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    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor: Hem daha hızlı, hem daha verimli!

    Qualcomm'un Windows bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Snapdragon X Elite işlemcisiyle ilgili test sonuçları ortaya çıktı. Intel, Apple ve AMD'yi geride bırakan işlemci aynı zamanda daha verimli.
    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un dün tanıttığı Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X Elite işlemcisiyle ilgili test sonuçları ve detaylar ortaya çıktı.

    Snapdragon X Elitedirekt olarak Intel ve AMD'ye rakip olarak geliştirildi. ARM mimarisine dayalı CPU aynı zamanda Apple'ın M işlemcilerine de rakip olmaya hazırlanıyor. Qualcomm, Oryon çekirdekleriyle gelen CPU'nun performans ve verimliliğiyle ilgili bazı rakamlar ortaya koydu.

    Snapdragon X Elite'in özellikleri

    İşlemcinin özelliklerini hatırlayacak olursak, Snapdragon X Elite 12 çekirdekli, tek ve çift çekirdekte 4.3 GHz hızına, bütün çekirdeklerde ise 3.8 GHz hızına kadar çıkabilen, TSMC'nin 4nm üretim süreciyle üretilen bir işlemci. 42 MB ön belleğe sahip işlemci, 4 çekirdekli 3 kümeden oluşuyor.

    İşlemcide kullanılan Adreno GPU'su 4.6 TFLOPs güce sahip. Hexagon AI hızlandırıcısı ise 75 TOPs güç sunuyor. Diğer özellikleri ise 64 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek desteği, PCIe Gen 4.0 NVMe SSD desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Snapdragon X65 5G modem olarak sıralanıyor.

    Snapdragon X Elite'in performans rakamları

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör

    Tek çekirdekte M2'den %14 daha hızlı

    Performans tarafında Qualcomm tarafından birçok karşılaştırma tablosu sunuldu. Bunlardan ilki Geekbench 6 testi. Qualcomm Snapdragon X Elite'in bu testte tek çekirdekte 3227 puan aldığı görülüyor. Bu skor 2841 puan alan Apple M2 Max'den %14 daha hızlı. Üstelik bu skoru %30 daha az güç harcayarak gerçekleştiriyor. İşlemci aynı zamanda Intel Core i9-13980HX'den %70 daha az enerji harcamasına rağmen aynı skoru alıyor.

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör
    Çok çekirdek testine baktığımızda ise Qualcomm, 12 Oryon çekirdeğine sahip Snapdragon X Elite'i Intel'in 12. Nesil 10 çekirdekli işlemcisiyle kıyaslamış. Bu testte aynı güçte rakibinin iki katına kadar performans veren işlemci, aynı performans seviyesinde ise rakibinden %68 daha az güç harcıyor.

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör
    14 çekirdekli Intel Core i7-13800H CPU'sundan ise aynı güçte %60 daha yüksek performans elde ediyor. Aynı pik performans seviyesinde ise %65 daha az güç tüketiyor.

    Snapdragon X Elite aynı zamanda Geekbench 6 çok çekirdek testinde Apple M2'den %50 daha hızlı. Karşılaştırılan işlemcinin Max serisi olmadığını belirtelim. 

    GPU'da da AMD'yi geçiyor

    Son olarak Qualcomm yeni işlemcisinin GPU performans rakamlarını da yayınladı. 3DMark Wildlife Extreme testinde Intel Core i7-13800H ve AMD Ryzen 9 7940HS ile kıyaslanan GPU, Intel'den aynı güçte 2 kat fazla performans elde ediyorken, aynı performans seviyesinde ise %74 daha az güç tüketiyor. AMD'den ise yeni RDNA 3 mimarisiyle gelmesine rağmen aynı güç tüketiminde %80 daha hızlı olan GPU, aynı performans seviyesinde %80 daha az güç harcıyor.

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör

    Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X Elite'in gerçekten etkileyici bir performans sunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sadece performans değil verimlilik anlamında da oldukça başarılı. 2024'ün ortalarında piyasaya sunulması beklenen Qualcomm Snapdragon X Elite ile ilgili daha fazla sonucun zamanla ortaya çıkacağı muhakkak. Bağımsız değerlendirmelerde işlemcinin gerçek gücünü daha net bir biçimde göreceğiz. Intel'in Meteor Lake ve AMD'nin Ryzen 8000 CPU'larıyla Apple'ın M3 işlemcisi piyasaya çıkınca rekabetin iyice kızışacağını söyleyebiliriz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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