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    Snapdragon 8s Elite yongasında Oryon mimarisi olmayacak

    Daha uygun fiyatlı amiral gemilerine ve dizüstü bilgisayarlara hayat verecek olan Snapdragon 8s Elite yonga seti beklentilerin aksine Oryon çekirdeklerinden mahrum olarak piyasaya çıkacak. 
    Snapdragon 8s Elite Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi akıllı telefonlar ve ince dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan Snapdragon 8 Elite yongası, eski Apple mühendislerinin elinden çıkan Oryon özelleştirilmiş çekirdekleri ile dikkat çekiyor. Qualcomm’un çekirdekleri kırparak bir de 8s Elite yongasını tasarladığı gündeme gelse de son iddialar oldukça farklı. 

    Snapdragon 8s Elite ne sunacak?

    Son gelen iddialara göre Snapdragon 8s Elite yonga setinde Oryon çekirdekleri yerine 1 adet Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri yer alıyor. Grafik birimi tarafında ise Adreno 825 olduğu bildiriliyor. Üretim süreci ise 3nm değil 4nm olacak. 

    Beklendiği gibi performans tarafında önemli kayıplar yaşayacak ancak çekirdek ve üretim süreci değişikliği pek beklenmiyordu. Bu haliyle Snapdragon 8s Gen 3 yongası ile benzer bir mimariye sahip ancak grafik birimi bir nesil daha iyi. 

    Snapdragon 8s Elite yonga setinin AnTuTu üzerinde 2 milyon puana yaklaştığı ifade ediliyor. Bu yongayı taşıyacak ilk akıllı telefon ise iQOOO Z10 Turbo Pro olacak. Yonganın kısa süre içerisinde piyasada olması bekleniyor. 
     

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