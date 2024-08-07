PUBG’nin geliştiricisinin yeni oyunu Dark and Darker Mobile'ın Beta'sı erişime açıldı: 10 kişiye hediye kodu dağıtıyoruz!

Dark and Darker oyunun mobil uyarlaması olan Dark and Darker Mobile için şu tanımlama yapılıyor:
Oyuncuları korkunç yaratıklardan ve diğer oyunculardan gelen tehditleri savuştururken zindanların derinliklerine dalmaya ve taşıyabildikleri kadar çok hazineyle kaçmaya zorlayan bir extraction (çıkarma) RPG'si olarak tanımlanabilir. Her yeni zindan keşfi sırasında maceracılar, canavarlarla savaşırken, hazine sandıklarını karıştırırken ve rakiplerinin yolculuklarına son verirken yeni ekipman ve ganimet edinme fırsatlarına sahip. Dark and Darker Mobile'da oyuncılar beş farklı sınıf (Fighter, Barbarian, Ranger, Rogue ve Cleric) arasından seçim yapıyor.
Oyunun beta testine katılmak için resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
10 kişiye oyun içi hediye kodu dağıtıyoruzBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.