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    Qualcomm'un yeni XR yonga seti Vision Pro ile rekabet edecek

    Qualcomm'un yeni Snapdragon XR2 Plus Gen 2 yongası VR için merkezi bir konuma doğru ilerliyor. Yeni yonganın Apple Vision Pro ile rekabet edebilecek güçte olduğu söyleniyor.
    Qualcomm'un yeni XR yonga seti Vision Pro ile rekabet edecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Samsung ve Google'ın girişimlerinin ardından projenin potansiyel bir bileşeni odak noktası haline geliyor: Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Yeni yonga seti, Meta Quest 3'teki XR2 Gen 2'nin bir üst versiyonu olarak tasarlandı ve aktarılanlara göre Apple'ın Vision Pro'su tarafından vaat edilenler gibi yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabiliyor.

    Snapdragon XR2 Plus Gen 2 geliyor

    Snapdragon XR2 Plus Gen 2, göz başına 90 FPS’de 4,3K çözünürlüğü destekliyor. Quest 3'teki XR2 Gen 2 ise göz başına 3K görüntü oluşturabiliyor. Yeni yonga ayrıca, vücut ve yüz takibini işlemek için 12 eşzamanlı kamerayı da destekliyor. Qualcomm, yeni yonga setinin standart XR2 Gen 2'ye kıyasla GPU frekansında yüzde 15'lik bir artış ve CPU frekansında yüzde 20'lik bir artış sunduğunu ve bunların hepsinin 4K'da uzamsal hesaplamaya hizmet ettiğini söylüyor.

    Qualcomm'un yeni XR yonga seti Vision Pro ile rekabet edecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, OEM'lerin üretimi hızlandırmasına yardımcı olmak için bir AR ve VR referans tasarımı sunarken, aralarında HTC'nin de bulunduğu en az beş donanım üreticisiyle birlikte çalıştığını söylüyor. Qualcomm ayrıca bu duyurunun bir parçası olarak Samsung ve Google ile olan ortaklığını da dikkat çekiyor ancak yeni yonga da dahil olmak üzere somut kullanılabilirlik ayrıntılarına değinmiyor.

    Öte yandan Google, AR ekibinde bazı iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmış durumda ve raporlar Samsung'un da donanım tarafında gecikmeler yaşadığını gösteriyor. Bu arada Apple'ın Vision Pro'yu piyasaya sürmesine sadece birkaç hafta kalmış olabilir. Samsung, Google ve Qualcomm'dan neler geleceğini görmek için ne kadar bekleyeceğiz belirsiz ancak 17 Ocak’taki Unpacked kapsamında Samsung’dan bir şeyler görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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