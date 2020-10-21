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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)

    PlayStation 5 Türkiye'de ilk kez OverGame mağazasında ön siparişe açıldı. Stoklar kısa sürede tükendi.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    10,7b
    18
    69
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme: Vatan Bilgisayar'da da ön siparişler başladı. 00.31 itibarıyla stok var görünüyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 nihayet Türkiye'de de ön siparişe açılıyor. OverGame firması Türkiye'de ilk ön siparişleri bugün itibarıyla başlattı. Akşam saatlerinde açılan stoklar bir saatten kısa sürede tükendi.

    OverGame'de yeni stok gelecek mi şu an için belli değil. Ancak OverGame haricinde Mediamarkt, Vatan Bilgisayar ve D&R gibi mağazalarda da çok yakında ön siparişlerin başlaması bekleniyor. OverGame stoklarına yetişemediyseniz bu firmaları takip etmenizde fayda var

    OverGame mağazası konsolların 18 Kasım'da kargoya verileceğini belirtiyor. Yani PS5'in Türkiye çıkış tarihi olan 19 Kasım'da konsolunuz elinde olacak.

    PlayStation 5 Türkiye'de 8299 TL'den satılıyor. Konsolun normal fiyatı 500 dolar ancak yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 1000 dolar ödememiz gerekiyor. 400 dolarlık PS5 dijital sürümün ise henüz fiyatı belli değil. Sony, PS5 dijital sürümün 2021'de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. 



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheDevilInI 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Karaborsacılar yine başlamış her ps dönemi aynı şey ps4 de aynısını yaptılar bu milletten bişey olmaz hava limanına terör saldırısı olur faiş fiyat isteyen taksiciler çıkar sıfır araç arzı düşer galeriler tüketir stoğu faiş fiyat yazar bu milletten beklentim yok , 3. Dünya ülkesi olmayı hak ediyoruz
    Karaborsacılar yine başlamış her ps dönemi aynı şey ps4 de aynısını yaptılar bu milletten bişey olmaz hava limanına terör saldırısı olur faiş fiyat isteyen taks...
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    Yanıtla +92
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    Lirikal Militan 1 gün
    Satilan uc bes tane konsol uzerinden millette para var diyenler ve vergisi az olmus diyenler tam olarak halkin ozeti.

    500 dolarlik konsol 8300 tl ye

    1000 dolarlik telefon 15000 tl ye satılıyor. Dolar ucmus vergiler uçmuş gitmiş. Bunlari elestirmezler. Ya firmalara laf ederler ya alanlara enayi derler. Sonra da millet zengin herkeste o var bu var diye kiskancligini konusturur bizim millet.
    Satilan uc bes tane konsol uzerinden millette para var diyenler ve vergisi az olmus diyenler tam olarak halkin ozeti. 500 dolarlik konsol 8300 tl ye
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    1 Yanıt Yanıtla +80
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    malchik (Back ) 1 gün
    salak salak konuşmayın 20 tane konsol geliyor, 80 milyonluk ülkede bırak da tükensin
    1 Yanıt Yanıtla +68
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 13 sa.
    Yine ekonomi eyi, millette para çok diyen gereksiz tipler konuyu işgal etmiş. Sizin yapacağınız algıyı öpsünler.
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    Six Feet Under. 15 sa.
    Güzel reklam, hayırlı olsun.
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    StereoFap 16 sa.
    Ülke uçuyor yeğenim bak herkesin elinin altında ps5 var.
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    joven 16 sa.
    Stok düşük olunca böyle olur sanki çok rağbet varmış casına
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    tritone (hakan yıldız) 18 sa.
    10-20 tane geliyo sonra da tükendi mesele algı oluşturmak bak herkes alıyo sen de al ...
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    Dm7536 (Halil Tasdelen) 20 sa.
    Hayırlısı olsun bizimde ileride belki olur
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    onderweb (ERCAN ÖNDER) 20 sa.
    ülkenin zengini vergiyi, zammı düşünmeyecek kadar zengin.
    Ülkede çalışanların bütün kazancı ülkenin yüzde 5'lik diliminin elinde toplanıyor.
    Onlar zaten avrupaya gider tatil yapar dönüşünde ucuz fiyata ps5ini alır gelir...
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 20 sa.
    yazık
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 20 sa. (düzenlendi)
    keşke benim olsa
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Skywalkerx 22 sa.
    Yazık vallahi ülkede işsizlik tavan yapmış ekonomi batmış zaten şu fiyatlara bak
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    10735 kez okundu.
    49 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, ps5 türkiye ve
    6 etiket daha ps5 fiyatı ps5 çıkış tarihi PlayStation 5 playstation 5 ön sipariş tarihi ps5 ön sipariş Ev Elektroniği
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