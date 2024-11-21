Qualcomm'dan uygun fiyatlı Snapdragon X PC'lere yeşil ışık

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Tam Boyutta Gör Snapdragon X Plus ve X Elite işlemciler sayesinde PC rekabetine iddialı bir giriş yapan Qualcomm, şimdi de uygun fiyatlı Snapdragon X PC'ler için planlarını açıkladı. Investor Day etkinliğinde yapılan duyuru, mevcut Snapdragon X serisine dahil olacak düşük güçlü bir versiyonu işaret ediyor.

Uygun fiyatlı Snapdragon X PC'ler geliyor

Kaçıranlar için günümüzde Qualcomm, PC platformu özelinde Snapdragon X Elite ve X Plus olmak üzere iki farklı işlemci tanıttı. Bu noktada X Elite serisi 12 çekirdek, X Plus ise 10 ve 8 çekirdekli sürümlerde geliyor. Yakın tarihli Investor Day etkinliğinde ise seriye katılacak üçüncü bir modele daha işaret edildi. Bu sürüm muhtemel olarak 6 çekirdekli yapıda 600 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına, bu rakamın Snapdragon X Elite ve X Plus için 1.000 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Qualcomm, bu yeni modelde muhtemelen 6 çekirdekli bir yapı kullanacak ve NPU (Neural Processing Unit) biriminin değişmeyeceğini doğruladı. NPU, Snapdragon X serisini Microsoft Copilot+PC sertifikası için uygun hale getiren en önemli unsurlardan biri ve şirket bu konuda ödün vermek istemiyor.

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Dolayısıyla ARM tabanlı dizüstü bilgisayarların daha erişilebilir hale geldiğini görebiliriz. Yeni Snapdragon X işlemciler için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak uyumlu dizüstü sürümlerinin önümüzdeki CES fuarında görücüye çıkacağı konuşuluyor.

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