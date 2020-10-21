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    PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

    PlayStation 5 çıkış oyunlarının Türkiye fiyatları merakla bekleniyordu. Yeni PS Store'da ortaya çıkan fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    19b
    19
    130
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    17

    PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!
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    PlayStation 5'in merak edilen tüm detayları artık yavaş yavaş netlik kazanıyor. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları da nihayet bugün itibarıyla ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar maalesef epey pahalı ancak buna rağmen yine de beklentilerin biraz aşağısında diyebiliriz.

    PlayStation 5'in belki de en heyecanla beklenen çıkış oyunu olan Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açılmış. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 Euro yani yaklaşık 740 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de 66 Euro'ya denk gelen bir fiyat etiketi uygun görülmüş. Elbette epey pahalı ancak ufak da olsa bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış gibi görünüyor.

    PS5 oyunları ve fiyatları:

    • Demon's Souls -- 619,00 TL
    • Destruction All-Stars -- 619,00 TL
    • Spider-Man: Miles Morales -- 459,00 TL
    • Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition -- 619,00 TL
    • Godfall -- 569,00 TL
    • Sackboy Büyük Macera -- 539,00 TL
    • Watch Dogs Legion -- 499,00 TL
    • Fary Cry 6 -- 499,00 TL
    • Hitman 3 -- 499,00 TL
    • Call of Duty Black Ops Cold War -- 569,00 TL
    • Assassin's Creed Valhalla -- 499,00 TL

    *Yeni PS5 oyunlarının fiyatları şu anda yalnızca yeni PS Store'da görülebiliyor. Yeni PS Store arayüzü henüz herkesin kullanımına açılmış değil. Ulaşabilenler yukarıdaki fiyatları görecektir.



    Kaynakça https://forum.donanimhaber.com/playstation-5-ana-konu--137465938-2417 https://twitter.com/DjSerkanEkmen/status/1318967338461442049 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    misterrium (Doruk Buğday) 1 gün en beğenilen
    Adamlar 499 Birime konsolu alıyor biz 619 birime oyununu alıyoruz, vay halimize
    2 Yanıt Yanıtla +153
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    Ucan Hollandalı 1 gün (düzenlendi)
    Halen konsol dusenen kaldı mi,gidin biraden PC parçaları ucmadan döşeyin sistemi.Dusecek diye beklerseniz çok beklersiniz

    Edit:PC kursam 2senede çöp olur diyen kafa teknolojiden anlamayandir.Birakin mahkum gibi sagilsinlar.
    2016 da 1070-i7 6700k li sistem kurdum.
    2021 girecem,halen ultrada oyun oynuyorum.
    Oyunlarda elzem bir degisiklik olmadığıni farz edersek bı 5 yılda high-medium arası oynarım.
    Epic games de dolduruyor AA beleş oyunları,kafam rahat birader.
    Halen konsol dusenen kaldı mi,gidin biraden PC parçaları ucmadan döşeyin sistemi.Dusecek diye beklerseniz çok beklersiniz Edit:PC kursam 2senede çöp ol...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +57
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün
    Seneye 1000 liraya oyun görürsem şaşırmam.
    Yanıtla +52
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    Yorumlar (91) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bildiğin Odun 1 sa.
    Türkiye simulasyonu V5. Yeni güncellemerde ki zamlar inanılmaz gerçekçilik havası katmış. Sanki gerçekten fakir bi ülkede yaşıyormuşsunuz hissi veriyor. Survive olarak oynadığım en güzel simulasyonlardan birisi
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    DH Misafiri 1 sa.
    Game is over
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    BOLDVIPER 1 sa.
    Bf3 ilk çıktığı zaman limited edition siparişini + dlc paketiyle 80tl ye cd li sipariş etmiştim hey gidi birde şimdi oyun fiyatlarına bak
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    zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 2 sa.
    1 oyun 4/1 asgari ücret :)
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 5 sa.
    Play station 1 zamanlarında oyun fiyatları sıkıntısından dolayı pc ye geçiş yapmıştım ozamandan beridir değişen bişey olmamış hatta ozaman ps1 oyunları sanki şimdiki kadar pahallı değildi evet pahalıydı ama bukadar değildi
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    Hesperiush (Ertan KOÇ) 8 sa.
    Ortalama bir bilgisayara sahibim ve Xbox Gamepass ile oyun oynuyorum. SONY'ye de selamlarımı söylüyorum.
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    Source (Barış ) 12 sa.
    Gerçekten üzücü fiyatlar ağlamamak elde değil.
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    Silenthillspt 13 sa.
    Ps5 alamıyorsanız atari alın.
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    Sayko RGB 16 sa. yeni yorumcu
    Konsolları satalı 2 sene 7 ay oldu. O günden bu yana PC'den devam ediyorum. Çok doğru bir karar verdim. Pişmanlık namına hiçbir şey yaşamadım. Fiyatların bu denli artacağını geçmişten gören biri olarak gelinen duruma şaşırmadım, üzülmedim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 16 sa. (düzenlendi)
    Halen daha yüksek. Bölgesel fiyatlandırma etiketini hak etmeleri için daha iyi bir fiyat izlenmeliydi. Pek de bir bölgesellik göremedik.
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    19024 kez okundu.
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