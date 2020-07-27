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    Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor

    Amiral gemilerine sunulacak Quick Charge 5 teknolojisi sayesinde çift batarya üzerinden 100W ve daha güçlü enerji aktarımları mümkün olacak. QC5 ayrıca akıllı tespit özelliği de sunuyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor
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    Akıllı telefon dünyasında amiral gemisi sınıfında artık 100W üzeri hızlı şarj seviyeleri ilgi görmeye başladı. Üreticiler 125W ve sonrasına doğru yelken açarken Qualcomm da 100W seviyesini müşterilerine sunuyor.

    Quick Charge 5 nedir?

    Quick Charge 5 teknolojisi Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus amiral gemisi yonga setlerine özel olarak sunuluyor. Bugüne kadar Snapdragon 865 kullanan üreticiler genelde kendi hızlı şarj teknolojilerine yer veriyordu. Rekabetin giderek artması üzerine Qualcomm da düğmeye bastı ve amiral gemisine üst düzey bir hızlı teknolojisi hazırladı.

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    Quick Charge 5 teknolojisi 100W üzerine çıkan enerji aktarımı ile 4500mAh kapasiteli bataryayı sadece 5 dakikada yüzde 50 seviyesine getiriyor. Dual Charge çözümünü kullanan teknoloji çift batarya üzerinden gidiyor ve her bataryayı 45W-50W arasında şarj ediyor.

    Qualcomm dünyanın en hızlı ticari çözümü olduğunu ifade ettiği Quick Charge 5 için Smart Identification of Adapter Capabilities özelliğini kullanıyor. SIAC özelliği; takılan adaptörün enerji aktarımı, voltaj aralıkları, voltaj davranışı gibi karakteristiklerini analiz ediyor ve şarj gücünü buna göre ayarlıyor.

    Quick Charge 4+ çözümünden yüzde 10 daha soğuk olabilen yeni çözümde tasarruf modu, USB PD desteği, 3.3V-20V arasına destek ve 3A-5A+ desteği gibi özelliklere sahip. Quick Charge 5 orta seviye Snapdragon yonga setlerine de sunulacak ancak biraz kırpılmış halde olacak. Önümüzdeki haftalarda ilk örneklerin duyurulması planlanıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/27/qualcomm-announces-quick-charge-5-with-support-for-100w-fast-charging/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    3qzotix (bekir yıldız) 30 dk.
    Iphone'larada gelecek ama sene 2025'den sonra.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 sa.
    Bunlar önemli gelişmeler de batarya ömrü nasıl etkileniyor ona bakmak lazım.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 59 dk. Katalikitci
    Onu bırak kutudan şarj aletini çıkarmayı planlıyorlar
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    Elektrikliarabasever 1 sa.
    Apple hala kumda oynuyor millet 100w - 120w şarj standartına geçiyor yeni iPhone'ları 20w ile bile şarj edemeyeceğiz...
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