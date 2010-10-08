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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavyeli ve Froyo'lu HTC Merge / Lexikon'un fotoğrafları internete sızdırıldı

8 yıl
10,3b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Froyo'lu HTC Merge / Lexikon'un fotoğrafları internete sızdırıldı
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin Merge / Lexikon (henüz hangi isimle nihai tüketicilerle buluşacağı bilinmiyor) kod adlı modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

QWERTY klavye donanımına sahip HTC Merge / Lexikon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve rivayetlere göre 800 MHz frekansında çalışan işlemciden güç alıyor. Çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun arka yüzünde çözünürlüğü bilinmeyen kamera, batarya, microSD kart girişi ve sim kart slotu göze çarpmakta.

HTC Merge / Lexikon'un ne zaman tanıtılacağı ve daha detaylı teknik özellikleri şu an için kesinlik kazanmadı. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

QWERTY klavyeli ve Froyo'lu HTC Merge / Lexikon'un fotoğrafları internete sızdırıldı
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DH Misafiri 8 yıl
Dokunmatik telefonda klavye :)
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Rouvax 8 yıl
ekran boyutu ve batarya süresi önemli sadece artık butip telefonlarda. Klavye de iş görür bence çok yazışan birine.
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aspirin_00 8 yıl
kim nederse desin ama dokunmatık telefona ekstra klavye eklemek hangi mantık hangi düşünceyle eklemişlerse çok abest olmuş ee yuuuh yani demek geliyor insana bari klasvyeyi öyle yapıyorsun yap sunuda dokunmatık 2. ekranlı klasvye bak ozaman ne oluyor piyasa, yaratıcılık yok valla ne harika olurdu ama neyse biri okuyan olursa patent matent istemez cihazı bedava versinler yeter :D
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Batuist 8 yıl
HTCde çok fazla telefon üretmeye başladı.. bence az üretsin öz üretsin..
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Yine dev bi' çanta telefonu yapmış HTC...
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séquestre 8 yıl
Güzel görünüyor..
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