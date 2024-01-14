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    Bethesda: Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor

    Bethesda, uzay RPG oyunu Starfield için güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Yüzlerce hata düzeltmesi ve iyileştirmeyle oyun tarihindeki en büyük güncelleme olacak. 
    starfield 2024 büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Bethesda, bir dizi grafik ayarı dahil 100’ün üzerinde düzeltme ve iyileştirmeyle şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesini yakında sunacak. 2024’ün ilk yaması 17 Ocak’ta beta olarak yayınlanacak, iki hafta sonra da tüm oyunculara gelecek.

    Yüzlerce hata düzeltmesi ve grafik iyileştirmesi

    Bethesda, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada yama sürüm notlarını detaylı olarak paylaşmamakla birlikte önemli değişikliklerden bazılarına değindi.

    Yeni güncelleme, görevlere yönelik çok sayıda düzeltme içeriyor. Yama, ayrıca kararlılık iyileştirmeleri ve dokular, ışıklandırma, gölgeler dahil çok sayıda grafik iyileştirmesi vadediyor. Hatta aydınlatma ve gölge iyileştirmelerini gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı. Güneş kursu, gezegen halkası gölgeleri, Outpost’a geri dönüldüğünde yeniden ortaya çıkan nesneler, gemileri takip eden asteroitler için düzeltme dahil çeşitli hataların giderildiği bir güncelleme olacak.

    Starfield’in ilk büyük güncellemesi, Steam kullanıcıları için beta kanalı aracılığıyla 17 Ocak’ta yayınlanacak ve hangi hatalar düzeltildi, ne tür iyileştirmeler yapıldı, daha detaylı bilgi alacağız. Güncelleme, iki hafta sonra Xbox, PC ve Game Pass’teki tüm oyunculara sunulacak. 2024’ün ilerleyen dönemlerinde de modlama desteği, FSR 3 ve XeSS gibi özellikler gelecek. Bethesda, ayrıca oyunun ilk hikaye DLC'si Shattered Space üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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