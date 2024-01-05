Qualcomm'un yeni XR yonga seti Vision Pro ile rekabet edecek

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 geliyor
Snapdragon XR2 Plus Gen 2, göz başına 90 FPS’de 4,3K çözünürlüğü destekliyor. Quest 3'teki XR2 Gen 2 ise göz başına 3K görüntü oluşturabiliyor. Yeni yonga ayrıca, vücut ve yüz takibini işlemek için 12 eşzamanlı kamerayı da destekliyor. Qualcomm, yeni yonga setinin standart XR2 Gen 2'ye kıyasla GPU frekansında yüzde 15'lik bir artış ve CPU frekansında yüzde 20'lik bir artış sunduğunu ve bunların hepsinin 4K'da uzamsal hesaplamaya hizmet ettiğini söylüyor.
Öte yandan Google, AR ekibinde bazı iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmış durumda ve raporlar Samsung'un da donanım tarafında gecikmeler yaşadığını gösteriyor. Bu arada Apple'ın Vision Pro'yu piyasaya sürmesine sadece birkaç hafta kalmış olabilir. Samsung, Google ve Qualcomm'dan neler geleceğini görmek için ne kadar bekleyeceğiz belirsiz ancak 17 Ocak’taki Unpacked kapsamında Samsung’dan bir şeyler görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.