Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netlik kazandı: İşte özellikleri

Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bugünki sızıntı ise, ailede yer alacak Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K'nın detaylarına erken bir ön bakış sunuyor.
Bir alt model Core i7-14700K ise, 8P Core ve 12E Core olmak üzere 20 çekirdekli bir yapıya sahip. Şaşırtıcı bir biçimde 13700K'da bulunan 4 verimlilik çekirdeğine veda edilmiş. Buna ek olarak 65MB L2+L3 önbellek kapasitesine sahip olacak CPU'ya 120W TDP ve 200MHz'lik bir saat hızı artışı eşlik edecek.
Son olarak Core i5-14600K, 58MB L2+L3 önbellek ve P-core maksimum turbo hızında 200 MHz, E-core'da ise 100 MHz'lik bir artış görecek. Çekirdek sayıları ise aynı kalacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim i5-13600K, halihazırda orta seviyenin en başarılı işlemcilerinden biri konumunda. 14600K ise bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)