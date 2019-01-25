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Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı

PUBG Lite nasıl indirilir? Neredeyse tüm bilgisayarların kaldırabileceği PUBG Lite'ın Beta versiyonu çıktı. PUBG Lite'ı ücretsiz olarak oynanabiliyor. PUBG Lite Beta'ya nasıl girilir?
3 ay
28,4b
1
59
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PUBG’yi oynamak isteyen ancak bilgisayarı kaldırmayan oyunculara müjde! Düşük donanımlı bilgisayar için PUBG Lite geliyor. PUBG Lite, ücretsiz olarak Beta versiyonuyla çıkışını gerçekleştirdi.

Hem ücretli olması hem de yüksek donanımlı bilgisayar istemesi nedeniyle pek çok kişi PUBG’yi oynayamıyor. Bu kişiler, alternatif bir yöntem olarak bilgisayarlarında emülatörler ile PUBG Mobile oynuyor.

PUBG Mobile’a gösterilen ilginin farkında olan PUBG yapımcıları mobil sürümü daha da geliştirerek PUBG Lite adında piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Tayland’da oynanabilen oyun, ilerleyen aylarda ücretsiz olarak tüm ülkelerde oynanabilir olacak.

PUBG Mobile’ın geliştirilmiş hali olarak tanımlayabileceğimiz PUBG Lite, fare ve klavye ile kullanıma yönelik optimizasyonlar içeriyor. Daha büyük harita, daha yüksek kalitede grafikler ve daha gerçekçi oynanış sunuyor.

PUBG Lite'ın Ultra grafik ayarlarındaki görsel kalitesi epey iyi. Neredeyse PUBG'nin PC versiyondaki Low grafik ayarları ile yarışır kaliteye sahip. Ayrıca kontroller de güzel bir şekilde ayarlanmış. Fare ile kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. PUBG Lite, oldukça başarılı bir şekilde hazırlanmış. Oyunca şimdilik sadece Erangel isimli haritaya yer verilmiş. Diğer haritaların ilerleyen günlerde ekleneceği belirtiliyor. Henüz Beta aşamasındaki oyunun final versiyonu çıktığında "en çok oynanan oyunlar" arasına adını yazdıracağını düşünüyorum.

PUBG Lite hangi sistemlerde çalışır?

Minimum grafik gereksinimlerine baktığımızda PUBG Lite'ın Core i3 işlemcilerde ve Intel'in tümleşik ekran kartı Intel HD 4000'de çalışabildiğini görüyoruz. Neredeyse tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışabilecek. 

PUBG Lite nasıl indirilir?

PUBG Lite Beta etkinliği, Tayland’da başladı. Beta’ya katılabilmek için VPN kullanmak gerekiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek oyunu Türkiye’den ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PUBG Lite’ı bu bağlantıdan indirin: https://lite.pubg.com/download/

Bilgisayarınızın bölge ayarını Tayland, saat dilimini ise UTC +07:00 Bangkok, Hanoi, Cakarta olarak değiştirin.

Tayland lokasyonu bulunan bir VPN programı kullanın. VPN programı olarak VPN Gate’i kullanabilirsiniz. https://www.vpngate.net/en/download.aspx Programı kurduktan sonra aşağıdaki resimde de görebileceğiniz "VPN Gate Public VPN Relay Servers" isimli butona basınız.

Bundan sonra karşınızda farklı ülkelerdeki VPN ağları çıkacak. Bu listeden Thailand konumlu bir ağ seçelim ve "Connect to the VPN Server" butonu ile ağa bağlanalım. Karşımıza gelen pencerelerden "Agree" ve "OK" butonlarına da bastıktan sonra Tayland konumundaki VPN'e bağlantımız gerçekleşecek.

VPN’i aktifleştirdikten sonra PUBG Lite’a giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa bu bağlantıdan bir hesap oluşturun: https://accounts.pubg.com/register PUBG Lite'a giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan kırmızı butona tıklayarak oyunun dosyalarını indiriyoruz. Dosyalar indikten sonra tekrar kırmızı butona basarak oyuna giriş yapabiliriz. Oyuna giriş yaptıktan sonra oyunun dilini İngilizce olarak değiştirebilirsiniz. İyi oyunlar :)
Not: Oyuna girmeye çalıştığınızda "Uncheater! Initilazation failed" yazılı bir uyarı penceresi ile karşılaşır ve bu uyarıdaki Tamam seçeneğine basarsanız oyun kapanıyor. Tamam butonuna basmak basmak yerine uyarı penceresini ekranın boş bir kısmına taşıyarak oyunun kapanmasını engelleyebilirsiniz.

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kojiro 3 ay en beğenilen
Biraz daha anlaşılır cümleler kurmaya özen gösterelim.
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Blasterreal 3 ay
Bence oyunu programlayanları seviyesi düşük oyuncuların bilgisayarları değil, alternatifi tonla oyun çıktı grafik kalitesi çok daha iyi ve optimizasyonu mükemmel olan. PUBG = ÇÖP
Bence oyunu programlayanları seviyesi düşük oyuncuların bilgisayarları değil, alternatifi tonla oyun çıktı grafik kalitesi çok daha iyi ve optimizasyonu mükemme...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Pizza Steve 3 ay
Mevcut oyunu her sistemde çalışacak seviyede optimize etseler ya.
1 Yanıt Yanıtla +26
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2 Avatar Avatar
Oyuncu78 3 ay
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Adoring 3 ay
Pubg emulatörde öyle bir hileler var ki:D Bu kadar hileyi nasıl barındırıyorlar veya önüne geçemiyorlar anlayamadım.
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murat8361 3 ay
Arkadaşlar evde pc olsun ve sadece bu oyun oynama amacıyla uygun fiyatlı bir pc alıcam.. Amd 200ge apu işlemci, ekran kartı takmadan. bu oyunda sorun yaşatırmı acaba bilen varmı. Anakartı iyi tutucam ilerde geliştirme amaçlı. MSI B450M PRO-M2 v2 ve 8gb 3000mhz ram
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TheNewAtilla 3 ay murat8361
Rami 2x4 gb al ya da 2x8 al.
O anakartı bilmiyorum ama ben b450 anakart alacak olsam asrock b450m pro4 alırdım.
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wolferto 3 ay
pubg mobile de bayan karakter açamiyorsun partiye giriyorsun erkekmis la bu diyip atiyorlar canim bayan karakter acmak istiyor kardesim bukadarda geri kafali olma pubg bu okey plus değil karı düşürmeye geleceğin biyer değil yani sistemi yetmeyip böyle şerefsizlerle oynamak zorunda kalanlar için lite sürümü çıksın kardeşim oyun kültürü böyle olan insanlara sohbet odali parti bayrak acmali oyun yapmicaksin kardesim iğrenç bi ortam başınıza geldimi anlarsınız
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DH Misafiri 3 ay
Ben oyunu indirdim her şeyi yaptım fakat oyun dikdörtgen sadece sol üst kısmı gözüküyor nasıl düzeltebilirim
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YasinJR10 3 ay
ne zaman diğer ülkelere gelicek
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Nizam-ı Cihan 3 ay YasinJR10
evet arkadaşlar bu önemli aceba ne zaman Türkiyeye gelir
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Gunpower-storm 3 ay
Düşük donanımlı pcler içinde artık battle royale geldiğine göre artık rahatça uyuyabilirim
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DH Misafiri 3 ay
aynen resmi emilatör nedir nasıl bizde oynuyabiliriz.
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DH Misafiri 3 ay
Vpn hata veriyor
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DH Misafiri 3 ay
Sana katılıyorum mobilde cocuklar oynuyor pc versyonunu mobıl oyuncuları gram oynayamaz pc versyonu cok daha zor ve eglencelı
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sharpie 3 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Sana katılıyorum mobilde cocuklar oynuyor pc versyonunu mobıl oyuncuları gram oynayamaz pc versyonu cok daha zor ve eglencelı

Sen herkezi kendin gibi bütün gün evde bilgisayar başındamı oturuyor sanıyorsun.ne o zor bir oyun oynayınca madalyamı veriyolar sana.
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