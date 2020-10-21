PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

PlayStation 5'in merak edilen tüm detayları artık yavaş yavaş netlik kazanıyor. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları da nihayet bugün itibarıyla ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar maalesef epey pahalı ancak buna rağmen yine de beklentilerin biraz aşağısında diyebiliriz.
PlayStation 5'in belki de en heyecanla beklenen çıkış oyunu olan Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açılmış. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 Euro yani yaklaşık 740 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de 66 Euro'ya denk gelen bir fiyat etiketi uygun görülmüş. Elbette epey pahalı ancak ufak da olsa bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış gibi görünüyor.
PS5 oyunları ve fiyatları:
- Demon's Souls -- 619,00 TL
- Destruction All-Stars -- 619,00 TL
- Spider-Man: Miles Morales -- 459,00 TL
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition -- 619,00 TL
- Godfall -- 569,00 TL
- Sackboy Büyük Macera -- 539,00 TL
- Watch Dogs Legion -- 499,00 TL
- Fary Cry 6 -- 499,00 TL
- Hitman 3 -- 499,00 TL
- Call of Duty Black Ops Cold War -- 569,00 TL
- Assassin's Creed Valhalla -- 499,00 TL
*Yeni PS5 oyunlarının fiyatları şu anda yalnızca yeni PS Store'da görülebiliyor. Yeni PS Store arayüzü henüz herkesin kullanımına açılmış değil. Ulaşabilenler yukarıdaki fiyatları görecektir.
Kaynakça https://forum.donanimhaber.com/playstation-5-ana-konu--137465938-2417 https://twitter.com/DjSerkanEkmen/status/1318967338461442049 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Edit:PC kursam 2senede çöp olur diyen kafa teknolojiden anlamayandir.Birakin mahkum gibi sagilsinlar.
2016 da 1070-i7 6700k li sistem kurdum.
2021 girecem,halen ultrada oyun oynuyorum.
Oyunlarda elzem bir degisiklik olmadığıni farz edersek bı 5 yılda high-medium arası oynarım.
Epic games de dolduruyor AA beleş oyunları,kafam rahat birader.