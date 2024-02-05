PTT deprem bölgesi için kargolarda indirim başlattı

50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir sene geçti. PTT, 6 Şubat’ın yıldönümüne özel olarak kampanya başlattı.
Yüzde 30 indirim
6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında, depremden etkilenen 11 ile gönderilecek ve bu illerden gönderilecek kargolar için yüzde 30 indirim uygulanacak.
Kampanyayı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT olarak kampanya başlatıyoruz.” dedi.
PTT'nin indirim kampanyası hangi şehirler için geçerli?
- Adana
- Adıyaman
- Diyarbakır
- Elazığ
- Gaziantep
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Kilis
- Malatya
- Osmaniye
- Şanlıurfa
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.