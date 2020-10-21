PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

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PlayStation 5'in merak edilen tüm detayları artık yavaş yavaş netlik kazanıyor. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları da nihayet bugün itibarıyla ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar maalesef epey pahalı ancak buna rağmen yine de beklentilerin biraz aşağısında diyebiliriz.

PlayStation 5'in belki de en heyecanla beklenen çıkış oyunu olan Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açılmış. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 Euro yani yaklaşık 740 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de 66 Euro'ya denk gelen bir fiyat etiketi uygun görülmüş. Elbette epey pahalı ancak ufak da olsa bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış gibi görünüyor.

PS5 oyunları ve fiyatları:

Demon's Souls -- 619,00 TL

-- 619,00 TL Destruction All-Stars -- 619,00 TL

-- 619,00 TL Spider-Man: Miles Morales -- 459,00 TL

-- 459,00 TL Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition -- 619,00 TL

-- 619,00 TL Godfall -- 569,00 TL

-- 569,00 TL Sackboy Büyük Macera -- 539,00 TL

-- 539,00 TL Watch Dogs Legion -- 499,00 TL

-- 499,00 TL Fary Cry 6 -- 499,00 TL

-- 499,00 TL Hitman 3 -- 499,00 TL

-- 499,00 TL Call of Duty Black Ops Cold War -- 569,00 TL

-- 569,00 TL Assassin's Creed Valhalla -- 499,00 TL

*Yeni PS5 oyunlarının fiyatları şu anda yalnızca yeni PS Store'da görülebiliyor. Yeni PS Store arayüzü henüz herkesin kullanımına açılmış değil. Ulaşabilenler yukarıdaki fiyatları görecektir.

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