PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı

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Dünya genelinde çıkışını gerçekleştiren yeni nesil oyun konsollarından ilk satış rakamları gelmeye başlıyor. İngiltere'nin ardından bugün Japonya için de ilk rakamlar paylaşıldı. PS5 tahmin edebileceğiniz gibi Japonya'da Xbox Series'in epey bir önünde.

Famitsu tarafından paylaşılan rakamlara göre PlayStation 5, ilk dört gününde Japonya'da toplam 118 bin satış gerçekleştirmiş. Xbox Series X ve S konsolları ise ilk altı gününde toplamda 21 bin adet satmış. Famitsu her iki konsolun da Japonya'da tamamıyla tükendiğini ve şu anda stok sıkıntıları yaşandığını belirtti.

İki konsolu önceki nesil konsollarla karşılaştırdığımızda satış rakamlarının epey bir düşük kaldığı görülüyor. Bunun nedeni muhtemelen şu anda dünya genelinde yaşanan stok sıkıntıları. Avrupa, ABD ve Japonya gibi bölgelerde binlerce tüketici stok bulamadıkları için konsolları bir türlü satın alamıyorlar. Bu durum hem PS5 hem de Xbox Series için geçerli.

Sony, PlayStation 5'e olan müthiş ilgi nedeniyle geçtiğimiz yaz aylarında konsol üretimini önemli ölçüde hızlandırmıştı. Ancak yine de çıkış döneminde COVID-19 nedeniyle tedarik sürecinin aksayabileceği belirtiliyordu. Aşağıdaki rakamlarda bunun yansımasını görüyoruz. Uzmanlar ise bu yılın sonuna kadar stok sıkıntılarının devam edebileceğini tahmin ediyor.

Son olarak Xbox Series konsolları Birleşik Krallık'ta ilk gününde toplam 155 bin satmıştı. Xbox One'ın 150 binlik satış rakamının biraz üzerinde.

PlayStation konsollarının Japonya çıkışı (Famitsu):

PS2: 631K

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PSP: 166K

PS3: 88K

PSV: 325K

PS4: 322K

PS5: 118K

Xbox konsollarının Japonya çıkışı (Famitsu):

XB: 124K

XB360: 62K

XBO: 24K

XBS: 21K

https://www.famitsu.com/news/202011/18209693.html

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