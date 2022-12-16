AMD’den beklenmedik hareket: Radeon RX 7900 tamamlanmamış grafik birimi barındırıyor

Radeon RX 7900 serisinde büyük eksik
Grafik çekirdeğini inceleyen bazı kaynaklar Navi 3x olarak bildiğimiz ve RDNA 3 mimarisi kullanan çekirdeklerin tamamlanmamış bir şekilde oyunculara sunulduğunu tespit etmiş. Daha çok A0 olarak adlandırılan bu versiyonlar henüz son halini almamış ancak tamamlanmaya yakın birimleri ifade ediyor.
Eksiklik ise shader prefetch birimlerinin çalışmıyor olması. Eksik Navi 3x grafik birimiyle gelen ekran kartlarında kısa sürede bir düzeltme mümkün değil ve kaynaklar yenilenmiş Navi 3x birimleriyle bu eksikliğin giderilebileceğini düşünüyor. Şimdilik AMD bu eksikliği sürücü seviyesindeki optimizasyonlarla kapatmaya çalışıyor.
Radeon RX 7900 XT ve XTX ekran kartlarının GeForce RTX 4080 modeline karşı beklendiği kadar iyi olmadığı gündeme gelmişti. Sebebin bu eksiklik olduğu ifade ediliyor. Sadece Navi 31 değil Navi 32 ve Navi 33 grafik birimlerinde de A0 revizyonları karşımıza çıkabilir. Bu da piyasaya ilk çıkacak Radeon RX 7000 ekran kartlarının beklenen performansın altında seyredeceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...