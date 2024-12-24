Yeni nesil Ray-Ban Meta akıllı gözlükte ekran olacak

Ekranlı Ray-Ban akıllı gözlük 2025'te tanıtılacak
Meta, Eylül ayında gelişmiş ekrana sahip "Orion" akıllı gözlüklerini tanımıştı ancak teknolojinin piyasaya sürülmesinin çok pahalı olduğu söylenmişti. Meta'nın yeni gözlükte daha az gelişmiş bir ekran formu kullanması kuvvetle muhtemel.
Google, 2025’te Android XR ile çalışan artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyuracak. Henüz adı belli değil ama akıllı gözlüğün ekrana sahip olacağı biliniyor. Meta, üçüncü nesil Ray-Ban gözlüğünde ekran dahil etmezse en büyük rakibinden geride kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.