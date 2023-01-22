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    Qualcomm 8cx Gen4 işlemci geliyor: Apple'ın yeni M serisine rakip olacak

    Qualcomm’un “Hamoa” kod adı altında yeni işlemci geliştirdiği bir süredir biliniyor. Yeni ortaya çıkan bilgi, yakında çıkması beklenen yonga setinin Snapdragon 8cx Gen4 olarak tanıtılması bekleniyor.
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    Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4, Qualcomm’un 5G modemi ve harici GPU desteği sayesinde Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlara hücresel bağlantı kazandıracak. Snapdragon 8cx Gen 4’ün Oryon çekirdeklerine sahip olup olmayacağı bilinmiyor ancak performans çekirdeklerinin 3.4GHz frekansında, enerji açısından verimli olanların 2.5GHz frekansında çalıştığı söyleniyor.

    Sistem önbelleğine gelince, 4 çekirdekli her bloğun 12MB paylaşımlı L2 önbelleğe, 8MB L3 önbelleğe sahip olduğu söyleniyor.

    Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 için yeni bir GPU geliştirmeyecek; Snapdragon 8 Gen 2’deki aynı grafik işlemciyi (Adreno 740) kullanılacak. Yeni işlemcinin 64GB’a kadar LPDDR5X desteği sağladığı söyleniyor. WiFi 7, harici Snapdragon X65 5G modemin yanı sıra 8 şeritli PCIe 4.0 üzerinden ayrı GPU desteğinin dahil edildiği söyleniyor. Video kodlama ve kod çözme performansının da önemli ölçüde iyileştiği söyleniyor.

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    ChelseaNy 15 dakika önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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