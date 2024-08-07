PUBG’nin geliştiricisinin yeni oyunu Dark and Darker Mobile'ın Beta'sı erişime açıldı: 10 kişiye hediye kodu dağıtıyoruz!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Oyunun küresel beta testleri Türkiye, Güney Kore, ABD ve Japonya’da 11 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek. Oyunun küresel beta testlerinin başlaması şerefine Krafton iş birliği ile 10 kişiye oyun içi hediye dağıtıyoruz.

Dark and Darker oyunun mobil uyarlaması olan Dark and Darker Mobile için şu tanımlama yapılıyor:

Oyuncuları korkunç yaratıklardan ve diğer oyunculardan gelen tehditleri savuştururken zindanların derinliklerine dalmaya ve taşıyabildikleri kadar çok hazineyle kaçmaya zorlayan bir extraction (çıkarma) RPG'si olarak tanımlanabilir. Her yeni zindan keşfi sırasında maceracılar, canavarlarla savaşırken, hazine sandıklarını karıştırırken ve rakiplerinin yolculuklarına son verirken yeni ekipman ve ganimet edinme fırsatlarına sahip. Dark and Darker Mobile'da oyuncılar beş farklı sınıf (Fighter, Barbarian, Ranger, Rogue ve Cleric) arasından seçim yapıyor.

Oyunun beta testine katılmak için resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://dndm.krafton.com/tr

Roblox'a Türkiye'den erişim yasağı! Roblox neden engellendi? 3 sa. önce eklendi

10 kişiye oyun içi hediye kodu dağıtıyoruz

Küresel Beta Testi'nin şerefine 10 kişiye hediye kodu dağıtıyoruz. Hediye kodu ile ücretsiz olarak 2 adet Precious Equipment Chest ve 1 adet Escape Stone elde edebilirsiniz. Hediye kodu edinmek için bu içeriğin altına hediye kodu istediğinizi ifade eden herhangi bir yorum atmanız yeterli. İlk 10 kişiye kod göndereceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Dark and Darker Mobile'ın Küresel Beta'sı erişime açıldı