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    Qualcomm kulağın iç kısmına göre gürültü engelleme yapacak

    Adaptive Active Noise Cancellation adı verilen teknoloji; kulaklığın kulağa oturduğu şekli algılayarak aktif gürültü engelleme seviyelerini anlık olarak ayarlıyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm kulağın iç kısmına göre gürültü engelleme yapacak

    Son dönemde tam kablosuz kulaklık modellerinde de aktif gürültü engelleme aranır hale geldi. Dış ortam seslerini engelleyen teknoloji böylece daha berrak ve anlaşılır dinleme ortamı sağlıyor. Qualcomm daha esnek bir gürültü engelleme teknolojisi duyurdu.

    Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

    Normalde aktif gürültü engelleme farklı yöntemlerle yapılıyor. Kulaklığın ucundaki parça kulağı tamamen kapatıyor ve mikrofonlar da kullanılarak algoritmaya veri aktarılıyor. Kullanıcı kulaklığı ilk açtığında gerekli ayarları yapıyor ve bu ayarlar değişmiyor.

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    Adaptive Active Noise Cancellation adı verilen uyarlanabilir gürültü engelleme teknolojisi ise kulaklığın kulak içerisindeki durumuna göre gürültü engelleme seviyesini anlık olarak ayarlayabiliyor. Böylece kullanıcının ilk ayar yaptığı durumdaki şekilde kulaklığı takması gerekmiyor.

    Qualcomm kulağın iç kısmına göre gürültü engelleme yapacak
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    Aslında Sony’nin de benzer bir gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Kullanıcının yürüme, koşma, oturma gibi aktivitelerini ve bulunduğu konumu algılayan teknoloji; gürültü engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlamaktaydı.

    Adaptive Active Noise Cancellation teknolojisi QCC514x Bluetooth ses yongasına entegre edilmiş durumda. Bu teknolojinin yanı sıra yüksek ses kalitesi, artan enerji tasarrufu ve ses asistanlarına destek şekilde özellikler de bulunuyor. Qualcomm yakın dönemde müşterilerine bu yongayı tedarik etmeye başlayacak.



    https://www.engadget.com/qualcomm-adaptive-active-noise-cancellation-true-wireless-earbuds-073005979.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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