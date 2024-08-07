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    PUBG’nin geliştiricisinin yeni oyunu Dark and Darker Mobile'ın Beta'sı erişime açıldı: 10 kişiye hediye kodu dağıtıyoruz!

    Krafton tarafından yayımlanan Dark and Darker Mobile'ın küresel betası erişime açıldı. Türkiye'deki kullanıcılar oyunu deneyebiliyor. 10 kişiye oyun içi hediye kodu dağıtıyoruz.
    Dark and Darker Mobile'ın Küresel Beta'sı erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyunun küresel beta testleri Türkiye, Güney Kore, ABD ve Japonya’da 11 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek. Oyunun küresel beta testlerinin başlaması şerefine Krafton iş birliği ile 10 kişiye oyun içi hediye dağıtıyoruz.

    Dark and Darker oyunun mobil uyarlaması olan Dark and Darker Mobile için şu tanımlama yapılıyor:

    Oyuncuları korkunç yaratıklardan ve diğer oyunculardan gelen tehditleri savuştururken zindanların derinliklerine dalmaya ve taşıyabildikleri kadar çok hazineyle kaçmaya zorlayan bir extraction (çıkarma) RPG'si olarak tanımlanabilir. Her yeni zindan keşfi sırasında maceracılar, canavarlarla savaşırken, hazine sandıklarını karıştırırken ve rakiplerinin yolculuklarına son verirken yeni ekipman ve ganimet edinme fırsatlarına sahip. Dark and Darker Mobile'da oyuncılar beş farklı sınıf (Fighter, Barbarian, Ranger, Rogue ve Cleric) arasından seçim yapıyor.

    Oyunun beta testine katılmak için resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

    https://dndm.krafton.com/tr

    10 kişiye oyun içi hediye kodu dağıtıyoruz

    Dark and Darker Mobile'ın Küresel Beta'sı erişime açıldı
    Küresel Beta Testi'nin şerefine 10 kişiye hediye kodu dağıtıyoruz. Hediye kodu ile ücretsiz olarak 2 adet Precious Equipment Chest ve 1 adet Escape Stone elde edebilirsiniz. Hediye kodu edinmek için bu içeriğin altına hediye kodu istediğinizi ifade eden herhangi bir yorum atmanız yeterli. İlk 10 kişiye kod göndereceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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