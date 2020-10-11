Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur

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Razer, uzun süren oyunlarda yüksek düzeyde konfor sağlamak için tasarlanan ilk oyuncu koltuğu Iskur'u duyurdu. Şirket yeni ürün için ön sipariş almaya başladı bile.

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Uzun süren oyunlarda konfor arayanlara

Razer Iskur ayarlanabilir bir bel desteğine sahip. Kullanıcı yastığın açısını ayarlayarak saatlerce süren oyun seansları boyunca kendisi için en uygun duruşu sağlayabiliyor. Ek olarak koltuk, dört yöne ayarlı 4D kolçak sistemine sahip. Yani yüksekliği, uzunluğu, genişliği ve dönüş açısını kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Razer Iskur'un, çelik takviyeli bir çerçeve temelinde inşa edildiği belirtilirken, yüzeyinin çok katmanlı suni deriden yapıldığına dikkat çekilmiş. Ayrıca sırt bölümünün açısı ayarlanabiliyor ve üst bölüme ek bir koltuk başlığı da takmanız mümkün. Iskur'un 170-190 cm boyunda ve 136 kg ağırlığa kadar olan kullanıcılar için harika bir seçim olduğu belirtiliyor. Oyuncu koltuğunun 500 dolarlık bir fiyatla satışa sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.razer.com/gaming-chairs/razer-iskur/RZ38-02770100-R3U1

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