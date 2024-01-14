Bethesda: Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor

Tam Boyutta Gör Bethesda, bir dizi grafik ayarı dahil 100’ün üzerinde düzeltme ve iyileştirmeyle şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesini yakında sunacak. 2024’ün ilk yaması 17 Ocak’ta beta olarak yayınlanacak, iki hafta sonra da tüm oyunculara gelecek.

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Yüzlerce hata düzeltmesi ve grafik iyileştirmesi

Bethesda, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada yama sürüm notlarını detaylı olarak paylaşmamakla birlikte önemli değişikliklerden bazılarına değindi.

Yeni güncelleme, görevlere yönelik çok sayıda düzeltme içeriyor. Yama, ayrıca kararlılık iyileştirmeleri ve dokular, ışıklandırma, gölgeler dahil çok sayıda grafik iyileştirmesi vadediyor. Hatta aydınlatma ve gölge iyileştirmelerini gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı. Güneş kursu, gezegen halkası gölgeleri, Outpost’a geri dönüldüğünde yeniden ortaya çıkan nesneler, gemileri takip eden asteroitler için düzeltme dahil çeşitli hataların giderildiği bir güncelleme olacak.

Starfield’in ilk büyük güncellemesi, Steam kullanıcıları için beta kanalı aracılığıyla 17 Ocak’ta yayınlanacak ve hangi hatalar düzeltildi, ne tür iyileştirmeler yapıldı, daha detaylı bilgi alacağız. Güncelleme, iki hafta sonra Xbox, PC ve Game Pass’teki tüm oyunculara sunulacak. 2024’ün ilerleyen dönemlerinde de modlama desteği, FSR 3 ve XeSS gibi özellikler gelecek. Bethesda, ayrıca oyunun ilk hikaye DLC'si Shattered Space üzerinde çalışıyor.

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Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor