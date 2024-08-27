PS5 Pro söylentileri Gamescom 2024 fuarını esir aldı

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Tam Boyutta Gör Sony’nin PS5 Pro konsolunu hazırladığından artık kimsenin şüphesi yokken ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi yok. Gamescom 2024 fuarında Sony’nin bir ipucu vermesi bekleniyordu ancak olmadı. Bunun yerine geliştirici ekiplerin ağzından dökülen bilgiler ile yetinildi.

PS5 Pro ne zaman piyasada olacak?

Fuarda bir geliştirici ekibin PS5 Pro çıkışı nedeniyle oyunlarını ertelemeye karar verdikleri aktarılıyor. Diğer bir geliştirici ekip ise PS5 Pro ile ilgili detayları edindikleri ve Unreal Engine 5 motorunun orijinal konsola göre çok daha performanslı çalıştığını belirtiyor.

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Yine fuarda varılan kanı, büyük oyun yapımcılarının PS5 Pro detaylarına artık hakim oldukları ve oyun geliştirmelerinin de buna göre yönlendirildiği yönünde. Kodların işlenmesinde yüzde 45 daha iyi performans, ışın izlemede ortalama 3 kat iyileştirme, süper ölçeklendirme için 300 TOPS yapay zekâ performansı şimdilik bilinen özellikler.

PS4 Pro konsolu 2016 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. 8 yıl sonra yine aynı dönemler yaklaştı. Sony’nin kış aylarına doğru PS5 Pro konusunda bir lansman veya ön gösterim yapması ihtimali güçlenmiş durumda.

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