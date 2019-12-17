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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor

    Quentin Tarantino'lu Star Trek filmini bekleyenlere kötü haber geldi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor
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    Quentin Tarantino'nun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Star Trek filmi maalesef gerçeğe dönüşmeyecek gibi görünüyor. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen,"Star Trek projesinden her geçen gün biraz daha uzaklaştığımı söylebilirim. Ancak bu konuda henüz yapımcı stüdyoyla resmi bir görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.

    Tarantino'nun Star Trek filmi yöneteceği yönünde söylentiler ilk kez 2017'nin sonlarında çıkmıştı. Daha sonra 2018'de hem yönetmenin kendisi hem de yapımcı stüdyo Paramount tarafından konu resmen onaylandı. Tarantino'nun Star Trek filminin R-Rated (+18) olacağı belirtilmişti. 

    Star Trek-Tarantino-R-Rated kelimelerini birlikte okuyunca elbette heyecanlanmamak mümkün değil. Star Trek hayranları da büyük bir merakla projenin şekillenmesini bekliyordu. Ancak aradan geçen iki yılın ardından şimdi film çıkmaza girmiş gibi görünüyor. 56 yaşındaki yönetmen, Star Trek projesiyle ilgili artık epey gönülsüz ifadeler kullanmaya başlamış.

    Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor
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    Son filmini çekmek istiyor

    Quentin Tarantino'nun 10. filminin ardından emekliye ayrılma planı olduğunu biliyoruz. Once Upon a Time in Hollywood ile birlikte şu anda dokuz filmi oldu. Ünlü yönetmen bugünkü açıklamalarında, son filminin biraz daha düşük bütçeli, daha küçük seyirci gruplarına hitap eden bir yapım olmasını istediğini söylemiş. Ancak henüz tam kararını da vermediğini söylüyor. Aklına "büyük bir fikir" gelmesi halinde bu düşüncesinin değişebileceğini belirtmiş. 

    Tarantino ayrıca geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada yeni bir Kill Bill filmi üzerinde çalıştığını da söylemişti. Kill Bill fikrinin bugünkü açıklamalarıyla pek uyuşmadığı söylenebilir. Tarantino'nun, Kill Bill Vol. 3'ü son filmi olarak düşünmediği kesin gibi. Bakalım ünlü yönetmenden önümüzdeki yıllarda ne gibi projelerle karşımıza çıkacak.



    https://collider.com/quentin-tarantino-star-trek-update/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 59 dk.
    hadiya... halbuki ilk defa sci düzgün bir sci filmde kendisini görebilirdik. Uzun süredir bekleyio bu haberi almak kötü oldu.
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    Sedunar 59 dk.
    Tarantino ve Star Trek ne alaka zaten
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    WB 1 sa.
    Bence yerinde bir karar, tur olarak Tarantino’ya pek gitmiyor..
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