Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netlik kazandı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Intel, Raptor Lake mimarisinin halefi olacak Raptor Lake Refresh işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Çinli teknoloji sitesi BenchLife platformunda, Raptor Lake Refresh işlemcilerin bazı detayları ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bugünki sızıntı ise, ailede yer alacak Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K'nın detaylarına erken bir ön bakış sunuyor.

Aktarıldığı kadarıyla Intel Core i9-14900K, Intel'in halihazırdaki en hızlı işlemcisi Core i9-13900KS ile benzer özelliklere sahip olacak. Öyle ki yeni işlemcinin termal koşullar izin verdiği taktirde 6GHz üzeri hızlara erişebileceği belirtiliyor. Bu noktada P-Core frekansında 300MHz, E-Core'da ise 100MHz'lik artış bekleniyor. Bunun haricinde işlemci, 68MB L2+L3 önbellek ve 125W TDP ile eşleştirilmiş.

Bir alt model Core i7-14700K ise, 8P Core ve 12E Core olmak üzere 20 çekirdekli bir yapıya sahip. Şaşırtıcı bir biçimde 13700K'da bulunan 4 verimlilik çekirdeğine veda edilmiş. Buna ek olarak 65MB L2+L3 önbellek kapasitesine sahip olacak CPU'ya 120W TDP ve 200MHz'lik bir saat hızı artışı eşlik edecek.

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Son olarak Core i5-14600K, 58MB L2+L3 önbellek ve P-core maksimum turbo hızında 200 MHz, E-core'da ise 100 MHz'lik bir artış görecek. Çekirdek sayıları ise aynı kalacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim i5-13600K, halihazırda orta seviyenin en başarılı işlemcilerinden biri konumunda. 14600K ise bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.

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