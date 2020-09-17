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    Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor

    Sony yeni nesil oyunlarını ABD'de 70 Dolar, Avrupa'da ise 80 Euro'dan listeledi. Konsol fiyatları yetmezmiş gibi şimdi bir de 700-800 TL'lik oyunlarla karşı karşıya kalıyoruz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,9b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'ten Türk oyunseverlere bir kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamalara göre yeni PlayStation 5 oyunları Amerika'da 70 dolar, Avrupa'da ise 80 euro üzerinden piyasaya sürülecek. Türkiye'de oyun fiyatlarının böylece 700 TL'yi aşmasını bekliyoruz. 

    Sony dün geceki etkinliğin ardından PlayStation 5'in çıkış oyunlarının ve aksesuarlarının fiyatlarını açıkladı. Açıklamadadikkat çeken nokta; PS5'e özel, yani PS4'e çıkmayacak olan yeni nesil oyunların 80 euro gibi bir fiyattan listelenmesi oldu. Demon's Souls remake ve Destruction All-Stars oyunları ABD'de 70 dolar, Avrupa'da ise 80 euroya satılacak.

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    Birinci parti çıkış oyunları ve fiyatları:

    • Astro's Playroom (Japan Studio) – PS5'e yüklü olarak geliyor
    • Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – $69.99 / €79.99
    • Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – $69.99 / €79.99
    • Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – $49.99 / €59.99
    • Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate (Insomniac Games) – $69.99 / €79.99
    • Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – $59.99 / €69.99

    Aksesuarların fiyatları:

    • DualSense kablosuz kontrol cihazı – $69.99 / €69.99
    • PULSE 3D kablosuz kulaklık – $99.99 / €99.99
    • HD kamera – $59.99 / €59.99
    • Medya kumandası – $29.99 / €29.99
    • DualSense şarj istasyonu – $29.99 / €29.99

    Yeni nesilde yeni normal: 70 dolar

    Yeni nesilde oyun fiyatlarının artması gerektiği konusunda son bir yıl içerisinde epey bir tartışma yaşanmıştı. Birçok oyun yapımcısı, oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını ve oyun fiyatlarının da artık buna göre artış göstermesi gerektiğini savundu. Geliştiriciler, 2005'ten bu yana fiyatların 60 dolar olduğunu ancak yapım maliyetlerinin ise %300 arttığını söyledi.

    Fiyat artışına şu ana kadar Take-Two, Activision ve bu haberde de görebileceğini gibi Sony destek vermiş durumda. Bu firmalar şimdiden yeni nesil oyunlarını 70 dolar üzerinden fiyatlandırmaya başladı. Diğer şirketlerin de katılmasıyla yakında 70 dolar oyun dünyasında yeni normal olacak.

    Tabi ABD'li, Avrupalı veya Japon/Koreli oyunseverler için 10 dolarlık zam çok büyük bir artış olmayabilir. Ancak maalesef bunların ülkemize yansıması en az 100 TL olacak. Yakında 700-800 TL'lik oyunlar göreceğiz. Kurlar biraz daha artarsa 1000 TL'lik oyunlar da pek uzakta değil gibi.



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS5_Cikis_Tarihi_Fiyatlari_ve_Birinci_Parti_Cikis_Oyunlari_Aciklandi-104786.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 3 sa. en beğenilen
    Geçmişler olsun. 400 birime konsol alıyorlar. Biz oyuna 700 birim vereceğiz? Hayır hayır ben önce karnımı doyurmalıyım ve 2023'ü beklemeyelim. Hainim ben, makarna neyime yetmiyor? Nankörlük diz boyu bende. Oyun da neymiş? Gidip seksek oynayayım.
    Geçmişler olsun. 400 birime konsol alıyorlar. Biz oyuna 700 birim vereceğiz? Hayır hayır ben önce karnımı doyurmalıyım ve 2023'ü beklemeyelim. Hainim ben, makar...
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    Yanıtla +42
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    th9 3 sa. yeni yorumcu
    uga buga amk 2 yıla kalmaz mağara adamı gibi dolaşırız ne teknolojiye erişimimiz nede güzel bir hayata
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    zayim334 (Gökhan Zayim) 2 sa.
    Akşam Ragnarok diye bağıranlar, bu memlekette sevince yer var mı ulen? Adamın aklını alırlar aklını. Kurla birlikte gelecek yıl gow 999tl oldu bilin.



    Yeni nesil alınırsa series s olur artık, benden paso beyler size hayırlı işler.
    Akşam Ragnarok diye bağıranlar, bu memlekette sevince yer var mı ulen? Adamın aklını alırlar aklını. Kurla birlikte gelecek yıl gow 999tl oldu bilin.
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    fuckulteli 3 dk.
    Amerikalıya, oyunun fiyat artışı 2 tane mcdonald's bigmac menüsü kadar.. o kadar bile değil.. 6 dolar'a menü yiyor..

    iki hafta dışarıda yemeğe harcadığı para kadar oyun ücreti.. 12 menü
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    kjkszpjmr2 (resul bayrambey) 7 dk.
    Bugüne kadar 1 tane konsolum olmadı. Birkaç ay önce niyetlenmiştim alamadık. Şuan istesem de imkansız.
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    Onurmsq (--- ----) 17 dk.
    Sony oyunlardan kazanıyor zaten. Konsoldan kazanmıyor. Yıllardır.
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    spongebob55 (UğurcanR EKE) 37 dk.
    Oyle demeyelim de oyun fiyatlari şahlanıyor diyelim.
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    -MoDeStUs- 44 dk.
    Normalde dolar-euro fiyatları 1-1 olmuş.Oyunlarda euro fiyatları daha pahalı olmuş.Bıraktım pahalıyı normalde daha düşüğe olması lazımken euro-dolar paritesinden dolayı.Çok ilginç.
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 50 dk.
    Xbox ın gamepass ine bok atanlar şimdi ps5 in gelişi şerefine 80 Euro olan oyun fiyatlarına ağlıyor. Ne diyeyim size hak.
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    ebavamqko 13 dk. saliharslann
    ps5 ana konusa git... linç yeersin. hiç biri bu konuya gelmez. çünkü hepsi 599 liraya oyun alıp 590 liraya sattıklarını idda ediyorlar. "bez ber oyüne 10 lire ödüyüğğg yağğh" diyenlerle dolu. ters gitme sakın. sonra watsapp dan mod çağırıyorlar :)
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    IIExtraLifeXC 57 dk.
    Buraya kadarmış harbiden.
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    ltrg (Emin Çimen) 1 sa.
    Ps4 ün son konsolum olacagini bliyordum.
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    matador_mirkhan 1 sa.
    Yahu neden ama neden ülkemize özel fiyatlandırma yapılamıyor!!!! Lanet olsun
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    asko56 1 sa.
    kimse kusura bakmasın fanboy da demesin ps5 türkyie için ölü yatırım hadi disini sıktın konsolu alfdın oyunu nasıl alacan plus dan gelen bedava oyunlaramı talim edicen bir oyun 800 lira türkiye için xbox series x alıp geçmek çok daha mantıklı artık özel oyun vs düsünmicen series x + gamepass ultimate alıyorsun 1 yıllık tertemiz 1 yıl oyunsuz kalmıyorsun anında sak diye xbox özel oyunları anında ekleniyor ki artık ea play de geldi ea play+ gold +gamepass 3 üyelik ve yıllık ultimate sadece 540 lira birde 5.90 1 ay daha eklersin 13 ay toplamda konsol 7500+540 +5.90 1 ay tertemiz 13 ay üyelil gold + gamepass +ea play

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    ebavamqko 16 dk. asko56
    pahalıya almışsın. ben mtcgame den 27 eyro senelikten 3 seneye 81 euro verdim. TL ye vurunca 650 lira. boşa para vermişsin. önce livegold alıp 3 senelik sonrasında ultimate e çekip 36 ay ultimate kalıyordun. https://discord.com/invite/vS7QKadiscord kanalımıza buyur gel. orada takılıyoruz.
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    1889 kez okundu.
    40 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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