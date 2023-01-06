Razer Blade 16 ve Blade 18: 2023'ün en güçlü oyuncu laptop modelleri olabilir

Razer’ın CES 2023 fuarında tanıttığı yeni oyuncu laptop modelleri Blade 16 ve Blade 18, güçlü donanımla birlikte yükseltmiş bir dizi teknik özellik ile geliyor. 18 inç devasa ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı Razer Blade 18 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
Razer Blade 18 ve Blade 16 özellikleri
Razer Blade 18, 1000 nit maksimum parlaklık ve 3ms’den daha kısa tepki süresi sunan HDR özellikli çift mod mini LED ekrana sahip. 18 inç ekran, çalıştırdığınız uygulamaya göre, yaratıcı ve oyuncu modları arasında geçiş yapmanıza izin veren çift mod (oyuncu ve üretkenlik) değiştirme özelliğine sahip. Gamer modunda ekran çözünürlüğü Full HD+, ekran yenileme hızı 240Hz olarak ayarlanıyor. Creator modunda çözünürlük UHD+, yenileme hızı 120Hz olarak ayarlanıyor. İki oyuncu bilgisayarı da ekran boyutları dışında aynı ekran özelliklerini paylaşıyor.
Razer Blade 16 & 18, 1 adet USB-C 3.2 Gen 2 portu, 1 adet 100w şarjı destekleyen Thunderbolt 4 portu, 3 adet USB-A 3.2 Gen 2 portu, HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişi, 1 adet UHS-II SD kart okuyucusu bulunduruyor. Harici ekran Thunderbolt 4 portundan bağlandığında Nvidia GPU, USB-C portundan bağlandığında dahili ekran kartından görüntü alınıyor. Blade 18 modelinde 2.5Gbps Ethernet portu da bulunuyor.
Blade 16’da 95.2Wh, Blade 18’de 91.7Wh batarya bulunuyor. Şirket, yeni tanıttığı buhar odası soğutma teknolojileri sayesinde laptopun maksimum performansta çalışırken soğuk kaldığını iddia ediyor. Razer’ın klasik ince ve hafif kasa tasarımı yeni modellerde de sürdürülüyor.
Razer Blade 16’nın fiyatı 2700 dolar; Blade 18’in fiyatı 2900 dolar olarak açıklandı. Razer’ın yeni oyuncu laptopları 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren Razer sitesi, Razer mağazaları ve belli resmî perakendecilerde satışta olacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/3/23530833/razer-blade-16-18-gaming-laptops-specs-price https://www.gizmochina.com/2023/01/06/razer-launches-razer-blade-16-and-blade-18-laptops-at-ces-2023/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..