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    Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur

    Dünyanın önde gelen bilgisayar ekipmanı üreticisi Razer, ilk oyuncu koltuğunu piyasaya sürüyor. Iskur adı verilen koltuk 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur
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    Razer, uzun süren oyunlarda yüksek düzeyde konfor sağlamak için tasarlanan ilk oyuncu koltuğu Iskur'u duyurdu. Şirket yeni ürün için ön sipariş almaya başladı bile.

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    Uzun süren oyunlarda konfor arayanlara

    Razer Iskur ayarlanabilir bir bel desteğine sahip. Kullanıcı yastığın açısını ayarlayarak saatlerce süren oyun seansları boyunca kendisi için en uygun duruşu sağlayabiliyor. Ek olarak koltuk, dört yöne ayarlı 4D kolçak sistemine sahip. Yani yüksekliği, uzunluğu, genişliği ve dönüş açısını kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

    Razer Iskur'un, çelik takviyeli bir çerçeve temelinde inşa edildiği belirtilirken, yüzeyinin çok katmanlı suni deriden yapıldığına dikkat çekilmiş. Ayrıca sırt bölümünün açısı ayarlanabiliyor ve üst bölüme ek bir koltuk başlığı da takmanız mümkün. Iskur'un 170-190 cm boyunda ve 136 kg ağırlığa kadar olan kullanıcılar için harika bir seçim olduğu belirtiliyor. Oyuncu koltuğunun 500 dolarlık bir fiyatla satışa sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.razer.com/gaming-chairs/razer-iskur/RZ38-02770100-R3U1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nl_ztrk (Anıl ) 1 hf. en beğenilen
    İşsizler için güzel bir koltuk adı. Iskur
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf.
    Buna vereceğim 500 doları 3080'e verir karton kutuda otururum.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Shrikeen 1 hf.
    Kardeşim bu ülkede 500 dolara iş kurulur ya.
    Yanıtla +20
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 5 gün
    ben sadece işkur espirilerini okumaya geldim koltuk umurumda değil
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    Müştemilat Bey 6 gün
    Onunde kuyruklar olacakmı bununda acaba?
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    Abi yapacaksan böyle sade, minimalist yapacaksın. Gayet güzel olmuş.

    Başkasının zevkine laf atanlarda gitsin ötede ağlasın.
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    tanreall (Güray Öztürk) 1 hf.
    İşkur esprileri yükleniyor...
    Yanıtla +1
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    Fx_57,5 (semih ehli) 1 hf.
    ısıtmalı soğutmalı ve masaj yapan yapın bari o kadar paraya
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. (düzenlendi)
    Modelleri: kılışdar edition

    Ayrıca o paraya Dxracer,Sparco koltuk alınır.

    https://www.sparco.com.tr/urun/sparco-grip-ofis-ve-oyuncu-koltugu-kirmizi-siyah-renk_12271.aspx
    https://www.sparco.com.tr/urun/sparco-stint-ofis-ve-oyuncu-koltugu-siyah-kirmizi-renk_12559.aspx
    Yanıtla
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf.
    Koltuk iyi olmuş fakat isim TR için talihsiz tabii...
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    Not Today! (Bünyamin ) 1 hf.
    Bu Iskur koltuğu alabilmek için önce İŞKUR dan iş bulmak lazım.
    Yanıtla +3
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    Mugetsuga 1 hf.
    İroni herhalde
    Yanıtla
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    YOURMOVE 1 hf.
    500 dolar adamlar için para değil. Siz bizim ülkede o parayı 8 ile çarptığınız için fazla geliyor.

    Buyurun size sözde yerli oyuncu koltuğu. Dolar arttıkça bunlarında fiyatta artıyor. Tam 1.614,15 TL!


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    Bu da adamların 500 dolara sattığı oyuncu koltuğu.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Bu kıyaslamaları yapınca ben sıkılıyorum ama işin gerçeği bu. Ülkemizde 500 para birimine sadece bu koltukları alabiliyorsunuz.


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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    xamaximax 1 hf. YOURMOVE
    aynı koltukların imalatcısı uretenburada.com kendi sitelerinde daha ucuz ben ordan aldım mükemmel kalite değil ama idare eder
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    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oyun, Razer ve
    3 etiket daha oyuncu koltuğu razer iskur Yazılım
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