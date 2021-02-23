Qualcomm ile Lofelt, Android cihazlar için dokunsal geri bildirim teknolojisi geliştirecek

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İşlemci üreticisi Qualcomm, LofeIt ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Markalar birlikte Android akıllı telefonlarda dokunsal geri bildirim sistemini iyileştirmeyi planlıyor.

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iOS ile aradaki farkı dengeleyecek

Şirketler, Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanacak evrensel bir yazılım altyapısı oluşturacaklar. Yeni teknoloji, mobil oyunlarda dokunsal geri bildirimi geliştireceği gibi sürükleyici bir deneyim yaşatacağı da belirtiliyor. Ayrıca herhangi bir akıllı telefon üreticisi de istemesi durumunda bu teknolojiyi kullanabilecek.

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Diğer bir deyişle, Qualcomm ve Lofelt'in geliştireceği yazılım, akıllı telefonun sesini bir titreşim motoruyla senkronize ederek dokunsal hisleri geliştirecek. Benzer bir özellik daha önce Android 12'nin ilk sürümünde fark edilmişti. Lofelt şirketine göre çözüm, "iOS ve Android cihazlarda dokunsal deneyim arasındaki boşluğu daraltacak." Şirketin resmi blogunda konuyla ilgili planları, daha ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

https://medium.com/lofelt/the-keys-to-delivering-better-haptics-on-android-f502403c22e7

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