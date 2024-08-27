PS5 Pro söylentileri Gamescom 2024 fuarını esir aldı

PS5 Pro ne zaman piyasada olacak?
Fuarda bir geliştirici ekibin PS5 Pro çıkışı nedeniyle oyunlarını ertelemeye karar verdikleri aktarılıyor. Diğer bir geliştirici ekip ise PS5 Pro ile ilgili detayları edindikleri ve Unreal Engine 5 motorunun orijinal konsola göre çok daha performanslı çalıştığını belirtiyor.
Yine fuarda varılan kanı, büyük oyun yapımcılarının PS5 Pro detaylarına artık hakim oldukları ve oyun geliştirmelerinin de buna göre yönlendirildiği yönünde. Kodların işlenmesinde yüzde 45 daha iyi performans, ışın izlemede ortalama 3 kat iyileştirme, süper ölçeklendirme için 300 TOPS yapay zekâ performansı şimdilik bilinen özellikler.
PS4 Pro konsolu 2016 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. 8 yıl sonra yine aynı dönemler yaklaştı. Sony’nin kış aylarına doğru PS5 Pro konusunda bir lansman veya ön gösterim yapması ihtimali güçlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.