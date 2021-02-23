Qualcomm ile Lofelt, Android cihazlar için dokunsal geri bildirim teknolojisi geliştirecek

İşlemci üreticisi Qualcomm, LofeIt ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Markalar birlikte Android akıllı telefonlarda dokunsal geri bildirim sistemini iyileştirmeyi planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu"
iOS ile aradaki farkı dengeleyecek
Şirketler, Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanacak evrensel bir yazılım altyapısı oluşturacaklar. Yeni teknoloji, mobil oyunlarda dokunsal geri bildirimi geliştireceği gibi sürükleyici bir deneyim yaşatacağı da belirtiliyor. Ayrıca herhangi bir akıllı telefon üreticisi de istemesi durumunda bu teknolojiyi kullanabilecek.
Diğer bir deyişle, Qualcomm ve Lofelt'in geliştireceği yazılım, akıllı telefonun sesini bir titreşim motoruyla senkronize ederek dokunsal hisleri geliştirecek. Benzer bir özellik daha önce Android 12'nin ilk sürümünde fark edilmişti. Lofelt şirketine göre çözüm, "iOS ve Android cihazlarda dokunsal deneyim arasındaki boşluğu daraltacak." Şirketin resmi blogunda konuyla ilgili planları, daha ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.
https://medium.com/lofelt/the-keys-to-delivering-better-haptics-on-android-f502403c22e7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?