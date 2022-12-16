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    AMD’den beklenmedik hareket: Radeon RX 7900 tamamlanmamış grafik birimi barındırıyor

    Radeon RX 7900 XT ve XTX ekran kartlarında kullanılan Navi 31 çekirdeğinin tamamlanmamış bir revizyon olduğu ortaya çıktı. AMD sürücü seviyesinde optimizasyonlarla bu açığı kapatıyor. 
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    Radeon RX 7900
    AMD’nin son dönemlerde rekabette öne çıkabilmek için gecesini gündüzüne kattığı bir gerçek ancak zaman zaman oyuncuları bir test alanı gibi de kullanabiliyor. Radeon RX 7900 ekran kartı serisi beklenmedik bir eksiklikle geliyor.

    Radeon RX 7900 serisinde büyük eksik

    Grafik çekirdeğini inceleyen bazı kaynaklar Navi 3x olarak bildiğimiz ve RDNA 3 mimarisi kullanan çekirdeklerin tamamlanmamış bir şekilde oyunculara sunulduğunu tespit etmiş. Daha çok A0 olarak adlandırılan bu versiyonlar henüz son halini almamış ancak tamamlanmaya yakın birimleri ifade ediyor.

    Eksiklik ise shader prefetch birimlerinin çalışmıyor olması. Eksik Navi 3x grafik birimiyle gelen ekran kartlarında kısa sürede bir düzeltme mümkün değil ve kaynaklar yenilenmiş Navi 3x birimleriyle bu eksikliğin giderilebileceğini düşünüyor. Şimdilik AMD bu eksikliği sürücü seviyesindeki optimizasyonlarla kapatmaya çalışıyor.

    Radeon RX 7900 XT ve XTX ekran kartlarının GeForce RTX 4080 modeline karşı beklendiği kadar iyi olmadığı gündeme gelmişti. Sebebin bu eksiklik olduğu ifade ediliyor. Sadece Navi 31 değil Navi 32 ve Navi 33 grafik birimlerinde de A0 revizyonları karşımıza çıkabilir. Bu da piyasaya ilk çıkacak Radeon RX 7000 ekran kartlarının beklenen performansın altında seyredeceği anlamına geliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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