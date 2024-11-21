Qualcomm'dan uygun fiyatlı Snapdragon X PC'lere yeşil ışık

Uygun fiyatlı Snapdragon X PC'ler geliyor
Kaçıranlar için günümüzde Qualcomm, PC platformu özelinde Snapdragon X Elite ve X Plus olmak üzere iki farklı işlemci tanıttı. Bu noktada X Elite serisi 12 çekirdek, X Plus ise 10 ve 8 çekirdekli sürümlerde geliyor. Yakın tarihli Investor Day etkinliğinde ise seriye katılacak üçüncü bir modele daha işaret edildi. Bu sürüm muhtemel olarak 6 çekirdekli yapıda 600 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.
Dolayısıyla ARM tabanlı dizüstü bilgisayarların daha erişilebilir hale geldiğini görebiliriz. Yeni Snapdragon X işlemciler için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak uyumlu dizüstü sürümlerinin önümüzdeki CES fuarında görücüye çıkacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.