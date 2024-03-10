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    PS5 Pro beklentilerin altında kalabilir: 4K 120 FPS hayal mi?

    Playstation 5'in uzun süredir beklenen ''Pro'' sürümü performans anlamında beklentilerin altında kalabilir. Yeni konsol muhtemel olarak Checkerboard Rendering'i (CBR) temel alacak.
    PS5 Pro beklentilerin altında kalabilir: 4K 120 FPS hayal mi? Tam Boyutta Gör
    Sony’nin 2024 yılında yeni bir PlayStation 5 sürümü tanıtmaya hazırlandığı söyleniyor. Hatta bu modelin PS5 Pro olacağı ve standart sürüme kıyasla 4K 120FPS'i hedefleye belirtilmişti. Digital Foundry ise, bu iddialara geçtiğimiz saatlerde açıklık getirdi. Yenilenen sürüm, beklentilerin altında kalabilir.

    PS5 Pro beklentilerin altında kalabilir

    Kaçıranlar için Playstation 5 Pro'nun daha önce 4K 120 FPS konsolu olacağı, 23,04 TFLOPS işlem gücü ve 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU saat hızlarına sahip olacağı belirtilmişti. Yani tek yükseltme, saat hızı özelinde olacak. Dolayısıyla PS4 Pro'ya geçişte olduğu gibi GPU işlem birimi sayısında değişim görmeyeceğiz. 

    Dolayısıyla Digital Foundry, iki kat performans artışına pek de sıcak bakmıyor. Bunun nedeni CPU'nun oluşturduğu sınırlama. Bildiğiniz gibi PS5'e güç veren AMD APU, 8 adet 3.5GHz Zen 2 çekirdeği ve RDNA 2 tabanlı 2.23GHz GPU'dan oluşuyor. Dolayısıyla beklenen performans artışı, Sony'nin AMD ile geliştirdiği söylenen yükseltme teknolojisi tarafından sağlanacak.

    Bu konuda konuşan Digital Foundry ise, yükseltme teknolojisinin yakın zamanda keşfedilen bir patenti temel alabileceğini söylüyor. Çok net olmasa da patent, görüntünün hangi kısmının en çok yükseltme gerektirdiğini belirlemek için bir algoritma kullanacak. Bunun PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işlemine benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak bundan çok daha iyi çalışacak.

    Bildiğiniz gibi PS5 Pro'nun varlığı neredeyse doğrulandı ve bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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