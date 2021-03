PS5, PS4 ve Xbox Series için geliştirilen kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Kings of Lorn: The Fall of Ebris'in geliştiricisi TeamKill Media'nın yaptığı kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı.

Paylaşılan 18 dakikalık oynanış videosuna baktığımızda oyunun nasıl olacağına dair rahat br şekilde fikir edinebiliyoruz. Az da olsa başarılı korku oyunu Dead Space'i andırdığını söylemek gerek. Ayrıca bu görüntülerin oyunun son hali olmadığını da belirtelim. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Quantum Error; PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Oyunda Monad Kuantum isimli bir araştırma tesisi bilinmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğruyor. Saldırı sonrasında San Francisco'ya bir yardım sinyali gönderilir. İtfaiye Şefi Sturgis aramayı cevaplar ve kontrol ettiğimiz karakter olan Yüzbaşı Jacob Thomas'a yardım için gönderir.

Sizin göreviniz ise basit. Gittiğiniz tesisten mümkün olduğunca çok hayat kurtarmak. Ancak bir kurtarma görevi olarak başlayan görevin hiç de göründüğü gibi olmadığını fark edeceksiniz.

