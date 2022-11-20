Razer Blade 14 dizüstülere USB hız dopingi

Tam Boyutta Gör Oyuncu dünyasının önemli isimlerinden Razer, dizüstü sahiplerini sevindirecek bir güncelleme hazırladı. Yeni güncelleme ile belirli dizüstü modellerinin USB hızı iki katına çıkıyor.

Razer Blade 14 için önemli güncelleme

Razer Blade 14 dizüstü modellerinin AMD Ryzen 6000 yongasını taşıyan versiyonlarına yeni bir BIOS güncellemesi hazırlanıyor. Uyumlu USB Tip-C portlarına yönelik bu güncelleme en son USB 4 desteğini getiriyor.

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Güncelleme sonrasında USB Tip-C portlarının veri aktarım hızları 20GBPS seviyesinden 40GBPS seviyesine çıkıyor. Ayrıca Thunderbolt destekli harici aksesuarların da bu hız artışından faydalanacağı belirtiliyor. Bazı markalar USB 4 Tip-C portlarını 20GBPS sınırında bırakıyor ancak Razer potansiyeli tamamen açmış oldu.

Diğer bir yenilik ise Ryzen 6000 APU serisinde yer alan Microsoft Pluton güvenlik yongalarının kilidinin açılması oldu. Böylece Windows 11 ile gelen güvenlik çözümlerine donanım tabanlı destek sunulmuş olacak.

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