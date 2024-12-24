2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler taktığınızda size görsel olarak hiçbir şey göstermiyor. Dijital asistandan gelen yanıtları duyabiliyor ve bağlı telefonunuzda başka bilgiler olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz ancak gösterilen bir görsel içerik yok. Yeni modelde ekran eklenmesi, Meta’nın yapay zeka asistanından gelen bildirimleri veya yanıtları görmek açısından faydalı olacak.

Ray-Ban Meta akıllı gözlük, yapay zeka özellikleri kazandı 1 hf. önce eklendi

Ekranlı Ray-Ban akıllı gözlük 2025'te tanıtılacak

Meta, Eylül ayında gelişmiş ekrana sahip "Orion" akıllı gözlüklerini tanımıştı ancak teknolojinin piyasaya sürülmesinin çok pahalı olduğu söylenmişti. Meta'nın yeni gözlükte daha az gelişmiş bir ekran formu kullanması kuvvetle muhtemel.

Google, 2025’te Android XR ile çalışan artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyuracak. Henüz adı belli değil ama akıllı gözlüğün ekrana sahip olacağı biliniyor. Meta, üçüncü nesil Ray-Ban gözlüğünde ekran dahil etmezse en büyük rakibinden geride kalacak.

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Yeni nesil Ray-Ban Meta akıllı gözlükte ekran olacak