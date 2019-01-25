Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı

Hem ücretli olması hem de yüksek donanımlı bilgisayar istemesi nedeniyle pek çok kişi PUBG’yi oynayamıyor. Bu kişiler, alternatif bir yöntem olarak bilgisayarlarında emülatörler ile PUBG Mobile oynuyor.
PUBG Mobile’a gösterilen ilginin farkında olan PUBG yapımcıları mobil sürümü daha da geliştirerek PUBG Lite adında piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Tayland’da oynanabilen oyun, ilerleyen aylarda ücretsiz olarak tüm ülkelerde oynanabilir olacak.
PUBG Lite'ın Ultra grafik ayarlarındaki görsel kalitesi epey iyi. Neredeyse PUBG'nin PC versiyondaki Low grafik ayarları ile yarışır kaliteye sahip. Ayrıca kontroller de güzel bir şekilde ayarlanmış. Fare ile kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. PUBG Lite, oldukça başarılı bir şekilde hazırlanmış. Oyunca şimdilik sadece Erangel isimli haritaya yer verilmiş. Diğer haritaların ilerleyen günlerde ekleneceği belirtiliyor. Henüz Beta aşamasındaki oyunun final versiyonu çıktığında "en çok oynanan oyunlar" arasına adını yazdıracağını düşünüyorum.
PUBG Lite hangi sistemlerde çalışır?
PUBG Lite nasıl indirilir?
PUBG Lite Beta etkinliği, Tayland’da başladı. Beta’ya katılabilmek için VPN kullanmak gerekiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek oyunu Türkiye’den ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.
PUBG Lite’ı bu bağlantıdan indirin: https://lite.pubg.com/download/
Bilgisayarınızın bölge ayarını Tayland, saat dilimini ise UTC +07:00 Bangkok, Hanoi, Cakarta olarak değiştirin.
Tayland lokasyonu bulunan bir VPN programı kullanın. VPN programı olarak VPN Gate’i kullanabilirsiniz. https://www.vpngate.net/en/download.aspx Programı kurduktan sonra aşağıdaki resimde de görebileceğiniz "VPN Gate Public VPN Relay Servers" isimli butona basınız.
Bundan sonra karşınızda farklı ülkelerdeki VPN ağları çıkacak. Bu listeden Thailand konumlu bir ağ seçelim ve "Connect to the VPN Server" butonu ile ağa bağlanalım. Karşımıza gelen pencerelerden "Agree" ve "OK" butonlarına da bastıktan sonra Tayland konumundaki VPN'e bağlantımız gerçekleşecek.
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O anakartı bilmiyorum ama ben b450 anakart alacak olsam asrock b450m pro4 alırdım.
Sen herkezi kendin gibi bütün gün evde bilgisayar başındamı oturuyor sanıyorsun.ne o zor bir oyun oynayınca madalyamı veriyolar sana.
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