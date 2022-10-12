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    Redmi K60 serisi detaylanıyor: Temel özellikleri belli oldu

    Merakla beklenen fiyat performans odaklı Redmi K60 serisinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin ana modeli, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 5.500 mAh pil kapasitesi ile gelebilir. İşte detaylar
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    Redmi K60 serisi detaylanıyor: Temel özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K60 serisinden yeni detaylar sızdırıldı. Bugün Dijital Chat Station tarafından yaklaşan serinin ana modeli Redmi K60'ın ekran, yonga seti ve şarj yetenekleri açıklandı.

    Redmi K60 neler sunacak?

    Yeni serinin tepe modeli Redmi K60 Pro'nun bu yıl Kasım ayında piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Gen 2’den güç alması bekleniyor. Bu nedenle yeni sızıntının serinin ana modelini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bildirilenlere göre Redmi K60, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 5.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

    Buna ek olarak 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği ile donatılacak yeni telefonun, kablosuz şarjı destekleyen ilk Redmi modeli olması bekleniyor. Ekran tarafında ise Çin'de bulunan tüm K50 serisi telefonlarda bir AMOLED panel bulunduğundan burada 2K çözünürlüğünde bir panel ile karşılaşabiliriz. 

    Ayrıca sızıntıda bahsedilmese de, yeni telefonun Android 13 işletim sistemi ve MIUI'nin en son sürümü ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi muhtemel görünüyor. Redmi K60 serisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı telefon serisi küresel pazarda ve Hindistan’da POCO F5 olarak karşımıza çıkabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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