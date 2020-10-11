Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur

Razer, uzun süren oyunlarda yüksek düzeyde konfor sağlamak için tasarlanan ilk oyuncu koltuğu Iskur'u duyurdu. Şirket yeni ürün için ön sipariş almaya başladı bile.İlginizi Çekebilir Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor
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Uzun süren oyunlarda konfor arayanlara
Razer Iskur ayarlanabilir bir bel desteğine sahip. Kullanıcı yastığın açısını ayarlayarak saatlerce süren oyun seansları boyunca kendisi için en uygun duruşu sağlayabiliyor. Ek olarak koltuk, dört yöne ayarlı 4D kolçak sistemine sahip. Yani yüksekliği, uzunluğu, genişliği ve dönüş açısını kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
Razer Iskur'un, çelik takviyeli bir çerçeve temelinde inşa edildiği belirtilirken, yüzeyinin çok katmanlı suni deriden yapıldığına dikkat çekilmiş. Ayrıca sırt bölümünün açısı ayarlanabiliyor ve üst bölüme ek bir koltuk başlığı da takmanız mümkün. Iskur'un 170-190 cm boyunda ve 136 kg ağırlığa kadar olan kullanıcılar için harika bir seçim olduğu belirtiliyor. Oyuncu koltuğunun 500 dolarlık bir fiyatla satışa sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.razer.com/gaming-chairs/razer-iskur/RZ38-02770100-R3U1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Başkasının zevkine laf atanlarda gitsin ötede ağlasın.
Ayrıca o paraya Dxracer,Sparco koltuk alınır.
https://www.sparco.com.tr/urun/sparco-grip-ofis-ve-oyuncu-koltugu-kirmizi-siyah-renk_12271.aspx
https://www.sparco.com.tr/urun/sparco-stint-ofis-ve-oyuncu-koltugu-siyah-kirmizi-renk_12559.aspx
Buyurun size sözde yerli oyuncu koltuğu. Dolar arttıkça bunlarında fiyatta artıyor. Tam 1.614,15 TL!
Bu da adamların 500 dolara sattığı oyuncu koltuğu.
Bu kıyaslamaları yapınca ben sıkılıyorum ama işin gerçeği bu. Ülkemizde 500 para birimine sadece bu koltukları alabiliyorsunuz.
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