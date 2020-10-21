PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)

Tam Boyutta Gör

Güncelleme: Vatan Bilgisayar'da da ön siparişler başladı. 00.31 itibarıyla stok var görünüyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 nihayet Türkiye'de de ön siparişe açılıyor. OverGame firması Türkiye'de ilk ön siparişleri bugün itibarıyla başlattı. Akşam saatlerinde açılan stoklar bir saatten kısa sürede tükendi.

OverGame'de yeni stok gelecek mi şu an için belli değil. Ancak OverGame haricinde Mediamarkt, Vatan Bilgisayar ve D&R gibi mağazalarda da çok yakında ön siparişlerin başlaması bekleniyor. OverGame stoklarına yetişemediyseniz bu firmaları takip etmenizde fayda var

OverGame mağazası konsolların 18 Kasım'da kargoya verileceğini belirtiyor. Yani PS5'in Türkiye çıkış tarihi olan 19 Kasım'da konsolunuz elinde olacak.

PlayStation 5 Türkiye'de 8299 TL'den satılıyor. Konsolun normal fiyatı 500 dolar ancak yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 1000 dolar ödememiz gerekiyor. 400 dolarlık PS5 dijital sürümün ise henüz fiyatı belli değil. Sony, PS5 dijital sürümün 2021'de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.