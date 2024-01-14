Bethesda: Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor

Yüzlerce hata düzeltmesi ve grafik iyileştirmesi
Bethesda, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada yama sürüm notlarını detaylı olarak paylaşmamakla birlikte önemli değişikliklerden bazılarına değindi.
Yeni güncelleme, görevlere yönelik çok sayıda düzeltme içeriyor. Yama, ayrıca kararlılık iyileştirmeleri ve dokular, ışıklandırma, gölgeler dahil çok sayıda grafik iyileştirmesi vadediyor. Hatta aydınlatma ve gölge iyileştirmelerini gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı. Güneş kursu, gezegen halkası gölgeleri, Outpost’a geri dönüldüğünde yeniden ortaya çıkan nesneler, gemileri takip eden asteroitler için düzeltme dahil çeşitli hataların giderildiği bir güncelleme olacak.
Starfield’in ilk büyük güncellemesi, Steam kullanıcıları için beta kanalı aracılığıyla 17 Ocak’ta yayınlanacak ve hangi hatalar düzeltildi, ne tür iyileştirmeler yapıldı, daha detaylı bilgi alacağız. Güncelleme, iki hafta sonra Xbox, PC ve Game Pass’teki tüm oyunculara sunulacak. 2024’ün ilerleyen dönemlerinde de modlama desteği, FSR 3 ve XeSS gibi özellikler gelecek. Bethesda, ayrıca oyunun ilk hikaye DLC'si Shattered Space üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.