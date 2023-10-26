Qualcomm Snapdragon X Elite rakiplerini ezip geçiyor: Hem daha hızlı, hem daha verimli!

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un dün tanıttığı Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X Elite işlemcisiyle ilgili test sonuçları ve detaylar ortaya çıktı.

Snapdragon X Elitedirekt olarak Intel ve AMD'ye rakip olarak geliştirildi. ARM mimarisine dayalı CPU aynı zamanda Apple'ın M işlemcilerine de rakip olmaya hazırlanıyor. Qualcomm, Oryon çekirdekleriyle gelen CPU'nun performans ve verimliliğiyle ilgili bazı rakamlar ortaya koydu.

Snapdragon X Elite'in özellikleri

İşlemcinin özelliklerini hatırlayacak olursak, Snapdragon X Elite 12 çekirdekli, tek ve çift çekirdekte 4.3 GHz hızına, bütün çekirdeklerde ise 3.8 GHz hızına kadar çıkabilen, TSMC'nin 4nm üretim süreciyle üretilen bir işlemci. 42 MB ön belleğe sahip işlemci, 4 çekirdekli 3 kümeden oluşuyor.

İşlemcide kullanılan Adreno GPU'su 4.6 TFLOPs güce sahip. Hexagon AI hızlandırıcısı ise 75 TOPs güç sunuyor. Diğer özellikleri ise 64 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek desteği, PCIe Gen 4.0 NVMe SSD desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Snapdragon X65 5G modem olarak sıralanıyor.

Snapdragon X Elite'in performans rakamları

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Tek çekirdekte M2'den %14 daha hızlı

Performans tarafında Qualcomm tarafından birçok karşılaştırma tablosu sunuldu. Bunlardan ilki Geekbench 6 testi. Qualcomm Snapdragon X Elite'in bu testte tek çekirdekte 3227 puan aldığı görülüyor. Bu skor 2841 puan alan Apple M2 Max'den %14 daha hızlı. Üstelik bu skoru %30 daha az güç harcayarak gerçekleştiriyor. İşlemci aynı zamanda Intel Core i9-13980HX'den %70 daha az enerji harcamasına rağmen aynı skoru alıyor.

Tam Boyutta Gör Çok çekirdek testine baktığımızda ise Qualcomm, 12 Oryon çekirdeğine sahip Snapdragon X Elite'i Intel'in 12. Nesil 10 çekirdekli işlemcisiyle kıyaslamış. Bu testte aynı güçte rakibinin iki katına kadar performans veren işlemci, aynı performans seviyesinde ise rakibinden %68 daha az güç harcıyor.

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Tam Boyutta Gör 14 çekirdekli Intel Core i7-13800H CPU'sundan ise aynı güçte %60 daha yüksek performans elde ediyor. Aynı pik performans seviyesinde ise %65 daha az güç tüketiyor.

Snapdragon X Elite aynı zamanda Geekbench 6 çok çekirdek testinde Apple M2'den %50 daha hızlı. Karşılaştırılan işlemcinin Max serisi olmadığını belirtelim.

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GPU'da da AMD'yi geçiyor

Son olarak Qualcomm yeni işlemcisinin GPU performans rakamlarını da yayınladı. 3DMark Wildlife Extreme testinde Intel Core i7-13800H ve AMD Ryzen 9 7940HS ile kıyaslanan GPU, Intel'den aynı güçte 2 kat fazla performans elde ediyorken, aynı performans seviyesinde ise %74 daha az güç tüketiyor. AMD'den ise yeni RDNA 3 mimarisiyle gelmesine rağmen aynı güç tüketiminde %80 daha hızlı olan GPU, aynı performans seviyesinde %80 daha az güç harcıyor.

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Tam Boyutta Gör Snapdragon X Elite'in gerçekten etkileyici bir performans sunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sadece performans değil verimlilik anlamında da oldukça başarılı. 2024'ün ortalarında piyasaya sunulması beklenen Qualcomm Snapdragon X Elite ile ilgili daha fazla sonucun zamanla ortaya çıkacağı muhakkak. Bağımsız değerlendirmelerde işlemcinin gerçek gücünü daha net bir biçimde göreceğiz. Intel'in Meteor Lake ve AMD'nin Ryzen 8000 CPU'larıyla Apple'ın M3 işlemcisi piyasaya çıkınca rekabetin iyice kızışacağını söyleyebiliriz.

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