Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netlik kazandı: İşte özellikleri

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Peki ailede yer alacak Core i5-14600K, i7-14700K ve i9-14900K neler sunacak? İşte bildiklerimiz... 
    Oy Ver
    Raptor Lake Refresh işlemciler netlik kazandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Intel, Raptor Lake mimarisinin halefi olacak Raptor Lake Refresh işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Çinli teknoloji sitesi BenchLife platformunda, Raptor Lake Refresh işlemcilerin bazı detayları ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım. 

    Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı

    Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bugünki sızıntı ise, ailede yer alacak Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K'nın detaylarına erken bir ön bakış sunuyor. 

    Raptor Lake Refresh işlemciler netlik kazandı: İşte özellikleri
    Aktarıldığı kadarıyla Intel Core i9-14900K, Intel'in halihazırdaki en hızlı işlemcisi Core i9-13900KS ile benzer özelliklere sahip olacak. Öyle ki yeni işlemcinin termal koşullar izin verdiği taktirde 6GHz üzeri hızlara erişebileceği belirtiliyor. Bu noktada P-Core frekansında 300MHz, E-Core'da ise 100MHz'lik artış bekleniyor. Bunun haricinde işlemci, 68MB L2+L3 önbellek ve 125W TDP ile eşleştirilmiş.

    Bir alt model Core i7-14700K ise, 8P Core ve 12E Core olmak üzere 20 çekirdekli bir yapıya sahip. Şaşırtıcı bir biçimde 13700K'da bulunan 4 verimlilik çekirdeğine veda edilmiş. Buna ek olarak 65MB L2+L3 önbellek kapasitesine sahip olacak CPU'ya 120W TDP ve 200MHz'lik bir saat hızı artışı eşlik edecek. 

    Son olarak Core i5-14600K, 58MB L2+L3 önbellek ve P-core maksimum turbo hızında 200 MHz, E-core'da ise 100 MHz'lik bir artış görecek. Çekirdek sayıları ise aynı kalacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim i5-13600K, halihazırda orta seviyenin en başarılı işlemcilerinden biri konumunda. 14600K ise bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geri viteste giderken sürtme sesi enjektör dibinden mazot kaçırıyor e okulda aldığım belge gözükmüyor montaigne nasıl okunur hamam böceği neden gece çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız