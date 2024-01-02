Apple Vision Pro 27 Ocak'ta satışa çıkabilir

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında 2024’ün başlarında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Şimdi ise ürün hakkındaki haberler sıklaşmaya başlamış durumda. Bir süre önceki raporlar Vision Pro’nun ocak ayı sonu veya şubat ayı başları gibi satışa çıkacağını söylemişti. Yeni gelen bilgiler ise bu iddiaları doğrular nitelikte. "Wall Street Observer" tarafından belirtilen tedarik zinciri raporlarına göre Apple, merakla beklenen Vision Pro başlığını 27 Ocak'ta ABD’de piyasaya sürecek.

Vision Pro beklenenden daha erken piyasaya çıkacak

Sony, Vision Pro kulaklığının birincil ekran tedarikçisi konumunda ve ürünün geliştirilmesinde ekran teknolojilerindeki uzmanlığından yararlanıyor. Adı açıklanmayan Çinli bir şirket de ikincil tedarikçi olarak görev yapıyor ve ürüne yüksek talep olması halinde üretim kapasitesinin artırılmasında hayati bir rol oynuyor.

Başlıkta "CF (Renk Filtresi) + WOLED" kullanan silikon tabanlı bir OLED ekran (OLEDoS) bulunuyor. Bu yöntem, beyaz ışığı RGB renk filtreleri aracılığıyla yönlendirerek renk üretimini geliştiriyor ve kullanıcılara netlik, zengin renkler ve daha iyi bir görsel deneyim vaat ediyor. Öte yandan tedarik kanallarına dayandırılan bilgilere göre Apple için ürünler artık hazır ve 27 Ocak'ta satışların başlayacağı söyleniyor.

Bununla birlikte, Apple'ın 2027 yılında Vision Pro başlığının mevcut WOLED+CF modeline kıyasla daha yüksek parlaklık için RGB OLEDoS teknolojisine sahip yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı da bildiriliyor. RGB OLEDoS, ışığı ve rengi doğrudan RGB alt piksellerinden üreterek renk filtrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ekranın parlaklığını artırıyor.

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Önceki raporlar Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500.000 adet satacağı yönünde. Bu, Apple için düşük bir rakam olmakla kalmıyor piyasa için de oldukça düşük bir hedef. Örneğin Meta Quest 2’nin 20 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. Quest 3’ün ise 2024 sonuna kadar birkaç milyon adet satacağı söyleniyor. Ancak iki ürünün de fiyat anlamında Vision Pro ile kıyaslanamayacak bir seviyede olduğunu belirtmek gerek. 3.499 dolarlık fiyatıyla Vision Pro, rakiplerinden birkaç kat daha pahalı.

Vision Pro'nun özelliklerine kısaca bakacak olursak, 23 milyondan fazla piksele sahip yüksek çözünürlüklü ekran, M2 çip ve sensör verilerini işleyen eni R1 çipi görüyoruz. Ayrıca kullanıcı hareketini ve çevresini izlemek için LiDAR dahil olmak üzere çeşitli sensörler içeriyor.

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