Qualcomm, Insider programını duyurdu: En yeni işlemcileri öncelikli test edecekler

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni ürünlerini influencerlar ile birlikte şekillendirecek. Qualcomm’un seçeceği içerik üreticiler, Snapdragon destekli cihaz lansmanlarına, etkinliklere ve fazlasına özel erişim hakkı elde edecek.

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Qualcomm, seçtiği kişilere topluluklarıyla paylaşmaları için yeni bir cihaz gönderecek veya etkinlik daveti yollayacak. Snapdragon Insider üyelerinin Amerika’da yaşaması ve 18 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor.

Qualcomm, bu programla yeterince tanınmayan teknoloji içeriği üreticileri grubunu desteklemek istiyor. Şirket, başvuru sırasında birden fazla farklı içerik oluşturma alanı sunuyor. Influencerlar, kendi ilgi alanlarına göre seçim yapabiliyor. Qualcomm, takipçi sayılarını artırmak isteyen teknoloji içeriği üreticilerinin bu fırsattan yararlanacağını umuyor.

Qualcomm, katılacak üye sayısına ilişkin bir sınır olmadığını belirtti. Peki, cihaz kişide kalacak mı? Şirketin açıklamasına göre, cihaza göre bu değişecek.

Qualcomm Snapdragon Insider programının bir parçası olanlar;

Yeni Snapdragon destekli cihazları ilk deneyenlerden biri olma ve markalarla birlikte çalışma fırsatı bulacak.

İlgi çekici içeriğin nasıl üretileceği ve hedef kitlenin nasıl büyütüleceği konusunda tanınmış influencerlarla eğitim alacak.

Snapdragon Insider etkinliklerine öncelikli erişecek.

İçerikleri resmî Snapdragon kanallarında öne çıkarılacak.

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