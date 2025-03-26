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    Qualcomm’dan yeni hamle: Snapdragon 8s Elite plandan çıkarıldı

    Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4’ü nisan ayında tanıtacak. Daha önce Snapdragon 8s Elite adıyla anılması beklenen yonganın ismi değişti ve teknik özellikleri netleşmeye başladı.
    Qualcomm’dan yeni hamle: Snapdragon 8s Elite plandan çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, geçen yıl Snapdragon 8 Gen 3'ten Snapdragon 8 Elite'e geçiş yaparak isimlendirme sisteminde değişikliğe gitmişti. Bu nedenle, Snapdragon 8s Gen 3’ün halefinin Snapdragon 8s Elite olacağı düşünülüyordu. Ancak Çin’den gelen yeni bir sızıntı, durumun farklı olacağını gösteriyor. 

    Snapdragon 8s Elite yerine Snapdragon 8s Gen 4 geliyor

    Son paylaşılan sızıntılara göre Qualcomm’un bu yıl sadece tek bir "Elite" serisi sunacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla amiral gemisi modellerin yer aldığı bu serinin dışında kalan yongalar, "Elite" markasını taşımayacak. Bu süreçte ise, bir süredir yolda olduğu konuşulan Snapdragon 8s Elite'in Snapdragon 8s Gen 4 adıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Şu an için Snapdragon 8s Gen 4’ün nisan ayı başlarında resmi olarak tanıtılması, ilk akıllı telefonların ise nisan ortasında duyurulması bekleniyor. Sızıntılara göre yonga, TSMC’nin 4nm üretim sürecinden çıkacak ve tamamen büyük çekirdeklerden oluşan bir CPU tasarımına sahip olacak. Yonga setinde ise Oryon çekirdekleri yerine 1 adet Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 825 GPU bulunacak.

    Daha önceki bilgilere göre Snapdragon 8s Elite yonga setinin AnTuTu üzerinde 2 milyon puana yaklaştığı ifade ediliyor. Ayrıca Adreno 825 GPU, Snapdragon 8 Elite’te yer alan Adreno 830’un kırpılmış versiyonu olacak. Bu da performansın amiral gemisi seviyesinden bir adım geride kalacağına işaret ediyor.

    Snapdragon 8s Gen 4’ün, Qualcomm’un amiral gemisi modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı telefonlarda konumlanması bekleniyor. Nisan ayındaki tanıtımla birlikte bu modelin hangi cihazlarda kullanılacağını da göreceğiz.

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