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    Apple Vision Pro 27 Ocak'ta satışa çıkabilir

    Apple’ın uzunca bir süredir ilk yeni ürünü olan Vision Pro karma gerçeklik başlığının yakında satışa çıkacağı söyleniyor. Apple Vision Pro, ilk olarak sadece ABD pazarı için bulunacak.
    Apple Vision Pro 27 Ocak'ta satışa çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında 2024’ün başlarında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Şimdi ise ürün hakkındaki haberler sıklaşmaya başlamış durumda. Bir süre önceki raporlar Vision Pro’nun ocak ayı sonu veya şubat ayı başları gibi satışa çıkacağını söylemişti. Yeni gelen bilgiler ise bu iddiaları doğrular nitelikte. "Wall Street Observer" tarafından belirtilen tedarik zinciri raporlarına göre Apple, merakla beklenen Vision Pro başlığını 27 Ocak'ta ABD’de piyasaya sürecek.

    Vision Pro beklenenden daha erken piyasaya çıkacak

    Sony, Vision Pro kulaklığının birincil ekran tedarikçisi konumunda ve ürünün geliştirilmesinde ekran teknolojilerindeki uzmanlığından yararlanıyor. Adı açıklanmayan Çinli bir şirket de ikincil tedarikçi olarak görev yapıyor ve ürüne yüksek talep olması halinde üretim kapasitesinin artırılmasında hayati bir rol oynuyor.

    Başlıkta "CF (Renk Filtresi) + WOLED" kullanan silikon tabanlı bir OLED ekran (OLEDoS) bulunuyor. Bu yöntem, beyaz ışığı RGB renk filtreleri aracılığıyla yönlendirerek renk üretimini geliştiriyor ve kullanıcılara netlik, zengin renkler ve daha iyi bir görsel deneyim vaat ediyor. Öte yandan tedarik kanallarına dayandırılan bilgilere göre Apple için ürünler artık hazır ve 27 Ocak'ta satışların başlayacağı söyleniyor.

    Bununla birlikte, Apple'ın 2027 yılında Vision Pro başlığının mevcut WOLED+CF modeline kıyasla daha yüksek parlaklık için RGB OLEDoS teknolojisine sahip yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı da bildiriliyor. RGB OLEDoS, ışığı ve rengi doğrudan RGB alt piksellerinden üreterek renk filtrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ekranın parlaklığını artırıyor.

    Önceki raporlar Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500.000 adet satacağı yönünde. Bu, Apple için düşük bir rakam olmakla kalmıyor piyasa için de oldukça düşük bir hedef. Örneğin Meta Quest 2’nin 20 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. Quest 3’ün ise 2024 sonuna kadar birkaç milyon adet satacağı söyleniyor. Ancak iki ürünün de fiyat anlamında Vision Pro ile kıyaslanamayacak bir seviyede olduğunu belirtmek gerek. 3.499 dolarlık fiyatıyla Vision Pro, rakiplerinden birkaç kat daha pahalı.

    Vision Pro'nun özelliklerine kısaca bakacak olursak, 23 milyondan fazla piksele sahip yüksek çözünürlüklü ekran, M2 çip ve sensör verilerini işleyen eni R1 çipi görüyoruz. Ayrıca kullanıcı hareketini ve çevresini izlemek için LiDAR dahil olmak üzere çeşitli sensörler içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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