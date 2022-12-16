AMD’den beklenmedik hareket: Radeon RX 7900 tamamlanmamış grafik birimi barındırıyor

AMD’nin son dönemlerde rekabette öne çıkabilmek için gecesini gündüzüne kattığı bir gerçek ancak zaman zaman oyuncuları bir test alanı gibi de kullanabiliyor. Radeon RX 7900 ekran kartı serisi beklenmedik bir eksiklikle geliyor.

Radeon RX 7900 serisinde büyük eksik

Grafik çekirdeğini inceleyen bazı kaynaklar Navi 3x olarak bildiğimiz ve RDNA 3 mimarisi kullanan çekirdeklerin tamamlanmamış bir şekilde oyunculara sunulduğunu tespit etmiş. Daha çok A0 olarak adlandırılan bu versiyonlar henüz son halini almamış ancak tamamlanmaya yakın birimleri ifade ediyor.

AMD Radeon RX 7900 serisi satışta 3 gün önce eklendi

Eksiklik ise shader prefetch birimlerinin çalışmıyor olması. Eksik Navi 3x grafik birimiyle gelen ekran kartlarında kısa sürede bir düzeltme mümkün değil ve kaynaklar yenilenmiş Navi 3x birimleriyle bu eksikliğin giderilebileceğini düşünüyor. Şimdilik AMD bu eksikliği sürücü seviyesindeki optimizasyonlarla kapatmaya çalışıyor.

Radeon RX 7900 XT ve XTX ekran kartlarının GeForce RTX 4080 modeline karşı beklendiği kadar iyi olmadığı gündeme gelmişti. Sebebin bu eksiklik olduğu ifade ediliyor. Sadece Navi 31 değil Navi 32 ve Navi 33 grafik birimlerinde de A0 revizyonları karşımıza çıkabilir. Bu da piyasaya ilk çıkacak Radeon RX 7000 ekran kartlarının beklenen performansın altında seyredeceği anlamına geliyor.

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