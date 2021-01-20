Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu

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5G dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Qualcomm amiral gemi seviyesinin biraz altına konumlanacak yeni bir yonga seti duyurdu. Snapdragon 870 yonga seti Snapdragon 865 Plus temelinde yükseliyor.

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Snapdragon 870 5G neler sunuyor?

Snapdragon 870 5G firmanın amiral gemi seviyesinin altına yerleşecek bir yonga olmuş. Snapdragon 888 ile isimlendirmeye devam eden Qualcomm böylece 87x isimlendirmesini üst seviye ürünleri için kullanabilecek.

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Yonga setinde 3.2GHz hızında Cortex-A77 tabanlı 1 adet ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı 3 adet orta çekirdek ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeği yer alıyor. Ana çekirdek biraz daha hızlı iken Adreno 650 grafik birimi 670MHz seviyesine çıkarılmış. Böylece Snapdragon 865 Plus yonga setinden bir tık daha iyi performans sunuyor.

Snapdragon Elite Gaming yazılımında ve yapay zeka motorunda optimizasyon yaparak verimliliği arttıran yonga setinde Hexagon 698 ve Spectra 480 birimleri aynen devam ediyor. Yongada Snapdragon X55 5G modemi yer alıyor. Snapdragon 870 5G için şimdiden Motorola, Vivo, Oppo gibi markalar sıraya girmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/277460/qualcomm-announces-boosted-snapdragon-870-5g-mobile-platform

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