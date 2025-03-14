Rainbow Six Siege X, 10 Haziran'da çıkış yapıyor, kapalı beta duyuruldu

Tam Boyutta Gör Çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Rainbow Siege X, Ubisoft’un açıklamasına göre bir devam oyunu veya tamamen yeniden yapılmış bir oyun değil, daha çok yeni nesil konsol ve PC’ler için tasarlanmış bir yükseltme. Peki, Rainbow Six Siege X neler sunuyor?

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı 20 sa. önce eklendi

Dual Front: 6'ya 6 oyun modu

R6 Siege X ile gelen en büyük değişikliklerden biri, oyunun çıkışından bu yana olan taktiksel beşe beş bomba imha modunun hemen yanında yer alacak başka bir oyun modunun eklenmesi. Dual Front olarak adlandırılan bu mod, herhangi bir Saldırgan ve Savunucu operatör kısıtlaması olmadan altıya altı aksiyon sunuyor. Siege için normalden çok daha büyük bir haritada her takımın savunması ve saldırması için sektörler sunuyor. Bu, her iki tarafın da gidip karşı takımın sektörüne bir sabotaj kiti yerleştirmesine olanak tanıyor ancak bu arada kendi üslerinin de yağmalanmamasını sağlıyorlar.

R6 Siege X ile gelen diğer yenilikler

Modernize edilmiş 5’e 5 haritalar, yeni aydınlatma ve gölgelerle (kendi gölgeleriniz de dahil), iki kat daha fazla doku çözünürlüğü ve PC'de isteğe bağlı 4K doku indirme özelliğiyle geliyor. Yıkılabilir materyaller de yenilendi. Başlangıçta modern görünümde beş harita (Clubhouse, Chalet, Border, Bank ve Kafe) yer alacak.

Yıkılabilir materyaller yeni taktiksel fırsatlar sağlayacak. Kırmızı gaz boruları hasar gördüklerinde ilerlemeyi engelleyen bir ateş püskürtecek ve sonunda alan alevlerle patlayacak. Yangın söndürücüler, yakınlarda bulunan herhangi bir Operatörü sarsacak şekilde, kalın bir duman bulutuyla patlayacak. Metal dedektörleri artık etkileşimli ve EMP'lerle parçalanabiliyor veya geçici olarak devre dışı bırakılabiliyor.

İnişler yeni hareket yaklama teknolojsiyle yenilendi; oyuncuların daha akıcı hareket edebilmeleri, inişte yatay olarak koşabilmeleri ve bina köşelerinde manevra yapabilmeleri mümkün. Sesler de revize edildi; oyuncuların diğer Operatörlerin konumları, hareketleri ve eylemleri hakkında daha iyi bilgi toplamasını sağlıyor.

Sıralamalı mücadeleler için yeni seç ve yasakla sistemi, takımların süreci hızlandırmak için eş zamanlı seçimler yapmasını, takımlar hücum ve savunma tarafları arasında geçiş yaptığında yeni bir seçim turu yapmasını sağlayarak daha fazla stratejik uyum sağlamalarına olanak tanıyor. Eğitimler ve beceri eğitimlerinden oluşan yeni başlangıç ​​akışı, oyuncuların temelleri öğrenmelerine ve rekabetçi maçlara hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

Rainbow Siege X, çıkış yaptığında kısmen ücretsiz oynanacak. Dual Front'a sınırsız erişim, oyun içi ilerleme yoluyla 26'ya kadar operatör ve tüm sıralamasız oynatma listesi sunacak. Oyunun geri kalanının kilidini açmak için satın alım yapan oyuncular, Sıralamalı ve Siege Kupası rekabetçi modlarına ve daha fazla operatöre erişim elde edecek.

Rainbow Six Siege X kapalı beta 19 Mart'a kadar sürecek

Rainbow Six Siege X, 10 Haziran'da çıkış yapacak. Ancak öncesinde, Dual Front'u erken denemek isteyenler için 19 Mart'a kadar PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5'te kapalı beta olacak. R6 Siege X kapalı betaya katılma hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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Rainbow Six Siege X, 10 Haziran'da çıkış yapıyor, beta duyuruldu