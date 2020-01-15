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    Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü

    Bu yıl Navi grafik mimarilerinde vites arttırmayı amaçlayan AMD şimdiden yeni ekran kartlarının isimlerini tescillemeye başladı. En az 4 üst seviye ekran kartı ufukta görünüyor.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü
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    7nm sürecinde tasarladığı Navi grafik mimarisini ilk etapta alt seviye oyuncular için piyasaya süren AMD henüz üst seviyeye hamle yapmış değil. İsim tescil başvuruları ise bu yılın hareketli geçeceğini gösteriyor. 

    RX 5900 serisi neler sunacak?

    Daha büyük zar alanı, daha yüksek performans, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojileri gibi önemli yeniliklerle donatılan Navi 2x çekirdeğinin yakın zamanda kendisini göstereceğini Lisa Su da ifade etmişti. Hali hazırda Radeon RX 5700XT modeline kadar çıktığımız için üst seviye kartlar Radeon RX 5800 ve sonrasından başlayacak. 

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    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Avrasya Ekonomik Komisyonu'na yapılan isim başvurularında geçmiş yıllarda piyasaya çıkmış Polaris, Vega ve Navi ekran kartlarının isimleri yer alıyor. Dikkat çeken ise yeni gelecek ekran kartlarının isimlerinin de olması. 

    Radeon RX 5800XT zaten beklenen bir ekran kartı idi. Yüksek ayarlarda 2K oyun için geliştirildiği tahmin edilen RX 5800XT ekran kartının bir 5800 versiyonu olacak mı bilinmiyor. Bu kart RTX 2070 Super ekran kartı ile başabaş oynayacak gibi görünüyor. 

    Sonrasında Radeon RX 5900 ekran kartı görülüyor. Bu ekran kartında kullanılan Navi çekirdeğinin biraz daha optimize edilerek RX 5950 ve RX 5950XT ekran kartlarına hayat vereceği tahminler arasında. Bu seri Nvidia'nın GeForce RTX 2080, RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti serisinin karşısına çıkacak. 

    Nvidia ise 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere kod adlı grafik mimarisini Bahar ayları bitmeden tanıtacak ve mevcut mimariye göre önemli bir sıçrama yapacağı konuşuluyor. Bunun yanında AMD hamlelerine karşılık olarak da GeForce RTX 2080 Ti Super ekran kartı gelebilir. 



    techpowerup.com/262951/rx-5950-xt-rx-5950-and-rx-5800-xt-new-amd-radeon-skus-reach-regulators Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Uyurgezzer 1 hf. en beğenilen
    5700 xt de 2070 - 2070 super karşısında. 5800 de aynı yerde.
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    MetalWave 1 hf.
    amd 5900xt yi çıkarsada rahat rahat 2080 alsak.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    The_Dark_Forever 1 hf.
    İntel bitti sıra Nvidia'da. Tabi şu rx5700/xt kartlarındaki saçma sorunlar bunda da gözükmesse.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ruzgarnufel 2 gün
    Hey gidi hd5850 çıktığında büyük bir heyecanla almış uzun yıllar keyfime bakmıştım.



    5950xt ve 58xx serisi yine f/p de ortalığı delerse, elimdeki rx580 leri satıp alırım diye planlıyorum.



    Nedendir bilmem ama 5 ve 8 rakamları bir araya geldiğinde amd de çılgın f/p işler ortaya çıkıyor.
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    ZorcNecropHades 2 gün
    amd 5000 serisi ile beraber 6000 serisi ekran kartı cıkartabilir bence.inşallah nvidiayı artık yener hayırlısı olsun herşey için.
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    ciftkazmali 4 gün
    5700 serisi alın doğalgaza elveda diyin
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    scutaro 6 gün
    Akıcılık çok iyiyse belki kabul edilebilir ama 30 fps pc platformunda yetersizdir, konsol oyunları 30 fps kilitli olsa bile özel optimizasyonlara sahip oluyor, average fps değil burada önemli olan zaten.
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    ` quaD. 6 gün
    5800xt = 5700xt + overclock olabilir
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    DH Misafiri 6 gün
    İsminden de anlaşılacağı gibi RX 5800XT 2080'i geçmek için geliyor. 5900, 5950 ve 5950XT modelleri de en tepeye ve VR için geliyor
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    DH Misafiri 6 gün
    Bu testlerde çok yüksek overclock edilmiş 2080 Ti sonuçlarını bile geçmiş. Forza Horizon 4 gibi oyunlarda da daha büyük fark atar AMD.


    extremetech.com/...
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    DH Misafiri 6 gün
    Bu haberleri kime yazdırıyorlar. Allah aşkına bizim gibi sıradan haber okuyanlar bile 5700xt nin 2k için fazlasıyla yettiğini ve 2070 hatta bazı durumlarda 2070 super benzeri bir performans sergilediğini biliyor ama haber yazanlar ayrı br dünya içinde gibi
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    Ultratopkek 1 hf.
    Ray Tracing yoksa çöp. Yıllar sonra 2080Ti çatır çatır oyunları açarken RX 5xxx alanlar "Bu oyun Ray Tracing destekli kart gerektirir" deyince ne demek istediğimi anlar



    O zamana kadar paralı Nvidia trollüyüz
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    djduke 1 hf. Ultratopkek
    haberde atlanmış başka bir sitede ray tracing var deniyordu.
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    ironman68 6 gün Ultratopkek
    Ray Tracing destekli diye oynarken açma zorunluluğu yokki Ray Tracing yoksa oyun çalışmaz diye birşey de olmadığına göre, kaldıki AMD yeni çıkaracağı kartlarında Ray Tracing desteğide sunacak.
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    xgny58x 6 gün Ultratopkek
    Görende sancak yıllar sonra 2080Ti RT destekli oyunlarda 200 FPS verecek. Şu anda bile zar zor kaldırıyor kartlar ilerideki fizik hesaplamalarıyla hiç kaldırmaz yani RT şu anda boş bir teknoloji.
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    dribblingmaster 1 hf.
    Arkadaşlar daha önce araştırmayıp bilmediğim için soruyorum üreticiler yada firma(referans tasarım) bunu çoktan üretti ve test ediyo falan di mi? Öyle 1 ayda basıp hemen piyasaya sürmüyolardır heralde?
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