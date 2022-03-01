3D gözlük ve kamera bir arada

Tam Boyutta Gör

Son dönemde metaverse kavramı daha çok ön plana çıkmış olsa da 3D içerikler halen kullanılmaya devam ediyor. 3D içerikleri kaydettikten sonra en büyük dezavantaj ek olarak uygun bir kask bulmak. QooCam EGO bunları bir araya getiriyor.

QooCam EGO özellikleri ve fiyatı

QooCam EGO projesi ilginç bir konsept olarak dikkat çekiyor. Projede 3D kamera sistemi ile görüntüleme sistemi bir arada yer alıyor. Sektörde bir ilk olan QooCam EGO bu sayede ekstra bir aksesuara ihtiyaç bırakmıyor. Gözlük ve kamera parçaları mıknatıs ile birbirine yapışıyor.

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Cihaz her göz için 4Kx3K fotoğraf çekebilirken video tarafında da Full HD 60fps görüntü kaydedebiliyor. Bununla yetinmeyen cihaz ana parçada 2.54 inçlik 1600x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana da yer vermiş. Ekran 3D görüntüleri 37PPD ile sektörün oldukça üzerindeki kalitede sunuyor.

6 eksenli dengeleyici, iki kanal stereo mikrofon, 1 saatlik kullanım süresi, WiFi 5, microSD kart yuvası diğer özellikleri arasında. QooCam EGO 3D kamera 289$ ve üzeri bağışlarda elde edilebiliyor. Şimdiden 10 katı kadar bağış toplanmış durumda.

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