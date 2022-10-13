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    Snapdragon XR2+ Gen 1 tanıtıldı: VR/AR platformu daha da güçleniyor

    Qualcomm, yeni nesil AR ve VR platformu Snapdragon XR2+ Gen 1'i tanıttı. Yeni yonga seti, performans ve termal verimlilik konusunda büyük iyileştirmeler getiriyor.
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    Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon yonga setleri söz konusu olduğunda sektörde başarılı işlere imza atan Qualcomm, yeni AR ve VT platformu Snapdragon XR2+ Gen 1’i duyurdu. Yaklaşan sanal gerçeklik platformu neler sunuyor? İşte detaylar

    Termal performans ve verimlilik artışı ile geliyor

    Qualcomm , Snapdragon XR2+ Gen 1 Platformunun tam teknik özelliklerini yayınlamadı, ancak yeni çipin yeni bir platform paketi sayesinde önceki nesilden daha iyi performans ve daha iyi termal özellikler getirdiğini söylüyor. Bununla birlikte ilk olarak Meta Quest Pro’da karşımıza çıkacak yeni işlemci, termal performans konusunda yüzde 30, sürdürülebilir tepe performansında ise yüzde 50’lik bir artış sunacak.

    Qualcomm’un açıklamalarına göre Snapdragon XR2+ Gen 1, 10 ms'den daha az bir gecikme süresiyle karma gerçeklikte tam renkli video geçişinin (MR) kilidini açan yeni bir görüntü işleme hattı ile geliyor. Bununla birlikte 8K 60fps 360 derece video, baş, el ve joystick izleme, 3D yeniden yapılandırma, otomatik oda haritalama ve yüksek piksel yoğunluğu dahil 'eşzamanlı algılama' teknolojilerine destek sunuyor.

    2019 yılında tanıtılan Snapdragon XR2 platformunu, Meta Quest 2 ve Pico 4 olmak üzere birçok VR ve artırılmış gerçeklik kulaklığına güç vermişti. Qualcomm, Snapdragon XR2+ Gen 1’in Meta Quest Pro’dan başlayarak yıl sonuna kadar birden fazla OEM cihazda kullanılacağını söyledi.

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