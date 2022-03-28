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    Yonga tasarımcıları inanılmaz gelirler elde ediyor

    Yonga ürünlerine olan inanılmaz talep tasarımcıların rekor kırmasını sağladı. Qualcomm başta olmak üzere yonga tasarımcıları geçen yıl rekor gelirler elde etti. 
    Oy Ver

    Qualcomm

    Küresel çip krizine rağmen yonga ürünlerine olan inanılmaz talep sektör oyuncularının gelirine gelir katıyor. Hem tasarımcılar hem de dökümcüler geçen yıl beklentilerin çok üzerinde gelir elde etmeyi başardı.

    Yonga tasarımcıları coştu

    Yapılan sektör araştırmasına göre geçen yıl tasarım pazarı geçen yıl 127 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 48 artış ile rekor kırdı. Sadece tasarım araştırmaya dahil edildiği için sektör oyuncuları farklılaşıyor.

    Tasarım sektöründe lider Qualcomm geçen yıl 29.3 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 51 artış yaşadı. Nvidia yüzde 61 artış ile 24.8 milyar dolar gelir elde ederken Broadcom ise 21 milyar dolar ile yüzde 18 artış yaşadı.

    Bu noktada bağlantı yongaları geliştiren şirketlerin biraz daha öne çıktığı görülüyor. Broadcom, MediaTek, Qualcomm toplamda yüzde 70 civarında bir paya ulaşmış durumda. İvmenin bu yıl da giderek yükselmesi bekleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 saat önce

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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