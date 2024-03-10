Tam Boyutta Gör Sony’nin 2024 yılında yeni bir PlayStation 5 sürümü tanıtmaya hazırlandığı söyleniyor. Hatta bu modelin PS5 Pro olacağı ve standart sürüme kıyasla 4K 120FPS'i hedefleye belirtilmişti. Digital Foundry ise, bu iddialara geçtiğimiz saatlerde açıklık getirdi. Yenilenen sürüm, beklentilerin altında kalabilir.

PS5 Pro beklentilerin altında kalabilir

Kaçıranlar için Playstation 5 Pro'nun daha önce 4K 120 FPS konsolu olacağı, 23,04 TFLOPS işlem gücü ve 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU saat hızlarına sahip olacağı belirtilmişti. Yani tek yükseltme, saat hızı özelinde olacak. Dolayısıyla PS4 Pro'ya geçişte olduğu gibi GPU işlem birimi sayısında değişim görmeyeceğiz.

Dolayısıyla Digital Foundry, iki kat performans artışına pek de sıcak bakmıyor. Bunun nedeni CPU'nun oluşturduğu sınırlama. Bildiğiniz gibi PS5'e güç veren AMD APU, 8 adet 3.5GHz Zen 2 çekirdeği ve RDNA 2 tabanlı 2.23GHz GPU'dan oluşuyor. Dolayısıyla beklenen performans artışı, Sony'nin AMD ile geliştirdiği söylenen yükseltme teknolojisi tarafından sağlanacak.

Bu konuda konuşan Digital Foundry ise, yükseltme teknolojisinin yakın zamanda keşfedilen bir patenti temel alabileceğini söylüyor. Çok net olmasa da patent, görüntünün hangi kısmının en çok yükseltme gerektirdiğini belirlemek için bir algoritma kullanacak. Bunun PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işlemine benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak bundan çok daha iyi çalışacak.

PS Plus Mart 2024 oyunları açıklandı! 4.170 TL değerinde 1 hf. önce eklendi

Bildiğiniz gibi PS5 Pro'nun varlığı neredeyse doğrulandı ve bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS5 Pro beklentilerin altında kalabilir: 4K 120 FPS hayal mi?