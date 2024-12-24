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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Ray-Ban Meta akıllı gözlükte ekran olacak

    Meta, 2025'te rakiplerinden geride kalmamak için yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüğüne ekran yerleştirmeyi düşünüyor. Ekran, muhtemelen sanal asistandan gelen bildirimleri ve yanıtları gösterecek.
    ray-ban meta akıllı gözlük ekran Tam Boyutta Gör
    Şu anda, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler taktığınızda size görsel olarak hiçbir şey göstermiyor. Dijital asistandan gelen yanıtları duyabiliyor ve bağlı telefonunuzda başka bilgiler olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz ancak gösterilen bir görsel içerik yok. Yeni modelde ekran eklenmesi, Meta’nın yapay zeka asistanından gelen bildirimleri veya yanıtları görmek açısından faydalı olacak.

    Ekranlı Ray-Ban akıllı gözlük 2025'te tanıtılacak

    Meta, Eylül ayında gelişmiş ekrana sahip "Orion" akıllı gözlüklerini tanımıştı ancak teknolojinin piyasaya sürülmesinin çok pahalı olduğu söylenmişti. Meta'nın yeni gözlükte daha az gelişmiş bir ekran formu kullanması kuvvetle muhtemel.

    Google, 2025’te Android XR ile çalışan artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyuracak. Henüz adı belli değil ama akıllı gözlüğün ekrana sahip olacağı biliniyor. Meta, üçüncü nesil Ray-Ban gözlüğünde ekran dahil etmezse en büyük rakibinden geride kalacak.

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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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