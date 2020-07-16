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    Qualcomm'un yeni işlemcilerinin çıkış tarihleri sızdırıldı: Snapdragon 875G geliyor

    Qualcomm'un başta amiral gemisi Snapdragon 875G olmak üzere yeni işlemcilerini ne zaman piyasaya süreceği belli oldu. İşte şirketin 2020 ve 2021 yıllarına ait yol haritası.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Qualcomm'un yeni işlemcilerinin çıkış tarihleri sızdırıldı: Snapdragon 875G geliyor
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    ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm'un Snapdragon 875G, Snapdragon 735G, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 gibi yeni işlemcilerinin çıkış tarihi internete sızdırıldı.

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    Weibo sosyal medya platformunda ortaya çıkan bilgilere göre amiral gemisi Snapdragon 875G yonga seti 2021'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hemen ardından ise Snapdragon 435G çıkış yapacak.

    Qualcomm'un yeni işlemcilerinin çıkış tarihleri sızdırıldı: Snapdragon 875G geliyor
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    Snapdragon 875G, 5 nm EUV süreciyle üretilecek

    Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 ise 2020'nin dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. Listede ayrıca Snapdragon 735G modeli de var. Bu işlemcinin ise 2021'in ilk veya ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

    Snapdragon 875G ve Snapdragon 735G, premium ve orta sınıf akıllı telefonlara güç verecek. Her iki yonga setinin de Samsung'un 5 nm EUV fabrikasyon sürecini temel alacağını belirtelim. Böylelikle %10 performans artışı ve %20 daha az güç tüketimi elde edilmesi hedefleniyor.



    https://www.gsmarena.com/leaked_roadmap_reveals_future_qualcomm_and_mediatek_chipsets-news-44293.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 52 dk. (düzenlendi)
    iyide yeni çıkan telefonlarda 765 bile yok 720 kakalıyorlar
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 sa.
    %20 daha az güç tüketim değerine nedense hiç bir zaman kullanıcılar ulaşamadı 5 yıl önceki amiral gemisi cihaz 1.5 gün idare ediyordu aradan 5 yıl geçti hala 1.5 gün
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    Msdykka (Musa Soner Demir ) 1 sa. zdniz
    Peki 5 yıl önceki telefon gücü ile şimdiki aynı mı? bir önceki mimarı üretim süreci ile o güç uygulansa pil daha çabuk biter.
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    cemus 2 sa.
    son paragrafta hata var başlık ile içerik uyuşmuyor. (7nm mi 5nm mi?)
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