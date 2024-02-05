

50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir sene geçti. PTT, 6 Şubat’ın yıldönümüne özel olarak kampanya başlattı.

Yüzde 30 indirim

6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında, depremden etkilenen 11 ile gönderilecek ve bu illerden gönderilecek kargolar için yüzde 30 indirim uygulanacak.

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Kampanyayı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT olarak kampanya başlatıyoruz.” dedi.

PTT'nin indirim kampanyası hangi şehirler için geçerli?

Adana

Adıyaman

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kilis

Malatya

Osmaniye

Şanlıurfa

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PTT deprem bölgesi için kargolarda indirim başlattı