PS5 Slim kasası ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Sony bir PS5 Pro konsolu çıkaracak mı çıkarmayacak mı sorusu oyun dünyasını meşgul ederken firmanın asıl projesi PS5 Slim ortaya çıktı. Çalışmalar sona doğru yaklaşırken artık tasarım çizgileri de netleşmiş durumda.

PS5 Slim ne zaman çıkacak?

Sony’nin iddialara göre gelecek yıl için planladığı PS5 Slim aslında farklı bir yaklaşımın ürünü durumunda. PS5 konsolunda Blu-ray diskli ve disksiz olarak iki versiyon sunan Sony, bu kez tek bir model yaklaşımını benimsiyor.

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PS5 Slim konsolu çıkarılabilir bir Blu-ray sürücüsüne sahip olacak ve oyuncular disksiz versiyonu satın aldıktan sonra dilerse bir oynatıcı da alabilecekler. Bununla birlikte PS5 Slim orijinal versiyona göre büyük değişiklikler barındırmıyor ve hatta boyutlarının da çok az bir miktarda küçüldüğü ifade ediliyor.

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