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    Anlık Bildirim

    PTT deprem bölgesi için kargolarda indirim başlattı

    PTT, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlere gönderilecek ve bu şehirlerden gönderilecek kargolar için yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını duyurdu.      

    PTT deprem bölgesi için kargolarda indirim başlattı

    50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir sene geçti. PTT, 6 Şubat’ın yıldönümüne özel olarak kampanya başlattı.

    Yüzde 30 indirim

    6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında, depremden etkilenen 11 ile gönderilecek ve bu illerden gönderilecek kargolar için yüzde 30 indirim uygulanacak. 

    Kampanyayı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT olarak kampanya başlatıyoruz.” dedi.

    PTT'nin indirim kampanyası hangi şehirler için geçerli?

    • Adana
    • Adıyaman
    • Diyarbakır 
    • Elazığ 
    • Gaziantep 
    • Hatay
    • Kahramanmaraş 
    • Kilis 
    • Malatya
    • Osmaniye 
    • Şanlıurfa 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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