QWERTY klavyeli ve Froyo'lu HTC Merge / Lexikon'un fotoğrafları internete sızdırıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin Merge / Lexikon (henüz hangi isimle nihai tüketicilerle buluşacağı bilinmiyor) kod adlı modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

QWERTY klavye donanımına sahip HTC Merge / Lexikon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve rivayetlere göre 800 MHz frekansında çalışan işlemciden güç alıyor. Çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun arka yüzünde çözünürlüğü bilinmeyen kamera, batarya, microSD kart girişi ve sim kart slotu göze çarpmakta.

HTC Merge / Lexikon'un ne zaman tanıtılacağı ve daha detaylı teknik özellikleri şu an için kesinlik kazanmadı. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.