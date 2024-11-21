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    Qualcomm'dan uygun fiyatlı Snapdragon X PC'lere yeşil ışık

    Qualcomm, Snapdragon X ailesini genişleterek uygun fiyatlı bir işlemci üzerinde çalışıyor.  Snapdragon X PC'ler gelecekte daha da yaygınlaşabilir. İşte detaylar...
    Qualcomm'dan uygun fiyatlı Snapdragon X PC'lere yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X Plus ve X Elite işlemciler sayesinde PC rekabetine iddialı bir giriş yapan Qualcomm, şimdi de uygun fiyatlı Snapdragon X PC'ler için planlarını açıkladı. Investor Day etkinliğinde yapılan duyuru, mevcut Snapdragon X serisine dahil olacak düşük güçlü bir versiyonu işaret ediyor. 

    Uygun fiyatlı Snapdragon X PC'ler geliyor

    Kaçıranlar için günümüzde Qualcomm, PC platformu özelinde Snapdragon X Elite ve X Plus olmak üzere iki farklı işlemci tanıttı. Bu noktada X Elite serisi 12 çekirdek, X Plus ise 10 ve 8 çekirdekli sürümlerde geliyor. Yakın tarihli Investor Day etkinliğinde ise seriye katılacak üçüncü bir modele daha işaret edildi. Bu sürüm muhtemel olarak 6 çekirdekli yapıda 600 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak. 

    Qualcomm'dan uygun fiyatlı Snapdragon X PC'lere yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, bu rakamın Snapdragon X Elite ve X Plus için 1.000 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım.  Qualcomm, bu yeni modelde muhtemelen 6 çekirdekli bir yapı kullanacak ve NPU (Neural Processing Unit) biriminin değişmeyeceğini doğruladı. NPU, Snapdragon X serisini Microsoft Copilot+PC sertifikası için uygun hale getiren en önemli unsurlardan biri ve şirket bu konuda ödün vermek istemiyor. 

    Dolayısıyla ARM tabanlı dizüstü bilgisayarların daha erişilebilir hale geldiğini görebiliriz. Yeni Snapdragon X işlemciler için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak uyumlu dizüstü sürümlerinin önümüzdeki CES fuarında görücüye çıkacağı konuşuluyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 17 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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