Tam Boyutta Gör Qualcomm, Samsung ve Google'ın girişimlerinin ardından projenin potansiyel bir bileşeni odak noktası haline geliyor: Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Yeni yonga seti, Meta Quest 3'teki XR2 Gen 2'nin bir üst versiyonu olarak tasarlandı ve aktarılanlara göre Apple'ın Vision Pro'su tarafından vaat edilenler gibi yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabiliyor.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 geliyor

Snapdragon XR2 Plus Gen 2, göz başına 90 FPS’de 4,3K çözünürlüğü destekliyor. Quest 3'teki XR2 Gen 2 ise göz başına 3K görüntü oluşturabiliyor. Yeni yonga ayrıca, vücut ve yüz takibini işlemek için 12 eşzamanlı kamerayı da destekliyor. Qualcomm, yeni yonga setinin standart XR2 Gen 2'ye kıyasla GPU frekansında yüzde 15'lik bir artış ve CPU frekansında yüzde 20'lik bir artış sunduğunu ve bunların hepsinin 4K'da uzamsal hesaplamaya hizmet ettiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, OEM'lerin üretimi hızlandırmasına yardımcı olmak için bir AR ve VR referans tasarımı sunarken, aralarında HTC'nin de bulunduğu en az beş donanım üreticisiyle birlikte çalıştığını söylüyor. Qualcomm ayrıca bu duyurunun bir parçası olarak Samsung ve Google ile olan ortaklığını da dikkat çekiyor ancak yeni yonga da dahil olmak üzere somut kullanılabilirlik ayrıntılarına değinmiyor.

Apple Vision Pro 27 Ocak'ta satışa çıkabilir 2 gün önce eklendi

Öte yandan Google, AR ekibinde bazı iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmış durumda ve raporlar Samsung'un da donanım tarafında gecikmeler yaşadığını gösteriyor. Bu arada Apple'ın Vision Pro'yu piyasaya sürmesine sadece birkaç hafta kalmış olabilir. Samsung, Google ve Qualcomm'dan neler geleceğini görmek için ne kadar bekleyeceğiz belirsiz ancak 17 Ocak’taki Unpacked kapsamında Samsung’dan bir şeyler görebiliriz.

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Qualcomm'un yeni XR yonga seti Vision Pro ile rekabet edecek