliğin ardından PlayStation 5'in çıkış oyunlarının ve aksesuarlarının fiyatlarını açıkladı. Açıklamadadikkat çeken nokta; PS5'e özel, yani PS4'e çıkmayacak olan yeni nesil oyunların 80 euro gibi bir fiyattan listelenmesi oldu. Demon's Souls remake ve Destruction All-Stars oyunları ABD'de 70 dolar, Avrupa'da ise 80 euroya satılacak.

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Birinci parti çıkış oyunları ve fiyatları:

Astro's Playroom (Japan Studio) – PS5'e yüklü olarak geliyor

– PS5'e yüklü olarak geliyor Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – $69.99 / €79.99

– $69.99 / €79.99 Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – $69.99 / €79.99

– $69.99 / €79.99 Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – $49.99 / €59.99

– $49.99 / €59.99 Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate (Insomniac Games) – $69.99 / €79.99

– $69.99 / €79.99 Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – $59.99 / €69.99

Aksesuarların fiyatları:

DualSense kablosuz kontrol cihazı – $69.99 / €69.99

– $69.99 / €69.99 PULSE 3D kablosuz kulaklık – $99.99 / €99.99

– $99.99 / €99.99 HD kamera – $59.99 / €59.99

– $59.99 / €59.99 Medya kumandası – $29.99 / €29.99

– $29.99 / €29.99 DualSense şarj istasyonu – $29.99 / €29.99

Yeni nesilde yeni normal: 70 dolar

Yeni nesilde oyun fiyatlarının artması gerektiği konusunda son bir yıl içerisinde epey bir tartışma yaşanmıştı. Birçok oyun yapımcısı, oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını ve oyun fiyatlarının da artık buna göre artış göstermesi gerektiğini savundu. Geliştiriciler, 2005'ten bu yana fiyatların 60 dolar olduğunu ancak yapım maliyetlerinin ise %300 arttığını söyledi.

Fiyat artışına şu ana kadar Take-Two, Activision ve bu haberde de görebileceğini gibi Sony destek vermiş durumda. Bu firmalar şimdiden yeni nesil oyunlarını 70 dolar üzerinden fiyatlandırmaya başladı. Diğer şirketlerin de katılmasıyla yakında 70 dolar oyun dünyasında yeni normal olacak.

Tabi ABD'li, Avrupalı veya Japon/Koreli oyunseverler için 10 dolarlık zam çok büyük bir artış olmayabilir. Ancak maalesef bunların ülkemize yansıması en az 100 TL olacak. Yakında 700-800 TL'lik oyunlar göreceğiz. Kurlar biraz daha artarsa 1000 TL'lik oyunlar da pek uzakta değil gibi.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS5_Cikis_Tarihi_Fiyatlari_ve_Birinci_Parti_Cikis_Oyunlari_Aciklandi-104786.htm

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