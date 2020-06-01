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    PS5 özel oyunları PS4 ile uyumlu olmayacak

    PS5 konsolunun piyasaya çıkışı ile aynı anda tanıtılacak yeni oyunlar PS4 konsolu ile uyumlu olmayacak. Sony PS4 donanımının tecrübeyi düşüreceğini düşünüyor.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 özel oyunları PS4 ile uyumlu olmayacak
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    Microsoft’un Xbox Series X konsoluna geçmişe yönelik uyumluluk desteği kazandırma çalışmaları devam ederken Sony ise PS5 konsolunda her zaman olduğu gibi muhafazakar bir yaklaşık sergilemeye devam ediyor.

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    Sadece PS5 özelinde

    Her zaman olduğu gibi yeni nesil konsollar ile birlikte pek çok oyun ilk kez tanıtılacak ve konsola özgü olacak. Xbox Series X konsolunun genelde Xbox One ile uyumlu özel oyunlar piyasaya çıkaracağı tahmin ediliyor ancak PS5 konsolu buna izin vermeyecek.

    Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

    Sony IE patronu Jim Ryan yaptığı açıklamada PS5 için geliştirilen yeni oyunların sadece bu konsola özel kalacağı ve PS4 ile uyumlu olmayacağını duyurdu. Bu sayede PS5 konsolunun üst seviye donanımından en iyi şekilde istifade edecek.

    Sony elbette konsolun satışlarını arttırmak adına da böyle bir adım atmış durumda. Bu adım uzun süredir PS4 serisine yatırım yapan oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir zira her konsol sahibi bir sonraki neslin özel oyunlarına erişim sağlamak ister. Bakalım yıl sonuna kadar bu kararlarda neler değişecek?



    https://www.techpowerup.com/267926/sony-plans-to-create-ps5-exclusive-games-with-no-ps4-backwards-compatibility Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Vatov 1 gün en beğenilen
    Haber değeri taşımıyor. Hatta haber yapılması bile komik. Yıllardır yeni nesle gelen özel oyunlar bir önceki nesil ile uyumsuz oldu. PS3 ve PS4 döneminde bir önceki nesil(veya nesillerin) oyunları remastered olarak, güncel nesle çıktı. Yani yeni bir şey değil. Haber değeri taşıyan bir şey değil. Aynı PS3 Exc oyunlarının PS2'de olmaması, PS4 Exc oyunlarının PS3'te olmaması gibi bir durum.
    Haber değeri taşımıyor. Hatta haber yapılması bile komik. Yıllardır yeni nesle gelen özel oyunlar bir önceki nesil ile uyumsuz oldu. PS3 ve PS4 döneminde bir ön...
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    -MoDeStUs- 1 gün
    Düne kadar forumdaki ps fanboyları özel oyunlarda gelecek ps4 e diye savunuyorlardı şimdi deliklerine çekilmişlerdir
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    kpln04 (volkan kaplan) 1 gün -MoDeStUs-
    Hİçbir PS kullanan kişi PS5 oyunlarının PS4e geleceğini söylemedi
    Bu sadece siz xboyların oyunsuzluktan uydurduğu şeyler
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 gün f.saricam
    PS3 döneminde neler yaptıklarını da unutmamak lazım. Bence ps4 deki başarısı sony e gereksiz bir özgüven verdi. Bu nesilde ps4 kadar satmasının imkanı yok konsolun. Çünkü dünya ekonomisi sarsıldı ve ayrıca microsoft bu kez insanları dinliyor.
    PS3 döneminde neler yaptıklarını da unutmamak lazım. Bence ps4 deki başarısı sony e gereksiz bir özgüven verdi. Bu nesilde ps4 kadar satmasının imkanı yok konso...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    f.saricam 1 gün TheStarBox
    Özgüvenlerinin arkasında yadsınamaz bir başarı var kendi açılarından haklılar. Ekonomi açısından çok haklısın öyle ki konsollar konsol olmaktan çıkmış resmi alanlarda dahi PC'ler ile karşılaştırılır oldular.Bu da insanları sadece xBox'a değil PC'ye de yönelendirecektir.Benim şahsi fikrimse xBox'ın (maalesef) hala PS seviyesinde olmayışı ve bir alternatif doğuramaması.
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    orc123456 7 sa.
    Aldığım en güzel haberlerden birisi, yeni nesil olacaksa yeni nesil olsun, tüm yeni teknolojilerden faydalansın, paramızın tam karşılığını alalım.
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    Nunbolg 18 sa.
    ohoo ps4 alicaktım vazgeçtim ps5 çıkınca onu alırım
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    DH Misafiri 1 gün
    xbox tamda bu nedenden kaybedecek gene yeni nesili. Madem eski nesilde de çalışacak oyunlar o zaman yeni nesil ve yeni teknolojilerin ne anlamı var enayi misiniz gidin pc toplayın oyun tarihin de yapılmış tüm oyunları oynayın emülatör de kurarsınız ps3 ve öncesi tüm nesil konsol oyunlarını da oynarsınız.<br /> ps5 satışları ile uzaktan yakından alakası yok bu olayın vizyonla alakası var. 3. parti oyun firmaları eski nesile oyun yapmayı bırakacak 1 sene sonra, adamlar enayi mi 60m xbox one ve x satılmış ama teknoloji farkı bu işleri zorlaştırıyor hele ki ssd. Ps tarafında bi 100mb/sn hard disk için oyun yapmak var birde 5gb/sn ssd için veya series x 2.4gb/sn oyun yapmak var arada dağlar var. <br /> Sonuç ne peki buyurun Halo oyununun series x videosunu izleyin grafikler bildiğin ps4 kalitesinde hiç bir yeni nesil farkı göremezsin tamamen hayal kırıklığı.<br /> Eski nesile oyun çıkarmak sony için daha karlı ve zaten sony konsol satışından kar yapmıyor oyun satışından kar yapıyor. 110 m ps4 yani 110m müşteri demek. Yani sony ticari risk alıyor 110 müşteriyi geride bırakarak bu da büyük cesaret ve vizyon meselesi.<br /> X box kafası da eski nesile de oyunu yapalım teknolojik gelişmeler onemli değil yeter ki daha fazla para kazanalım kafasında ki bilgisayarda zaten bunu yapabilecek iken neden ben xbox alayım zaten bütün xbox oyunları pc ye çıkacak bu kadar anlamsın bir olay yok.<br /> Biraz düşün sony eski nesilede oyun çıkarmaya devam etse 110 milyon müşterisi var daha fazla para kazanmaz mı? Mantıklı olun biraz.
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 1 gün
    Sony'nin geliştirdiği PS5 oyunları PS5'e özel olacak, PS4'e gelmeyecek. Haber sanki tüm oyunlar uyumsuz olacak gibi yazılmış. Sony Ubisoft'a Valhalla'yı PS5'e özel yapacaksın PS4'e çıkarmayacaksın diyor öyle mi?
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    LazBoard (Murat Karaloğlu) 1 gün
    Olması gerekende bu zaten önemli olan geriye uyumluluk olup olmayacağı
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    ti7800 (Temjin O.) 1 gün
    PS5 : 9 TFLOPS
    PS4 Pro: 4.12 TFLOPS, Yani yarı gücünde sayılır


    Bu ne yaaa. PS4 pro çöp mü şimdi? SONY sen kafayı mı yedin?
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    kruezberq (MERT ) 1 gün
    Herkes geriye uyumluluktan bahsediyor ama burdaki durum ileriye uyumluluk. Geriye uyumlulukta zaten bir çok oyunu oynatacak. Şahsen eski oyunların yüzüne bakılacağınıda düşünmüyorum.
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    -MoDeStUs- 1 gün
    Düne kadar forumdaki ps fanboyları özel oyunlarda gelecek ps4 e diye savunuyorlardı şimdi deliklerine çekilmişlerdir
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    kpln04 (volkan kaplan) 1 gün -MoDeStUs-
    Hİçbir PS kullanan kişi PS5 oyunlarının PS4e geleceğini söylemedi
    Bu sadece siz xboyların oyunsuzluktan uydurduğu şeyler
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    Nathan Spencer 1 gün
    Yahu bu kadar da "düzen" savunulmazki.



    Rakip firma geriye uyumluluk ile cikarirken, hala ozel oyunlari cikarmayacagiz demek bilemiyorum. Gelen tepkilere gore aciklamanin degisecegini dusunuyorum.



    Allahtan yurtdisinda yurdum insani gibi duygusal yaklasilmiyor sony'e
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Oyun sektöründe geriye uyumluluk özellikle konsolda çok da olmazsa olmaz birşey mi? Bende değil. Ama olsa iyi olurdu derseniz ona birşey diyemem.
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