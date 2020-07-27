Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor

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Akıllı telefon dünyasında amiral gemisi sınıfında artık 100W üzeri hızlı şarj seviyeleri ilgi görmeye başladı. Üreticiler 125W ve sonrasına doğru yelken açarken Qualcomm da 100W seviyesini müşterilerine sunuyor.

Quick Charge 5 nedir?

Quick Charge 5 teknolojisi Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus amiral gemisi yonga setlerine özel olarak sunuluyor. Bugüne kadar Snapdragon 865 kullanan üreticiler genelde kendi hızlı şarj teknolojilerine yer veriyordu. Rekabetin giderek artması üzerine Qualcomm da düğmeye bastı ve amiral gemisine üst düzey bir hızlı teknolojisi hazırladı.

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Quick Charge 5 teknolojisi 100W üzerine çıkan enerji aktarımı ile 4500mAh kapasiteli bataryayı sadece 5 dakikada yüzde 50 seviyesine getiriyor. Dual Charge çözümünü kullanan teknoloji çift batarya üzerinden gidiyor ve her bataryayı 45W-50W arasında şarj ediyor.

Qualcomm dünyanın en hızlı ticari çözümü olduğunu ifade ettiği Quick Charge 5 için Smart Identification of Adapter Capabilities özelliğini kullanıyor. SIAC özelliği; takılan adaptörün enerji aktarımı, voltaj aralıkları, voltaj davranışı gibi karakteristiklerini analiz ediyor ve şarj gücünü buna göre ayarlıyor.

Quick Charge 4+ çözümünden yüzde 10 daha soğuk olabilen yeni çözümde tasarruf modu, USB PD desteği, 3.3V-20V arasına destek ve 3A-5A+ desteği gibi özelliklere sahip. Quick Charge 5 orta seviye Snapdragon yonga setlerine de sunulacak ancak biraz kırpılmış halde olacak. Önümüzdeki haftalarda ilk örneklerin duyurulması planlanıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/27/qualcomm-announces-quick-charge-5-with-support-for-100w-fast-charging/

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