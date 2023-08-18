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    Quake'in ardından efsanevi Unreal da remaster olabilir

    Nightdive Studios, Quake'in ardından Unreal'ı da yeniden düzenlemek istiyor ancak iş Epic'in ellerinde. FPS remaster stüdyosunun geliştirilmekte olan iki duyurulmamış projesi bulunuyor.
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    Quake'in ardından efsanevi Unreal da remaster olabilir Tam Boyutta Gör
    Nightdive Studios, klasik birinci şahıs nişancı oyunlarını yeniden düzenleme veya daha bilindik şekilde remaster yapma misyonuna bağlı kalmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Doom, Quake ve System Shock gibi ikonik serileri başarıyla tekrardan canlandıran şirketin henüz el atmadığı önemli bir oyun var: Unreal.

    Unreal Remaster gelebilir

    Nightdive CEO'su Stephen Kick orijinal Unreal'i remaster yapmakla ilgilendiğini ifade etti ancak şu anda böyle bir projenin devam ettiğine dair bir doğrulama bulunmuyor. Bununla birlikte Nightdive Studios’un isteği tek başına yeterli değil zira 1998 yapımlı efsanevi FPS oyunu Epic Games’in ellerinde. Ek olarak Epic CEO'su Tim Sweeney'i etiketleyen Nightdive'ın patronu, şirketinin Unreal'ın yeniden düzenlenmesi konusunda Epic ile iş birliği yapmaktan onur duyacağını iletti. Ancak Epic'ten şu ana kadar resmi bir yanıt gelmedi.

    Unreal serisinin ilk oyunu zamanına göre teknik açıdan yenilikçi bir oyundu ve halefleri günümüzün en sevilen oyunlarının önemli bir kısmını besleyen orijinal Unreal motorunun temelini oluşturdu. Ne yazık ki Epic, bu FPS dünyası için önemli olan seriye sınırlı bir ilgi gösterdi. 2007'deki Unreal Tournament 3'ten bu yana yeni bir Unreal oyunu ortaya çıkmadı ve Epic, 2018'de yeniden başlatma çalışmalarını sonlandırdı. Dahası, şirket kısa süre önce tüm seriyi dijital vitrinlerden kaldırdı.

    Quake, Quake II ve Rise of the Triad'ın yeni sürümlerine benzer şekilde, Nightdive tarafından Unreal'ın remaster sürümü muhtemelen çok sayıda yaşam kalitesi iyileştirmesi içerecek ve daha gelişmiş grafikler sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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