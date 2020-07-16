Qualcomm'un yeni işlemcilerinin çıkış tarihleri sızdırıldı: Snapdragon 875G geliyor

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ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm'un Snapdragon 875G, Snapdragon 735G, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 gibi yeni işlemcilerinin çıkış tarihi internete sızdırıldı.

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Weibo sosyal medya platformunda ortaya çıkan bilgilere göre amiral gemisi Snapdragon 875G yonga seti 2021'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hemen ardından ise Snapdragon 435G çıkış yapacak.

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Snapdragon 875G, 5 nm EUV süreciyle üretilecek

Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 ise 2020'nin dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. Listede ayrıca Snapdragon 735G modeli de var. Bu işlemcinin ise 2021'in ilk veya ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Snapdragon 875G ve Snapdragon 735G, premium ve orta sınıf akıllı telefonlara güç verecek. Her iki yonga setinin de Samsung'un 5 nm EUV fabrikasyon sürecini temel alacağını belirtelim. Böylelikle %10 performans artışı ve %20 daha az güç tüketimi elde edilmesi hedefleniyor.

https://www.gsmarena.com/leaked_roadmap_reveals_future_qualcomm_and_mediatek_chipsets-news-44293.php

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