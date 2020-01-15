Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü

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7nm sürecinde tasarladığı Navi grafik mimarisini ilk etapta alt seviye oyuncular için piyasaya süren AMD henüz üst seviyeye hamle yapmış değil. İsim tescil başvuruları ise bu yılın hareketli geçeceğini gösteriyor.

RX 5900 serisi neler sunacak?

Daha büyük zar alanı, daha yüksek performans, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojileri gibi önemli yeniliklerle donatılan Navi 2x çekirdeğinin yakın zamanda kendisini göstereceğini Lisa Su da ifade etmişti. Hali hazırda Radeon RX 5700XT modeline kadar çıktığımız için üst seviye kartlar Radeon RX 5800 ve sonrasından başlayacak.

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Avrasya Ekonomik Komisyonu'na yapılan isim başvurularında geçmiş yıllarda piyasaya çıkmış Polaris, Vega ve Navi ekran kartlarının isimleri yer alıyor. Dikkat çeken ise yeni gelecek ekran kartlarının isimlerinin de olması.

Radeon RX 5800XT zaten beklenen bir ekran kartı idi. Yüksek ayarlarda 2K oyun için geliştirildiği tahmin edilen RX 5800XT ekran kartının bir 5800 versiyonu olacak mı bilinmiyor. Bu kart RTX 2070 Super ekran kartı ile başabaş oynayacak gibi görünüyor.

Sonrasında Radeon RX 5900 ekran kartı görülüyor. Bu ekran kartında kullanılan Navi çekirdeğinin biraz daha optimize edilerek RX 5950 ve RX 5950XT ekran kartlarına hayat vereceği tahminler arasında. Bu seri Nvidia'nın GeForce RTX 2080, RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti serisinin karşısına çıkacak.

Nvidia ise 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere kod adlı grafik mimarisini Bahar ayları bitmeden tanıtacak ve mevcut mimariye göre önemli bir sıçrama yapacağı konuşuluyor. Bunun yanında AMD hamlelerine karşılık olarak da GeForce RTX 2080 Ti Super ekran kartı gelebilir.

techpowerup.com/262951/rx-5950-xt-rx-5950-and-rx-5800-xt-new-amd-radeon-skus-reach-regulators

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