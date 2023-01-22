Qualcomm 8cx Gen4 işlemci geliyor: Apple'ın yeni M serisine rakip olacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4, Qualcomm’un 5G modemi ve harici GPU desteği sayesinde Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlara hücresel bağlantı kazandıracak. Snapdragon 8cx Gen 4’ün Oryon çekirdeklerine sahip olup olmayacağı bilinmiyor ancak performans çekirdeklerinin 3.4GHz frekansında, enerji açısından verimli olanların 2.5GHz frekansında çalıştığı söyleniyor.

Snapdragon 8 Gen 2, ışın izleme testinde geri kaldı 4 gün önce eklendi

Sistem önbelleğine gelince, 4 çekirdekli her bloğun 12MB paylaşımlı L2 önbelleğe, 8MB L3 önbelleğe sahip olduğu söyleniyor.

Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 için yeni bir GPU geliştirmeyecek; Snapdragon 8 Gen 2’deki aynı grafik işlemciyi (Adreno 740) kullanılacak. Yeni işlemcinin 64GB’a kadar LPDDR5X desteği sağladığı söyleniyor. WiFi 7, harici Snapdragon X65 5G modemin yanı sıra 8 şeritli PCIe 4.0 üzerinden ayrı GPU desteğinin dahil edildiği söyleniyor. Video kodlama ve kod çözme performansının da önemli ölçüde iyileştiği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Qualcomm 8cx Gen4 işlemci sızdırıldı: İşte özellikleri