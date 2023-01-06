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    Razer Blade 16 ve Blade 18: 2023'ün en güçlü oyuncu laptop modelleri olabilir

    Razer, CES 2023'te oyuncu laptop modelleri Blade 16 ve 18'i tanıttı. İki farklı boyutta, en yeni Intel işlemci, Nvidia RTX 40 serisi ekran kartı ile geliyorlar. 
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    Razer Blade 16 & 18 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör

    Razer’ın CES 2023 fuarında tanıttığı yeni oyuncu laptop modelleri Blade 16 ve Blade 18, güçlü donanımla birlikte yükseltmiş bir dizi teknik özellik ile geliyor. 18 inç devasa ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı Razer Blade 18 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Razer Blade 18 ve Blade 16 özellikleri

    Razer Blade 18, 1000 nit maksimum parlaklık ve 3ms’den daha kısa tepki süresi sunan HDR özellikli çift mod mini LED ekrana sahip. 18 inç ekran, çalıştırdığınız uygulamaya göre, yaratıcı ve oyuncu modları arasında geçiş yapmanıza izin veren çift mod (oyuncu ve üretkenlik) değiştirme özelliğine sahip. Gamer modunda ekran çözünürlüğü Full HD+, ekran yenileme hızı 240Hz olarak ayarlanıyor. Creator modunda çözünürlük UHD+, yenileme hızı 120Hz olarak ayarlanıyor. İki oyuncu bilgisayarı da ekran boyutları dışında aynı ekran özelliklerini paylaşıyor.

    razer blade 18 Tam Boyutta Gör
    Razer Blade 16 ve Blade 18, en yeni 13. nesil Intel Core i9 HX işlemci, NVIDIA RTX 40 serisi grafik işlemci, 64GB’a kadar artırılabilir DDR5 5600 MHz bellek, 8TB’a kadar (Blade 16 modeli için 4TB’a kadar) PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama ile geliyor. İki dizüstü de Windows Hello web kamera ile gelirken, Blade 18 modelinde QHD 5MP webcam var. Blade 16’da web kamerayı kapatan gizlilik kapağı bulunurken, Blade 18’de bulunmuyor.

    Razer Blade 16 & 18, 1 adet USB-C 3.2 Gen 2 portu, 1 adet 100w şarjı destekleyen Thunderbolt 4 portu, 3 adet USB-A 3.2 Gen 2 portu, HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişi, 1 adet UHS-II SD kart okuyucusu bulunduruyor. Harici ekran Thunderbolt 4 portundan bağlandığında Nvidia GPU, USB-C portundan bağlandığında dahili ekran kartından görüntü alınıyor. Blade 18 modelinde 2.5Gbps Ethernet portu da bulunuyor.

    Blade 16’da 95.2Wh, Blade 18’de 91.7Wh batarya bulunuyor. Şirket, yeni tanıttığı buhar odası soğutma teknolojileri sayesinde laptopun maksimum performansta çalışırken soğuk kaldığını iddia ediyor. Razer’ın klasik ince ve hafif kasa tasarımı yeni modellerde de sürdürülüyor.

    Razer Blade 16’nın fiyatı 2700 dolar; Blade 18’in fiyatı 2900 dolar olarak açıklandı. Razer’ın yeni oyuncu laptopları 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren Razer sitesi, Razer mağazaları ve belli resmî perakendecilerde satışta olacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/3/23530833/razer-blade-16-18-gaming-laptops-specs-price https://www.gizmochina.com/2023/01/06/razer-launches-razer-blade-16-and-blade-18-laptops-at-ces-2023/
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    abstergo78GHOST 4 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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