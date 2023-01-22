Qualcomm 8cx Gen4 işlemci geliyor: Apple'ın yeni M serisine rakip olacak

Sistem önbelleğine gelince, 4 çekirdekli her bloğun 12MB paylaşımlı L2 önbelleğe, 8MB L3 önbelleğe sahip olduğu söyleniyor.
Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 için yeni bir GPU geliştirmeyecek; Snapdragon 8 Gen 2’deki aynı grafik işlemciyi (Adreno 740) kullanılacak. Yeni işlemcinin 64GB’a kadar LPDDR5X desteği sağladığı söyleniyor. WiFi 7, harici Snapdragon X65 5G modemin yanı sıra 8 şeritli PCIe 4.0 üzerinden ayrı GPU desteğinin dahil edildiği söyleniyor. Video kodlama ve kod çözme performansının da önemli ölçüde iyileştiği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....