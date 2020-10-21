PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)

Güncelleme: Vatan Bilgisayar'da da ön siparişler başladı. 00.31 itibarıyla stok var görünüyor. Buradan ulaşabilirsiniz.İlginizi Çekebilir PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 nihayet Türkiye'de de ön siparişe açılıyor. OverGame firması Türkiye'de ilk ön siparişleri bugün itibarıyla başlattı. Akşam saatlerinde açılan stoklar bir saatten kısa sürede tükendi.
OverGame'de yeni stok gelecek mi şu an için belli değil. Ancak OverGame haricinde Mediamarkt, Vatan Bilgisayar ve D&R gibi mağazalarda da çok yakında ön siparişlerin başlaması bekleniyor. OverGame stoklarına yetişemediyseniz bu firmaları takip etmenizde fayda var
OverGame mağazası konsolların 18 Kasım'da kargoya verileceğini belirtiyor. Yani PS5'in Türkiye çıkış tarihi olan 19 Kasım'da konsolunuz elinde olacak.
PlayStation 5 Türkiye'de 8299 TL'den satılıyor. Konsolun normal fiyatı 500 dolar ancak yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 1000 dolar ödememiz gerekiyor. 400 dolarlık PS5 dijital sürümün ise henüz fiyatı belli değil. Sony, PS5 dijital sürümün 2021'de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
500 dolarlik konsol 8300 tl ye
1000 dolarlik telefon 15000 tl ye satılıyor. Dolar ucmus vergiler uçmuş gitmiş. Bunlari elestirmezler. Ya firmalara laf ederler ya alanlara enayi derler. Sonra da millet zengin herkeste o var bu var diye kiskancligini konusturur bizim millet.