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    Anlık Bildirim

    PS5 Pro söylentileri Gamescom 2024 fuarını esir aldı

    Sony PS5 Pro konsolunun piyasaya çıkışı için artık beklemeye geçmiş durumdayız. Pek çok geliştirici oyunlarını çıkış tarihine göre optimize etmeye başladı.      
    PS5 Pro Tam Boyutta Gör
    Sony’nin PS5 Pro konsolunu hazırladığından artık kimsenin şüphesi yokken ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi yok. Gamescom 2024 fuarında Sony’nin bir ipucu vermesi bekleniyordu ancak olmadı. Bunun yerine geliştirici ekiplerin ağzından dökülen bilgiler ile yetinildi.

    PS5 Pro ne zaman piyasada olacak?

    Fuarda bir geliştirici ekibin PS5 Pro çıkışı nedeniyle oyunlarını ertelemeye karar verdikleri aktarılıyor. Diğer bir geliştirici ekip ise PS5 Pro ile ilgili detayları edindikleri ve Unreal Engine 5 motorunun orijinal konsola göre çok daha performanslı çalıştığını belirtiyor.

    Yine fuarda varılan kanı, büyük oyun yapımcılarının PS5 Pro detaylarına artık hakim oldukları ve oyun geliştirmelerinin de buna göre yönlendirildiği yönünde. Kodların işlenmesinde yüzde 45 daha iyi performans, ışın izlemede ortalama 3 kat iyileştirme, süper ölçeklendirme için 300 TOPS yapay zekâ performansı şimdilik bilinen özellikler.

    PS4 Pro konsolu 2016 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. 8 yıl sonra yine aynı dönemler yaklaştı. Sony’nin kış aylarına doğru PS5 Pro konusunda bir lansman veya ön gösterim yapması ihtimali güçlenmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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