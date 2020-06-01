PS5 özel oyunları PS4 ile uyumlu olmayacak

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Microsoft’un Xbox Series X konsoluna geçmişe yönelik uyumluluk desteği kazandırma çalışmaları devam ederken Sony ise PS5 konsolunda her zaman olduğu gibi muhafazakar bir yaklaşık sergilemeye devam ediyor.

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Sadece PS5 özelinde

Her zaman olduğu gibi yeni nesil konsollar ile birlikte pek çok oyun ilk kez tanıtılacak ve konsola özgü olacak. Xbox Series X konsolunun genelde Xbox One ile uyumlu özel oyunlar piyasaya çıkaracağı tahmin ediliyor ancak PS5 konsolu buna izin vermeyecek.

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Sony IE patronu Jim Ryan yaptığı açıklamada PS5 için geliştirilen yeni oyunların sadece bu konsola özel kalacağı ve PS4 ile uyumlu olmayacağını duyurdu. Bu sayede PS5 konsolunun üst seviye donanımından en iyi şekilde istifade edecek.

Sony elbette konsolun satışlarını arttırmak adına da böyle bir adım atmış durumda. Bu adım uzun süredir PS4 serisine yatırım yapan oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir zira her konsol sahibi bir sonraki neslin özel oyunlarına erişim sağlamak ister. Bakalım yıl sonuna kadar bu kararlarda neler değişecek?

https://www.techpowerup.com/267926/sony-plans-to-create-ps5-exclusive-games-with-no-ps4-backwards-compatibility

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