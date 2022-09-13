PyTorch artık Linux Foundation’a bağlı

2016 yılında Facebook/Meta içerisinde açık kaynak projesi olarak hayata geçen PyTorch, yapay zeka ve makine öğrenme araştırmalarında tercih edilen bir framework(yazılım çerçevesi) oldu. Yüz binlerce projeye hayat veren PyTorch, her ne kadar Meta’ya bağlı olsa da açık kaynak doğası, yazılım çerçevesini bağımsız geliştiriciler için önemli bir projeye dönüştürmüştü. Şimdi de Meta, açık kaynak düşkünleri için önemli bir duyuru yaptı.

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PyTorch Vakfı; AMD, AWS, Google Cloud, Meta, Microsoft Azure ve Nvidia temsileri tarafından yönetilecek

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, PyTorch projesinin artık yeni kurulan PyTorch Foundation’a bağlı olacağını duyurdu. PyTorch Foundation ise, kar amacı gütmeyen Linux Vakfı’na bağlı olacak. PyTorch, Linux Foundation (Linux Vakfı) altında açık kaynak temelli geliştirilecek. Linux Vakfı’na bağlı olacak PyTorch Vakfı; AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, Meta, Microsoft Azure ve Nvidia temsilcileri tarafından yönetilecek.

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Meta, PyTorch Vakfı’nın dört ilkeye bağlı olacağını belirtti. Açık kalmak, tarafsız markalaşmayı sürdürmek, adil kalmak ve güçlü bir teknik kimlik oluşturma ilkeleri ile PyTorch, hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Meta, şirket içi araştırma ve geliştirme projelerinde PyTorch kullanmaya devam edeceklerini ve PyTorch kaynak kodunun değişmeyeceğini belirtti. Makine öğrenmesi konusunda TensorFlow’a rakip olan PyTorch, Linux Vakfı’na bağlanması ile daha popüler olacaktır.

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PyTorch artık Linux Vakfına bağlı olacak