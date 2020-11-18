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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı

    PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının Japonya'daki satış rakamları açıklandı. Yaşanan stok sıkıntıları nedeniyle PS5'in rakamları önceki konsolların altında kalmış.
    1 sa. (Son Güncelleme: 57 dk.)
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı
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    Dünya genelinde çıkışını gerçekleştiren yeni nesil oyun konsollarından ilk satış rakamları gelmeye başlıyor. İngiltere'nin ardından bugün Japonya için de ilk rakamlar paylaşıldı. PS5 tahmin edebileceğiniz gibi Japonya'da Xbox Series'in epey bir önünde.

    Famitsu tarafından paylaşılan rakamlara göre PlayStation 5, ilk dört gününde Japonya'da toplam 118 bin satış gerçekleştirmiş. Xbox Series X ve S konsolları ise ilk altı gününde toplamda 21 bin adet satmış. Famitsu her iki konsolun da Japonya'da tamamıyla tükendiğini ve şu anda stok sıkıntıları yaşandığını belirtti.

    İki konsolu önceki nesil konsollarla karşılaştırdığımızda satış rakamlarının epey bir düşük kaldığı görülüyor. Bunun nedeni muhtemelen şu anda dünya genelinde yaşanan stok sıkıntıları. Avrupa, ABD ve Japonya gibi bölgelerde binlerce tüketici stok bulamadıkları için konsolları bir türlü satın alamıyorlar. Bu durum hem PS5 hem de Xbox Series için geçerli.

    Sony, PlayStation 5'e olan müthiş ilgi nedeniyle geçtiğimiz yaz aylarında konsol üretimini önemli ölçüde hızlandırmıştı. Ancak yine de çıkış döneminde COVID-19 nedeniyle tedarik sürecinin aksayabileceği belirtiliyordu. Aşağıdaki rakamlarda bunun yansımasını görüyoruz. Uzmanlar ise bu yılın sonuna kadar stok sıkıntılarının devam edebileceğini tahmin ediyor.

    Son olarak Xbox Series konsolları Birleşik Krallık'ta ilk gününde toplam 155 bin satmıştı. Xbox One'ın 150 binlik satış rakamının biraz üzerinde.

    PlayStation konsollarının Japonya çıkışı (Famitsu):

    PS2: 631K

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    PSP: 166K

    PS3: 88K

    PSV: 325K

    PS4: 322K

    PS5: 118K

    Xbox konsollarının Japonya çıkışı (Famitsu):

    XB: 124K

    XB360: 62K

    XBO: 24K

    XBS: 21K



    https://www.famitsu.com/news/202011/18209693.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AjanHaKaN

    bane gibi olacaktı

    1 saat önce
    AjanHaKaN

    iyyy tırnaklara bak bana gibi suratta (batman dark knight)

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    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BayRote 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonynin sahibi olan ülkeden gelen rakamlar ne kadar önem taşıyabilir ki ? Zaten bilerek yayınlandığı rakamların çok açık ama yemezler. Yeni nesilde xbox psnin önüne geçemese bile pazar payını büyütmeyeceğini bilmeyen kalmadı.
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    oly1786 (caner nebi) 48 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PS5 29500 /günde
    Xbox x+s 3500 /günde

    xbox Japonya'da tarih yazıyor :)
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