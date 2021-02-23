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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm ile Lofelt, Android cihazlar için dokunsal geri bildirim teknolojisi geliştirecek

    Önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm, bir başka teknoloji şirketi Lofelt ile iş birliği yaparak, Android platformu için gelişmiş dokunsal bildirim teknolojisi geliştirecek.
    23 Şubat 2021, 22:30 (1 sa.)
    120
    7
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm ile Lofelt, Android cihazlar için dokunsal geri bildirim teknolojisi geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    İşlemci üreticisi Qualcomm, LofeIt ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Markalar birlikte Android akıllı telefonlarda dokunsal geri bildirim sistemini iyileştirmeyi planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu"

    iOS ile aradaki farkı dengeleyecek

    Şirketler, Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanacak evrensel bir yazılım altyapısı oluşturacaklar. Yeni teknoloji, mobil oyunlarda dokunsal geri bildirimi geliştireceği gibi sürükleyici bir deneyim yaşatacağı da belirtiliyor. Ayrıca herhangi bir akıllı telefon üreticisi de istemesi durumunda bu teknolojiyi kullanabilecek.

    Qualcomm ile Lofelt, Android cihazlar için dokunsal geri bildirim teknolojisi geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Diğer bir deyişle, Qualcomm ve Lofelt'in geliştireceği yazılım, akıllı telefonun sesini bir titreşim motoruyla senkronize ederek dokunsal hisleri geliştirecek. Benzer bir özellik daha önce Android 12'nin ilk sürümünde fark edilmişti. Lofelt şirketine göre çözüm, "iOS ve Android cihazlarda dokunsal deneyim arasındaki boşluğu daraltacak." Şirketin resmi blogunda konuyla ilgili planları, daha ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.



    https://medium.com/lofelt/the-keys-to-delivering-better-haptics-on-android-f502403c22e7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 9 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

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    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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